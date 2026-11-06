Social
Lluvias y tormentas para este viernes: Usulután y La Unión podrían registrar mayor intensidad
El Salvador tendrá cielo parcialmente nublado y lluvias en distintos sectores este viernes 6 de noviembre, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Una baja presión frente a la costa salvadoreña favorecerá las precipitaciones, mientras ingresan vientos nortes débiles.
Durante la mañana se prevén lluvias puntuales en la costa oriental. Por la tarde, podrían extenderse a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, incluido el sur del Área Metropolitana de San Salvador. En Usulután y La Unión podrían ser más frecuentes e intensas.
Por la noche, las precipitaciones se concentrarían en las zonas central y oriental, principalmente en San Vicente, Usulután, La Paz, La Libertad Sur y sectores de San Salvador Sur, incluido el AMSS. Las lluvias podrían acompañarse de actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora.
Los vientos nortes serán más perceptibles en occidente y la franja montañosa norte, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 30. El ambiente permanecerá cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada.
Nacionales
Clausuran botadero en Tonacatepeque y advierten sanciones a quienes vuelvan a tirar basura
La Alcaldía de San Salvador Este clausuró un botadero a cielo abierto ubicado en la calle que conduce al cantón El Rosario, en Tonacatepeque. La intervención fue anunciada este jueves 5 de noviembre como parte de las acciones municipales para recuperar espacios públicos y mantenerlos limpios.
Personal de la comuna intervino el lugar y colocó letreros que advierten sobre sanciones para quienes depositen desechos en ese sector. El aviso busca evitar que el punto vuelva a utilizarse para arrojar basura.
La municipalidad no precisó la cantidad de residuos retirados, cuánto tiempo llevaba funcionando el botadero ni el monto de las sanciones aplicables. Tampoco informó si durante el procedimiento se identificó o sancionó a personas responsables de abandonar desechos.
Los habitantes de Tonacatepeque también pueden reportar acumulaciones de basura y abandono de residuos en lugares no autorizados mediante el portal de denuncias de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES). El servicio permite adjuntar fotografías y la ubicación del problema para facilitar su atención.
Social
Santa Ana interviene talleres que ocupan calles y aceras para reparar vehículos
La Alcaldía de Santa Ana Centro inspeccionó talleres mecánicos señalados por utilizar la vía pública para estacionar y reparar vehículos. La intervención se realizó tras recibir denuncias ciudadanas sobre obstáculos que dificultaban la circulación en calles y aceras.
Durante el procedimiento, el personal municipal emplazó a los propietarios para que sus actividades no obstruyan los espacios destinados al tránsito. La comuna explicó que mantiene labores de verificación y liberación de áreas ocupadas indebidamente.
El objetivo es garantizar el paso de peatones y automovilistas en las zonas donde operan estos negocios. El anuncio, difundido este jueves 5 de noviembre, no precisó cuántos talleres fueron inspeccionados, sus ubicaciones ni si se impusieron multas o plazos para corregir los incumplimientos.
Los habitantes pueden presentar denuncias o consultas mediante la Línea Ciudadana de la municipalidad, al 2402-7570. Este canal permite comunicar situaciones que requieren atención de las dependencias municipales, incluidas las relacionadas con la ocupación de espacios públicos.
Principal
Santa Tecla advierte retiro con grúa de autos abandonados: notifican a más de 50 propietarios
La Alcaldía de La Libertad Sur inició una jornada para notificar a más de 50 propietarios de vehículos en estado de abandono que ocupan calles y aceras de Santa Tecla. El alcalde Henry Flores informó que deberán retirarlos por sus propios medios o la municipalidad procederá a removerlos con grúa.
La intervención responde a denuncias ciudadanas y abarca el Centro Histórico y colonias cercanas, entre ellas Las Palmeras. Flores indicó que se concede un plazo para atender el aviso, aunque en su anuncio no especificó su duración.
El retiro de vehículos abandonados ya se ha aplicado en otros sectores del distrito. El 31 de octubre, la comuna informó que agentes municipales removieron automotores en la colonia Las Delicias después de que sus responsables incumplieran las notificaciones previas. Estas acciones buscan recuperar espacios para la circulación peatonal y vehicular.
La municipalidad mantiene habilitado el número 7919-7119 para recibir reportes ciudadanos sobre vehículos abandonados. Las autoridades pidieron a los propietarios colaborar con el orden y la limpieza, y atender las notificaciones para evitar el traslado de sus unidades.