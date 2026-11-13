El Salvador tendrá un viernes caluroso con lluvias y tormentas en varias zonas del país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este viernes 13 de noviembre se esperan altas temperaturas, lluvias y tormentas puntuales en diferentes sectores de El Salvador.

Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y sin lluvias. Sin embargo, por la tarde se prevén precipitaciones en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en sectores de Chalatenango, Morazán y otras zonas del territorio nacional.

Para la noche, las lluvias podrían presentarse en sectores de Cabañas, Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán. Además, se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 km/h.

El meteorólogo Roberto González explicó que estas condiciones estarán influenciadas por vaguadas cercanas al país. Pese a las lluvias, el ambiente continuará caluroso durante el día, mientras que por la noche y madrugada del sábado se espera un descenso de las temperaturas.

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