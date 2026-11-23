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Defensoría del Consumidor se alista para la jornada del Black Friday con monitoreo de precios y verificaciones
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que la institución mantiene un plan para orientar a los consumidores durante la jornada comercial del Viernes Negro, con monitoreo de precios, orientación y verificaciones en establecimientos comerciales.
“Tenemos un plan desplegado que busca informar al consumidor; contamos con el portal de precios Compara de más de 1.600 tipos de productos, actualizado con información periódica”, detalló Salazar. El objetivo es vigilar el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor.
Según detalló, el 89 % de las personas consultadas conoce esta temporada de descuentos. Sin embargo, de las 290 verificaciones realizadas durante noviembre, cerca del 30 % registró incumplimientos, por lo que la institución mantiene los controles para identificar posibles irregularidades en las ofertas y promociones. Los rubros de tecnología y electrodomésticos encabezan las principales categorías de compra, según el estudio de hábitos de consumo: el 52 % de los consultados compraría estos productos, seguido por ropa (37 %), calzado (32 %) y accesorios personales (27 %).
Salazar advirtió que las ofertas engañosas pueden ser sancionadas y destacó el monitoreo que realiza la institución. “El objetivo de este portal es que el consumidor pueda comparar precios para evitar cualquier tipo de sorpresa o de engaño. Las sanciones van de hasta 200 salarios mínimos”, explicó.
Política
Primera dama anuncia la construcción de artES, un espacio integral para la formación artística
La primera dama, Gabriela de Bukele, anunció la construcción de artES, un centro especializado que contará con salones para música, danza, teatro y artes visuales; talleres de dibujo, pintura, escultura y cerámica; y aulas adecuadas para niños de Primera Infancia.
El proyecto incluirá también salas de ensayo, espacios para percusión y coro, estudios de grabación, talleres de vestuario, utilería y luthería, así como auditorios para música, danza, artes escénicas y grandes presentaciones. Además, dispondrá de un centro de estudios, biblioteca, cafetería, gimnasio y áreas de atención en enfermería, psicología, nutrición y fisioterapia.
Contará con espacios de coworking para padres, una Bebeteca y una Sala de Lactancia Materna. Según Gabriela de Bukele, “artES no es un proyecto aislado, forma parte de una transformación mucho más grande que impulsaremos para elevar la calidad de la formación artística en el país”.
La primera dama señaló que el Estado tiene una deuda con la población salvadoreña en materia de acceso a la cultura y que lo público debe marcar el estándar. “No por nosotros, el Gobierno, sino sobre todo por los más pequeños, sus padres y familias”, expresó.
Principal
Panadero resulta lesionado tras choque entre dos motocicletas en Chalatenango
Dos motociclistas resultaron involucrados en un percance vial registrado la noche del sábado en el departamento de Chalatenango, incidente en el que un vendedor de pan sufrió lesiones, según reportes oficiales.
El impacto ocurrió entre ambas motocicletas cerca de la colonia Santa Fe, sobre la carretera Longitudinal del Norte, en jurisdicción del distrito de El Paraíso.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña se desplazaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a los afectados, incluido el panadero lesionado, mientras agentes policiales acudieron al sector para efectuar las diligencias e investigaciones correspondientes.
Nacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Mate Pavic cierran su ciclo como dupla con el subcampeonato del Nitto ATP Finals
El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic finalizaron como subcampeones del Nitto ATP Finals tras caer 6-3, 6-7 y 6-10 ante los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti en el partido decisivo disputado en el Inalpi Arena.
El encuentro se extendió durante una hora y 30 minutos en un duelo parejo en el que la dupla francesa se impuso en el desempate definitivo para conquistar el título por primera vez, dejando sin corona a la pareja salvadoreño-croata en el torneo que reúne a las ocho mejores duplas de la temporada.
Al término del compromiso, Arévalo se mostró visiblemente emocionado al pronunciar su discurso frente a sus padres, su esposa e hijos, en una jornada marcada también por el cierre de su etapa competitiva junto a Pavic. Ambos jugaron tres temporadas consecutivas como pareja en el circuito profesional, alcanzando en los tres años el Nitto ATP Finals y sumando dos subcampeonatos antes de separar sus caminos.
Tras su paso por Italia, Arévalo viajará a El Salvador para disputar el torneo ATP Challenger El Salvador Open by Diana, cuya etapa de clasificación arranca este domingo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Reyes Varela, con quien ya compartió equipo anteriormente.