Principal
¡DoctorSV supera los 5.4 millones de consultas médicas en su primer año de funcionamiento!
La plataforma de salud digital DoctorSV alcanzó 5.4 millones de consultas médicas durante su primer año de operaciones en El Salvador, consolidando su crecimiento como una alternativa de atención médica para la población, según informaron sus autoridades.
El gerente de Operaciones Médicas, Reynaldo Reina, destacó que la aplicación registra entre 22,000 y 24,000 consultas diarias. Además, aseguró que el 97 % de los usuarios manifiesta estar satisfecho con la atención recibida.
Por su parte, el director de DoctorSV, Manuel Bello, informó que la plataforma ya cuenta con más de 2 millones de usuarios y 1.4 millones de descargas, mientras su equipo médico creció de aproximadamente 1,200 a más de 3,300 profesionales entre médicos generales y especialistas.
La aplicación, lanzada en noviembre de 2025, ofrece consultas virtuales las 24 horas del día, recetas electrónicas y atención para diversas enfermedades. Sus autoridades buscan ampliar la capacidad del servicio hasta alcanzar las 30,000 consultas diarias.
Principal
¡Choca contra una rastra y huye! Conductor abandona su vehículo tras accidente en Apopa
Un conductor protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre, luego de impactar su vehículo tipo sedán contra la parte trasera de una rastra en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
El percance ocurrió en el tramo que conecta el redondel Integración con el redondel El Ángel, donde el automovilista terminó chocando contra la unidad de transporte pesado.
Elementos de Comandos de Salvamento de Apopa acudieron al lugar tras recibir una alerta. Sin embargo, únicamente encontraron el automóvil accidentado, ya que, según testigos, el conductor salió sin lesiones y huyó de la escena.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) también se presentaron para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades por este incidente vial.
Internacionales
¡Alerta sanitaria en Sudamérica! Brasil confirma primera muerte por viruela del mono en 2026
Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron la primera muerte por viruela del mono (mpox) en 2026, en medio de un preocupante aumento de contagios que ha despertado la atención de los organismos de salud en Sudamérica.
La víctima fue un hombre de 48 años que padecía una enfermedad que debilitaba su sistema inmunitario y permanecía hospitalizado en Río de Janeiro. Su fallecimiento se produjo mientras esa región experimenta un incremento de casos durante los últimos meses.
Según los registros sanitarios, Brasil ya supera los 1,000 contagios confirmados durante este año, principalmente en Río de Janeiro y São Paulo. Pese al aumento, las autoridades brasileñas aclararon que la situación todavía no se considera un brote de la magnitud registrada en 2022.
Ante este escenario, el Gobierno brasileño anunció la adquisición de 25,000 dosis adicionales de vacunas para proteger a los grupos vulnerables. La enfermedad se transmite principalmente por contacto físico estrecho y puede provocar fiebre, dolores corporales y lesiones en la piel.
Política
Vicepresidenta de República Dominicana destaca a El Salvador como ejemplo mundial durante encuentro con Félix Ulloa
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Raquel Peña, quien llegó al país para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), un espacio de diálogo sobre los desafíos internacionales.
Durante la reunión, Ulloa explicó que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral y no a una ocupación, mensaje que también transmitió en representación del presidente Nayib Bukele durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España.
Por su parte, Raquel Peña agradeció el compromiso de El Salvador con Haití y destacó el trabajo realizado por el país. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, expresó la vicemandataria dominicana, quien también resaltó la importancia de promover la paz y el diálogo.
Ambos funcionarios abordaron las oportunidades de inversión, el fortalecimiento del comercio bilateral y las estrategias económicas impulsadas por el Gobierno salvadoreño, especialmente en turismo, innovación y modernización del Estado. Peña manifestó el interés de República Dominicana en ampliar las relaciones comerciales y establecer nuevas alianzas estratégicas.
🌎 El Salvador se convierte en el epicentro del diálogo internacional para abordar los principales desafíos que enfrenta el mundo. 🇸🇻🇩🇴 El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), sostuvo un encuentro con su homóloga de República Dominicana, Sra. Raquel Peña (@RaquelPenaVice), quien arribó al país para asisitir a la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, #CIED2026.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió detalles de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid, Reino de España, donde transmitió un mensaje del Presidente @nayibbukele explicando que la presencia salvadoreña en Haití responde a mecanismos de cooperación bilateral con las autoridades haitianas y no a una ocupación. Resaltó que la comunidad iberoamericana no puede aspirar al desarrollo, la tranquilidad y el bienestar de sus pueblos sin atender la situación de esta nación hermana.
En relación a este tema, la Vicepresidenta Peña aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso y la responsabilidad con los que El Salvador ha asumido su presencia en Haití. “El Salvador es una vez más un ejemplo mundial”, resaltó. Además, habló sobre como los propios haitianos están reconociendo el trabajo realizado por el país y enfatizó la importancia de que los pueblos promuevan la paz y el diálogo.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa abordó el Milagro Económico que busca alcanzar El Salvador, destacando las oportunidades de inversión generadas por el nuevo clima de paz, especialmente en el sector turístico. Resaltó las estrategias para dinamizar la economía, entre ellas, la seguridad jurídica, los incentivos fiscales, la modernización del Estado mediante el convenio con Google; el impulso de la agricultura, la innovación y logística, en el marco del plan económico de seis etapas creado por el Presidente Bukele.
Bajo este enfoque, la Vicemandataria dominicana expresó el interés de su país en fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de inversión entre ambas naciones. Enfatizó la importancia de promover encuentros estratégicos con distintos sectores para establecer alianzas que contribuyan al robustecimiento de los vínculos económicos bilaterales.
En el encuentro también participó el Embajador de República Dominicana en El Salvador, Sr. Flavio Rondón.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 16, 2026