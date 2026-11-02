Agromercados abren este 2 de noviembre: estos son los horarios para comprar durante el asueto

Personal de la Alcaldía de San Salvador Centro retiró rejas que obstruían las aceras y restringían la circulación de peatones, tras atender una denuncia ciudadana. La comuna informó sobre la intervención este jueves 29 de octubre y señaló que las estructuras ocupaban indebidamente espacios públicos.

Según el reporte municipal, los responsables de las rejas se negaron a retirarlas, por lo que los empleados procedieron a desmontarlas en aplicación de los artículos 50 y 82 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana. Al finalizar los trabajos, las aceras quedaron despejadas para el tránsito peatonal.

Estas disposiciones regulan la obstrucción de vías y espacios públicos, así como la instalación de estructuras que restrinjan la circulación sin autorización municipal. Su alcance incluye obstáculos como portones y otros elementos que impidan el paso, además del uso de áreas públicas como estacionamientos privados.

La alcaldía sostuvo que el objetivo de estas acciones es recuperar espacios de uso colectivo y garantizar la movilidad de los ciudadanos. El reporte no precisó la ubicación exacta del procedimiento, la cantidad de rejas retiradas ni si se impusieron multas a sus responsables.

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