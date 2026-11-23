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Identifican a víctima de accidente mortal en la carretera a Metapán
Marvin Martínez fue identificado como el hombre que murió en un accidente de tránsito la noche del domingo 15 de noviembre en la carretera hacia Metapán, en el norte del departamento de Santa Ana.
Según El Blog y Diario Cronio, Martínez circulaba por la vía que conduce al distrito de Metapán, en Santa Ana Norte, cuando ocurrió el choque. Los reportes consultados no precisaron el punto exacto del accidente ni qué lo provocó.
Como contexto nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 19,240 siniestros de tránsito en El Salvador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. En ese período, los accidentes dejaron 1,295 personas fallecidas y 13,882 lesionadas.
Internacionales
Estados Unidos pide extraditar a «El Chapo Isidro» y México anuncia que lo juzgará
Estados Unidos solicitó la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», tras su captura en México. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó la petición este lunes 23 de noviembre.
Horas después, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, anunció que Meza Flores será juzgado en territorio mexicano. Hasta ese momento, el Gobierno de México no había anunciado una decisión definitiva sobre la solicitud de extradición ni una fecha para su posible entrega.
El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, junto con dos presuntos integrantes de la organización de los Beltrán Leyva. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Estados Unidos aportó inteligencia para localizarlo y que la captura estuvo a cargo de fuerzas mexicanas.
Meza Flores figuraba desde febrero de 2025 entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. En Estados Unidos enfrenta acusaciones federales relacionadas con el tráfico de drogas y la posesión y el uso de armas de fuego. Antes de su captura, el Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención o condena.
Internacionales
Joven de 29 años reaparece en Olancho tras siete días desaparecido
Un joven de 29 años reapareció tras permanecer siete días desaparecido en Olancho, Honduras. Según El Blog, el hombre dijo que no recuerda cómo ocurrió su desaparición.
El lugar donde reapareció y su paradero durante esa semana siguen sin confirmarse en las fuentes consultadas.
En Honduras, la Policía Nacional indica que una desaparición puede reportarse de inmediato, sin esperar 24 horas. Las autoridades reciben avisos a través del 911 o en persona ante la Dirección Policial de Investigaciones.
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Niña de 11 años muere ahogada en un río de Tacuba, Ahuachapán
Una niña de 11 años falleció tras ahogarse en un río de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán, según reportó El Blog.
La información disponible para esta versión no permite precisar el nombre del río, la fecha del incidente ni las circunstancias del ahogamiento.
La Organización Mundial de la Salud señala que el ahogamiento es la tercera causa de muerte más frecuente entre los niños de 5 a 14 años a nivel mundial. El organismo estima que unas 300,000 personas mueren ahogadas cada año.