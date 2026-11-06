Lluvias y tormentas para este viernes: Usulután y La Unión podrían registrar mayor intensidad

La Alcaldía de La Libertad Sur inició una jornada para notificar a más de 50 propietarios de vehículos en estado de abandono que ocupan calles y aceras de Santa Tecla. El alcalde Henry Flores informó que deberán retirarlos por sus propios medios o la municipalidad procederá a removerlos con grúa.

La intervención responde a denuncias ciudadanas y abarca el Centro Histórico y colonias cercanas, entre ellas Las Palmeras. Flores indicó que se concede un plazo para atender el aviso, aunque en su anuncio no especificó su duración.

El retiro de vehículos abandonados ya se ha aplicado en otros sectores del distrito. El 31 de octubre, la comuna informó que agentes municipales removieron automotores en la colonia Las Delicias después de que sus responsables incumplieran las notificaciones previas. Estas acciones buscan recuperar espacios para la circulación peatonal y vehicular.

La municipalidad mantiene habilitado el número 7919-7119 para recibir reportes ciudadanos sobre vehículos abandonados. Las autoridades pidieron a los propietarios colaborar con el orden y la limpieza, y atender las notificaciones para evitar el traslado de sus unidades.

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