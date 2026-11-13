Social
El Salvador tendrá un viernes caluroso con lluvias y tormentas en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este viernes 13 de noviembre se esperan altas temperaturas, lluvias y tormentas puntuales en diferentes sectores de El Salvador.
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y sin lluvias. Sin embargo, por la tarde se prevén precipitaciones en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores de Chalatenango, Morazán y otras zonas del territorio nacional.
Para la noche, las lluvias podrían presentarse en sectores de Cabañas, Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán. Además, se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 km/h.
El meteorólogo Roberto González explicó que estas condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas al país. Pese a las lluvias, el ambiente continuará caluroso durante el día, mientras que por la noche y madrugada del sábado se espera un descenso de las temperaturas.
Social
PNC realiza pruebas de alcoholemia a conductores de carga en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) instaló un control vehicular en el departamento de Sonsonate para realizar pruebas de alcoholemia a conductores del transporte de carga.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre estuvieron a cargo del operativo, que se desarrolló en una de las vías más transitadas del departamento.
Además de aplicar las pruebas, los agentes verificaron la documentación de los motoristas del transporte pesado que pasaron por el control.
La PNC indicó que el objetivo del operativo es prevenir accidentes en las carreteras. En el reporte del procedimiento, la corporación no detalló cuántas pruebas realizó ni si hubo resultados positivos.
Social
CAM interviene en parque de Santa Tecla tras denuncia por consumo de alcohol
Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Santa Tecla acudieron al parque de Jardines del Volcán, en el sector E, tras recibir una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Según la municipalidad, vecinos del sector alertaron sobre la presencia de varias personas que ingerían alcohol en el parque. Los agentes se desplazaron al lugar para verificar el reporte.
La comuna indicó que la intervención buscó mantener el orden y la convivencia en el espacio que frecuentan las familias de la zona.
La municipalidad informó que el parque quedó en orden tras la intervención. En su reporte no mencionó detenciones ni sanciones.
Social
Ministerio de Trabajo anuncia feria de empleo en Periplaza Apopa para el jueves 12 de noviembre
El Ministerio de Trabajo anunció una feria de empleo para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el centro comercial Periplaza, en el distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que varias empresas participarán en la jornada para ofrecer vacantes. El anuncio no precisó el horario ni cuántas plazas estarán disponibles en Apopa.
Castro invitó a las personas de Apopa y sus alrededores que buscan empleo a llevar su hoja de vida para postularse a las vacantes de las empresas participantes.
La convocatoria se realiza después de una primera feria en Metrocentro San Salvador, donde, según el ministro, se ofrecieron más de 600 plazas de trabajo.