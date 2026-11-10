Social
CAM interviene en parque de Santa Tecla tras denuncia por consumo de alcohol
Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de Santa Tecla acudieron al parque de Jardines del Volcán, en el sector E, tras recibir una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Según la municipalidad, vecinos del sector alertaron sobre la presencia de varias personas que ingerían alcohol en el parque. Los agentes se desplazaron al lugar para verificar el reporte.
La comuna indicó que la intervención buscó mantener el orden y la convivencia en el espacio que frecuentan las familias de la zona.
La municipalidad informó que el parque quedó en orden tras la intervención. En su reporte no mencionó detenciones ni sanciones.
Social
Ministerio de Trabajo anuncia feria de empleo en Periplaza Apopa para el jueves 12 de noviembre
El Ministerio de Trabajo anunció una feria de empleo para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el centro comercial Periplaza, en el distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que varias empresas participarán en la jornada para ofrecer vacantes. El anuncio no precisó el horario ni cuántas plazas estarán disponibles en Apopa.
Castro invitó a las personas de Apopa y sus alrededores que buscan empleo a llevar su hoja de vida para postularse a las vacantes de las empresas participantes.
La convocatoria se realiza después de una primera feria en Metrocentro San Salvador, donde, según el ministro, se ofrecieron más de 600 plazas de trabajo.
Principal
Conductor denuncia presunta intimidación tras rechazar limpieza de parabrisas en San Salvador
Un conductor denunció que un joven que se dedica a limpiar parabrisas le hizo gestos que interpretó como señas de pandillas después de que rechazó el servicio en San Salvador.
Eduardo Pérez, quien difundió la denuncia, ubicó el incidente en la intersección de la 8.ª avenida Norte y la alameda Juan Pablo II. Según su relato, el joven hizo los gestos tras la negativa del automovilista.
El video circuló en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron a las autoridades que identificaran al joven e investigaran lo ocurrido.
El reporte disponible no incluye un pronunciamiento de la Policía Nacional Civil sobre el incidente ni una confirmación de que el joven tenga vínculos con alguna pandilla.
🚨 INTIMIDACIÓN EN LA JUAN PABLO II 🚨
Limpia parabrisas le hace señas de pandillas a un conductor que no quiso su servicio.
El momento quedó grabado en cámara sobre la 8ª Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II.
Usuarios exigen que lo ubiquen y lo capturen.
¿Hasta cuándo estas intimidaciones?
#SanSalvador #JuanPabloII #Intimidación #Pandillas
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
Principal
Oleada de guatemaltecos para poder ver el concierto de Soda Stereo en El Salvador
Una masiva afluencia de turistas guatemaltecos cruzó este fin de semana los puntos fronterizos terrestres de La Hachadura y Las Chinamas para ingresar a territorio salvadoreño para disfrutar concierto de Soda Stereo.
La noticia del esperado evento musical desató un auténtico éxodo de seguidores de la legendaria agrupación argentina, quienes no dudaron inyectar dinamismo y color a las rutas migratorias del occidente del país.
Ante el fuerte flujo vehicular y el desfile constante de vehículos con placas extranjeras, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó equipos operativos en las zonas fronterizas para agilizar el tránsito, mantener el control vial y garantizar una bienvenida ordenada.
El incremento masivo de viajeros coincide con la serie de conciertos programados para este sábado y domingo en el emblemático Gimnasio Nacional de San Salvador, un escenario que vibrará con los clásicos del rock en español.