Social
¡Más de 1,000 salvadoreños beneficiados! Gobierno entrega obras de protección contra inundaciones en Ilopango
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entregó nuevas obras de mitigación en el río Chagüite, ubicado en el cantón San José Shangallo, distrito de Ilopango, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger a más de 1,000 habitantes.
El proyecto, ejecutado con apoyo financiero de Alemania mediante el banco de desarrollo KfW, incluyó la construcción de 356.2 metros de muros gavión, 239 metros de colchón reno y un badén de 618.78 metros cuadrados para reforzar las márgenes del río.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, explicó que anteriormente las familias enfrentaban amenazas por el crecimiento del caudal, la formación de cárcavas y la pérdida de terrenos durante la temporada lluviosa. Además, destacó que los trabajos generaron más de 200 empleos directos.
“Lo importante es que ahora las familias de Shangallo van a dormir seguras y no estarán con la zozobra en cada invierno”, expresó el funcionario. Las obras buscan brindar mayor tranquilidad a los residentes y disminuir los riesgos ante futuras crecidas del río.
Social
¡Motociclistas rodarán por una buena causa! Cruz Roja Salvadoreña anuncia su Rodada Humanitaria 2026
La Cruz Roja Salvadoreña anunció la segunda edición de la Rodada Humanitaria: Ruta de Los Lagos, una actividad que reunirá a motociclistas de diferentes puntos del país para promover la seguridad vial, la prevención de accidentes y la solidaridad.
El evento se realizará el próximo domingo 6 de diciembre, a partir de las 7:00 de la mañana, con salida desde la sede central de Cruz Roja Salvadoreña, en San Salvador. Los participantes recorrerán la Ruta Panorámica hasta llegar al lago Suchitlán, en Suchitoto.
La institución destacó la importancia de esta iniciativa ante el incremento de emergencias viales. Según sus registros, ha atendido 873 accidentes de tránsito, de los cuales 630 involucraron motocicletas, una situación que evidencia la necesidad de fortalecer la educación y la conducción responsable.
La inscripción tendrá un costo de $15 más cargos por boletería e incluirá bandana, escarapela, hidratación, asistencia mecánica y atención prehospitalaria. Los interesados podrán adquirir sus boletos mediante Smart Ticket y sus puntos autorizados. Los fondos contribuirán al sostenimiento de los servicios humanitarios de la institución.
Principal
¡DoctorSV supera los 5.4 millones de consultas médicas en su primer año de funcionamiento!
La plataforma de salud digital DoctorSV alcanzó 5.4 millones de consultas médicas durante su primer año de operaciones en El Salvador, consolidando su crecimiento como una alternativa de atención médica para la población, según informaron sus autoridades.
El gerente de Operaciones Médicas, Reynaldo Reina, destacó que la aplicación registra entre 22,000 y 24,000 consultas diarias. Además, aseguró que el 97 % de los usuarios manifiesta estar satisfecho con la atención recibida.
Por su parte, el director de DoctorSV, Manuel Bello, informó que la plataforma ya cuenta con más de 2 millones de usuarios y 1.4 millones de descargas, mientras su equipo médico creció de aproximadamente 1,200 a más de 3,300 profesionales entre médicos generales y especialistas.
La aplicación, lanzada en noviembre de 2025, ofrece consultas virtuales las 24 horas del día, recetas electrónicas y atención para diversas enfermedades. Sus autoridades buscan ampliar la capacidad del servicio hasta alcanzar las 30,000 consultas diarias.
Principal
Rastra a excesiva velocidad se estrella contra vivienda frente a fábrica Coca-Cola
Un fuerte accidente de tránsito se registró aproximadamente a las 5:00 de la mañana de este sábado sobre la carretera que conduce de Quezaltepeque hacia San Salvador, frente a las instalaciones de Coca-Cola.
Según el informe preliminar, una rastra perdió el control, chocó contra un árbol y posteriormente impactó contra una vivienda donde se encontraban cuatro personas: un adulto y tres menores de edad.
El conductor manifestó que se dirigía a guardar el vehículo cuando presuntamente se quedó dormido al volante, provocando el percance.
El impacto afectó el área de lavandería de la vivienda y ocasionó daños materiales en la estructura.