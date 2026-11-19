Principal
¡Atención! Lluvias continuarán esta noche en varios departamentos de El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las lluvias registradas durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre continuarán durante las próximas horas en diferentes sectores de El Salvador, principalmente en la zona oriental y paracentral del país.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se mantienen en sectores de San Vicente, San Miguel y Usulután, y se desplazarán hacia la zona costera durante el resto de la tarde.
Para horas de la noche, el MARN prevé lluvias puntuales en San Miguel, Usulután, Cabañas, San Vicente y La Paz. También podrían registrarse precipitaciones en algunos sectores del Área Metropolitana de San Salvador, especialmente en las cercanías del lago de Ilopango.
En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar precauciones al movilizarse durante las precipitaciones.
Judicial
¡Cadena perpetua para adolescente de 17 años! Condenado por violación de una niña de 11 años en San Miguel
Un adolescente de 17 años fue condenado a prisión perpetua en El Salvador, luego de ser encontrado culpable del delito de violación en menor o incapaz, bajo la modalidad de delito continuado, en perjuicio de una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal de lo Criminal de San Miguel.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron entre el 9 y el 16 de mayo de 2026, en una vivienda ubicada en la colonia Prados, en el distrito de San Miguel. El adolescente habría aprovechado una relación de poder y la situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer las agresiones sexuales.
El caso fue denunciado el 18 de mayo de 2026, después de que familiares de la niña encontraran mensajes de texto relacionados con el adolescente. Las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron acreditar su responsabilidad y sustentar la acusación presentada ante el tribunal.
Según la Fiscalía, este es el primer adolescente condenado a prisión perpetua en la zona oriental del país bajo la nueva reforma penal que contempla esta sanción para delitos sexuales. El proceso se mantiene bajo reserva para proteger la identidad y la integridad de la víctima, por lo que las autoridades no han divulgado más detalles.
Internacionales -deportes
¡Vuelve LaLiga! Real Madrid jugará el sábado y Barcelona buscará los tres puntos el domingo
La emoción del fútbol español regresa este fin de semana con la disputa de una nueva jornada de LaLiga 2026-2027, luego del parón por los compromisos internacionales. Los aficionados podrán volver a disfrutar de sus equipos favoritos, con Real Madrid y Barcelona como protagonistas de dos de los encuentros más esperados de la fecha.
El primero en saltar al terreno de juego será el Real Madrid, que recibirá al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, hora de El Salvador, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.
Por su parte, el Barcelona jugará el domingo 22 de noviembre a las 7:00 de la mañana, hora salvadoreña, cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick intentarán aprovechar su condición de local para continuar sumando en la competición española.
La jornada también tendrá otros encuentros atractivos, entre ellos el derbi sevillano entre Sevilla y Real Betis, programado para el sábado. Los seguidores del fútbol español tendrán así un fin de semana cargado de emociones, con dos de los clubes más populares del mundo nuevamente en acción.
Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 475 dedicado a 26 Aniversario de FOVIAL en honor a “Los Trabajadores Viales de El Salvador”
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 475 al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), que celebra 26 años de trabajo al servicio de la conectividad del país, en honor a los trabajadores viales que, desde distintos puntos del territorio, contribuyen al mantenimiento, seguridad y desarrollo de nuestra infraestructura.
En la fase previa, nuestro presidente de Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó un reconocimiento conmemorativo a Alexander Beltrán, quien destacó la importancia de esta dedicatoria para reconocer la labor de la institución y de su equipo humano.
Durante 2026, FOVIAL ha desarrollado importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos la rehabilitación de 17 kilómetros de la carretera Panamericana, entre San Martín y Cojutepeque; 25.55 kilómetros de la Ruta de Paz, en Morazán; y 12.14 kilómetros de la carretera hacia Los Toles, en Ahuachapán. También entregó el puente sobre el río Guastena, en Chalatenango, y atendió 586 emergencias viales por lluvias, todas resueltas, según los datos institucionales compartidos.
La conservación vial también comprende la prevención, educación y protección al ambiente. Entre sus iniciativas destacan la exhibición permanente Ecoaventuras en Fovialito, en el Museo Tin Marín, y la producción de más de un millón de árboles y plantas en su vivero, contribuyendo a una labor integral en beneficio de la población.
Como parte de este homenaje, FOVIAL entregó una placa de agradecimiento a nuestro presidente de Lotería, Javier Milián, y reconoció a representantes y estudiantes de la Escuela de Diseño “Rosemarie Vázquez Liévano de Ángel”, de la Universidad Dr. José Matías Delgado, por el aporte de los materiales gráficos del diseño de su 26.º aniversario, incluido el vigésimo dedicado a esta celebración.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 475:
Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 32442 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 02333 Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 12890 Vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.