Social
Carnaval de San Miguel 2026: revisan precios y alimentos en hoteles y comercios
La Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Regulación Sanitaria iniciaron el jueves 19 de noviembre un operativo en hoteles, restaurantes y comercios de San Miguel. Las inspecciones se realizan de cara a las fiestas patronales y al carnaval, programado para el sábado 28 de noviembre.
Los inspectores verifican que los establecimientos cumplan las normas sanitarias y que los alimentos a la venta estén en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento. La Defensoría también comprueba que los precios estén a la vista y que los negocios respeten las condiciones de las promociones que anuncian.
Para quienes planean quedarse en la ciudad, la Defensoría publicó un sondeo que permite comparar tarifas de hoteles. También ofrecerá atención presencial el miércoles 25 de noviembre en la feria municipal, el jueves 26 en la terminal de buses y el viernes 27 en Metrocentro San Miguel.
Las personas que detecten irregularidades pueden denunciarlas por WhatsApp al 7844-1482 o llamar al 910. El sábado del carnaval, la Defensoría atenderá por WhatsApp de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y por teléfono de 8:00 a. m. a mediodía.
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Conductora se accidenta en Opico tras sufrir un paro cardíaco, aclara amigo
Una conductora identificada como Flor Menéndez falleció la tarde del jueves luego de accidentarse en la carretera que conduce hacia San Juan Opico, en el municipio de La Libertad Centro.
Un amigo de la víctima se pronunció en redes sociales para aclarar que el percance no se debió al uso del celular ni a exceso de velocidad, como circularon en algunas publicaciones. Según afirmó, “lo que provocó que Flor perdiera el control del vehículo fue un paro cardíaco”.
El joven pidió respeto hacia la familia y criticó las versiones que, según él, tergiversaron lo ocurrido. El hecho se registró en San Juan Opico y las autoridades correspondientes realizan las diligencias del caso.
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¡Atención! Lluvias continuarán esta noche en varios departamentos de El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre continuarán durante las próximas horas en diferentes sectores de El Salvador, principalmente en la zona oriental y paracentral del país.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se mantienen en sectores de San Vicente, San Miguel y Usulután, y se desplazarán hacia la zona costera durante el resto de la tarde.
Para horas de la noche, el MARN prevé lluvias puntuales en San Miguel, Usulután, Cabañas, San Vicente y La Paz. También podrían registrarse precipitaciones en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador, especialmente en las cercanías del lago de Ilopango.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones al movilizarse durante las precipitaciones.
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¡Sorpresa en Suchitoto! Encuentran serpiente de dos metros escondida en el techo de una vivienda
Una serpiente de aproximadamente dos metros de longitud sorprendió a los habitantes de una vivienda ubicada en el barrio San José, distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte, luego de ser descubierta en el techo del inmueble.
Ante la presencia del reptil, los residentes solicitaron ayuda a los cuerpos de socorro para evitar cualquier incidente y garantizar que el animal fuera retirado de manera segura.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Suchitoto, acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para capturar a la serpiente, logrando retirarla del techo sin que se reportaran personas lesionadas.
Posteriormente, los socorristas trasladaron al ejemplar hasta un hábitat adecuado, donde fue liberado. Asimismo, hicieron un llamado a la población para evitar maltratar a estos animales y solicitar apoyo especializado cuando sean encontrados en zonas habitadas.