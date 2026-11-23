El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que la institución mantiene un plan para orientar a los consumidores durante la jornada comercial del Viernes Negro, con monitoreo de precios, orientación y verificaciones en establecimientos comerciales.

“Tenemos un plan desplegado que busca informar al consumidor; contamos con el portal de precios Compara de más de 1.600 tipos de productos, actualizado con información periódica”, detalló Salazar. El objetivo es vigilar el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor.

Según detalló, el 89 % de las personas consultadas conoce esta temporada de descuentos. Sin embargo, de las 290 verificaciones realizadas durante noviembre, cerca del 30 % registró incumplimientos, por lo que la institución mantiene los controles para identificar posibles irregularidades en las ofertas y promociones. Los rubros de tecnología y electrodomésticos encabezan las principales categorías de compra, según el estudio de hábitos de consumo: el 52 % de los consultados compraría estos productos, seguido por ropa (37 %), calzado (32 %) y accesorios personales (27 %).

Salazar advirtió que las ofertas engañosas pueden ser sancionadas y destacó el monitoreo que realiza la institución. “El objetivo de este portal es que el consumidor pueda comparar precios para evitar cualquier tipo de sorpresa o de engaño. Las sanciones van de hasta 200 salarios mínimos”, explicó.

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