Social
Agromercados abren este 2 de noviembre: estos son los horarios para comprar durante el asueto
Los agromercados mantendrán su atención habitual este lunes 2 de noviembre, pese al asueto por el Día de los Fieles Difuntos, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La medida permitirá a las familias realizar sus compras de alimentos durante la jornada.
El horario anunciado es de 6:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en los 61 puntos de venta distribuidos a nivel nacional. La institución también confirmó que las centrales de abasto funcionarán con normalidad, conforme a sus respectivos horarios.
En los agromercados se ofrecen frutas, verduras, hortalizas y granos básicos, entre otros alimentos. Estos espacios forman parte de una iniciativa que busca reducir la intermediación en la comercialización y facilitar el acceso de los consumidores a productos a precios competitivos, según el MAG.
Para organizar las compras, la población puede consultar las ubicaciones y las listas de precios publicadas en las redes oficiales del Ministerio. El aviso de apertura no detalla existencias por establecimiento, por lo que la disponibilidad de productos debe verificarse en cada punto.
Social
Retiran rejas que cerraban el paso peatonal en San Salvador Centro tras denuncia ciudadana
Personal de la Alcaldía de San Salvador Centro retiró rejas que obstruían las aceras y restringían la circulación de peatones, tras atender una denuncia ciudadana. La comuna informó sobre la intervención este jueves 29 de octubre y señaló que las estructuras ocupaban indebidamente espacios públicos.
Según el reporte municipal, los responsables de las rejas se negaron a retirarlas, por lo que los empleados procedieron a desmontarlas en aplicación de los artículos 50 y 82 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana. Al finalizar los trabajos, las aceras quedaron despejadas para el tránsito peatonal.
Estas disposiciones regulan la obstrucción de vías y espacios públicos, así como la instalación de estructuras que restrinjan la circulación sin autorización municipal. Su alcance incluye obstáculos como portones y otros elementos que impidan el paso, además del uso de áreas públicas como estacionamientos privados.
La alcaldía sostuvo que el objetivo de estas acciones es recuperar espacios de uso colectivo y garantizar la movilidad de los ciudadanos. El reporte no precisó la ubicación exacta del procedimiento, la cantidad de rejas retiradas ni si se impusieron multas a sus responsables.
Social
DOM reporta ocho kilómetros intervenidos en carretera que conecta cantones de Nueva Granada
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó este jueves 29 de octubre que ha intervenido ocho kilómetros de la carretera que conecta los cantones Azacualpía y Palomía de Gualcho, en Nueva Granada, Usulután Norte. El proyecto contempla el mejoramiento de más de 12 kilómetros de vía.
Como parte de los trabajos recientes, las cuadrillas colocaron 200 metros lineales de mezcla asfáltica. La institución presentó esta intervención como un nuevo avance del proyecto, aunque su actualización no especifica cuántos de los ocho kilómetros intervenidos cuentan con pavimentación terminada.
La obra busca transformar una carretera de tierra que comunica el casco urbano de Nueva Granada con estas comunidades rurales. Según las proyecciones divulgadas para el proyecto, la mejora favorecerá la movilidad de más de 13,000 habitantes, al facilitar sus desplazamientos hacia la cabecera distrital.
Los trabajos comenzaron en octubre de 2023 y continúan en ejecución tres años después. En septiembre pasado, habitantes de la zona solicitaron agilizar la pavimentación; el reporte más reciente de la DOM detalla avances físicos, pero no anuncia una fecha de finalización.
Social
Actividad sísmica en Mercedes Umaña llega a 67 réplicas, reporta el MARN
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este miércoles que la actividad sísmica en el distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, ya suma 67 réplicas.
De acuerdo con el reporte del Observatorio, los sismos iniciaron el pasado 20 de octubre a las 11:11 de la mañana y han continuado hasta las 8:00 a.m. de este 21 de octubre de 2026.
De los 67 movimientos registrados, cinco han sido sentidos por la población salvadoreña, sin que hasta el momento se reporten daños materiales o personas lesionadas, según las autoridades.
El MARN mantiene el monitoreo constante de la zona y hace un llamado a la población de Mercedes Umaña y alrededores a mantener la calma, seguir las recomendaciones de Protección Civil y estar atentos a la información oficial.
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