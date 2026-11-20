La Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Regulación Sanitaria iniciaron el jueves 19 de noviembre un operativo en hoteles, restaurantes y comercios de San Miguel. Las inspecciones se realizan de cara a las fiestas patronales y al carnaval, programado para el sábado 28 de noviembre.

Los inspectores verifican que los establecimientos cumplan las normas sanitarias y que los alimentos a la venta estén en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento. La Defensoría también comprueba que los precios estén a la vista y que los negocios respeten las condiciones de las promociones que anuncian.

Para quienes planean quedarse en la ciudad, la Defensoría publicó un sondeo que permite comparar tarifas de hoteles. También ofrecerá atención presencial el miércoles 25 de noviembre en la feria municipal, el jueves 26 en la terminal de buses y el viernes 27 en Metrocentro San Miguel.

Las personas que detecten irregularidades pueden denunciarlas por WhatsApp al 7844-1482 o llamar al 910. El sábado del carnaval, la Defensoría atenderá por WhatsApp de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y por teléfono de 8:00 a. m. a mediodía.

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