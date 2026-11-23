Estados Unidos solicitó la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», tras su captura en México. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó la petición este lunes 23 de noviembre.

Horas después, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, anunció que Meza Flores será juzgado en territorio mexicano. Hasta ese momento, el Gobierno de México no había anunciado una decisión definitiva sobre la solicitud de extradición ni una fecha para su posible entrega.

El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, junto con dos presuntos integrantes de la organización de los Beltrán Leyva. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Estados Unidos aportó inteligencia para localizarlo y que la captura estuvo a cargo de fuerzas mexicanas.

Meza Flores figuraba desde febrero de 2025 entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. En Estados Unidos enfrenta acusaciones federales relacionadas con el tráfico de drogas y la posesión y el uso de armas de fuego. Antes de su captura, el Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención o condena.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...