La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene las sanciones por arrojar basura o ripio en calles, aceras y otros espacios públicos. La medida se aplica en los cinco distritos del municipio y busca evitar que estos lugares se conviertan en botaderos.

El artículo 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana establece multas de $51 a $900 para personas naturales. Para empresas y otras personas jurídicas, así como para instituciones públicas, las sanciones van de $901 a $2,200, según la comuna.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) emite las esquelas y las registra en el sistema municipal. Quienes consideren que la sanción fue aplicada de forma incorrecta pueden apelar ante la Unidad Contravencional de la alcaldía.

La comuna también pide a residentes y comercios respetar los horarios de recolección. Entre las zonas que ya fueron intervenidas está el corredor del mercado mayorista La Tiendona, donde en junio los equipos municipales retiraron 10 toneladas de residuos comunes, neumáticos y desechos orgánicos acumulados en arriates, aceras y la calzada.

Tirar basura o ripio en la vía pública de San Salvador Centro puede costar hasta $900 a particulares.

La ordenanza fija multas de hasta $2,200 para empresas y otras personas jurídicas e instituciones públicas. https://t.co/M7Y2HXpGAl — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 23, 2026

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