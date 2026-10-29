DOM reporta ocho kilómetros intervenidos en carretera que conecta cantones de Nueva Granada

La superficie destinada a la producción de hortalizas alcanzó las 7,722 manzanas en El Salvador, informó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez. Según el funcionario, el crecimiento responde al trabajo con agricultores y a la incorporación de tecnología para ampliar la oferta nacional de alimentos.

Entre las herramientas utilizadas destacan semillas híbridas de alto rendimiento y más de 2,000 estructuras de ambiente protegido, como invernaderos y casas malla. Domínguez también reportó la incorporación de más de 100 unidades de maquinaria agrícola y más de 25 drones para apoyar las labores productivas.

El balance presentado incluye, además, más de 5,000 manzanas de frutales y 201,000 de granos básicos, distribuidas entre maíz y frijol. En determinados cultivos de hortalizas, el viceministro aseguró que las nuevas tecnologías han permitido multiplicar hasta por seis los rendimientos por manzana, aunque la información publicada no desglosa los resultados por producto.

Agricultura proyecta mejorar en un 40 % adicional los resultados del programa para fortalecer el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Esa cifra corresponde a una meta anunciada por el funcionario; los reportes consultados no precisan el plazo para alcanzarla ni detallan cuánto del aumento previsto correspondería específicamente a las hortalizas.

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