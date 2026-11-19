Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 475 al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), que celebra 26 años de trabajo al servicio de la conectividad del país, en honor a los trabajadores viales que, desde distintos puntos del territorio, contribuyen al mantenimiento, seguridad y desarrollo de nuestra infraestructura.

En la fase previa, nuestro presidente de Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó un reconocimiento conmemorativo a Alexander Beltrán, quien destacó la importancia de esta dedicatoria para reconocer la labor de la institución y de su equipo humano.

Durante 2026, FOVIAL ha desarrollado importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos la rehabilitación de 17 kilómetros de la carretera Panamericana, entre San Martín y Cojutepeque; 25.55 kilómetros de la Ruta de Paz, en Morazán; y 12.14 kilómetros de la carretera hacia Los Toles, en Ahuachapán. También entregó el puente sobre el río Guastena, en Chalatenango, y atendió 586 emergencias viales por lluvias, todas resueltas, según los datos institucionales compartidos.

La conservación vial también comprende la prevención, educación y protección al ambiente. Entre sus iniciativas destacan la exhibición permanente Ecoaventuras en Fovialito, en el Museo Tin Marín, y la producción de más de un millón de árboles y plantas en su vivero, contribuyendo a una labor integral en beneficio de la población.

Como parte de este homenaje, FOVIAL entregó una placa de agradecimiento a nuestro presidente de Lotería, Javier Milián, y reconoció a representantes y estudiantes de la Escuela de Diseño “Rosemarie Vázquez Liévano de Ángel”, de la Universidad Dr. José Matías Delgado, por el aporte de los materiales gráficos del diseño de su 26.º aniversario, incluido el vigésimo dedicado a esta celebración.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 475:

Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 32442 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 02333 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 12890 Vendido.

Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.

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