Social
DOM reporta ocho kilómetros intervenidos en carretera que conecta cantones de Nueva Granada
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó este jueves 29 de octubre que ha intervenido ocho kilómetros de la carretera que conecta los cantones Azacualpía y Palomía de Gualcho, en Nueva Granada, Usulután Norte. El proyecto contempla el mejoramiento de más de 12 kilómetros de vía.
Como parte de los trabajos recientes, las cuadrillas colocaron 200 metros lineales de mezcla asfáltica. La institución presentó esta intervención como un nuevo avance del proyecto, aunque su actualización no especifica cuántos de los ocho kilómetros intervenidos cuentan con pavimentación terminada.
La obra busca transformar una carretera de tierra que comunica el casco urbano de Nueva Granada con estas comunidades rurales. Según las proyecciones divulgadas para el proyecto, la mejora favorecerá la movilidad de más de 13,000 habitantes, al facilitar sus desplazamientos hacia la cabecera distrital.
Los trabajos comenzaron en octubre de 2023 y continúan en ejecución tres años después. En septiembre pasado, habitantes de la zona solicitaron agilizar la pavimentación; el reporte más reciente de la DOM detalla avances físicos, pero no anuncia una fecha de finalización.
Social
Actividad sísmica en Mercedes Umaña llega a 67 réplicas, reporta el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este miércoles que la actividad sísmica en el distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, ya suma 67 réplicas.
De acuerdo con el reporte del Observatorio, los sismos iniciaron el pasado 20 de octubre a las 11:11 de la mañana y han continuado hasta las 8:00 a.m. de este 21 de octubre de 2026.
De los 67 movimientos registrados, cinco han sido sentidos por la población salvadoreña, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o personas lesionadas, según las autoridades.
El MARN mantiene el monitoreo constante de la zona y hace un llamado a la población de Mercedes Umaña y alrededores a mantener la calma, seguir las recomendaciones de Protección Civil y estar atentos a la información oficial.
Social
Mercedes Umaña registra 61 sismos en menos de seis horas: cinco fueron sentidos
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
Social
El Salvador amplía a 7,722 manzanas el cultivo de hortalizas, según Agricultura
La superficie destinada a la producción de hortalizas alcanzó las 7,722 manzanas en El Salvador, informó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez. Según el funcionario, el crecimiento responde al trabajo con agricultores y a la incorporación de tecnología para ampliar la oferta nacional de alimentos.
Entre las herramientas utilizadas destacan semillas híbridas de alto rendimiento y más de 2,000 estructuras de ambiente protegido, como invernaderos y casas malla. Domínguez también reportó la incorporación de más de 100 unidades de maquinaria agrícola y más de 25 drones para apoyar las labores productivas.
El balance presentado incluye, además, más de 5,000 manzanas de frutales y 201,000 de granos básicos, distribuidas entre maíz y frijol. En determinados cultivos de hortalizas, el viceministro aseguró que las nuevas tecnologías han permitido multiplicar hasta por seis los rendimientos por manzana, aunque la información publicada no desglosa los resultados por producto.
Agricultura proyecta mejorar en un 40 % adicional los resultados del programa para fortalecer el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Esa cifra corresponde a una meta anunciada por el funcionario; los reportes consultados no precisan el plazo para alcanzarla ni detallan cuánto del aumento previsto correspondería específicamente a las hortalizas.