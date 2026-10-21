Actividad sísmica en Mercedes Umaña llega a 67 réplicas, reporta el MARN

La Dirección de Integración y las instituciones nacionales que forman parte del Proceso Formativo han anunciado cifras récord en la primera semana de matrícula para el ciclo 01/2027, superando los 14,000 inscritos en universidades, escuelas técnicas y centros de formación profesional de todo el país.

Desde el pasado martes 13, cientos de jóvenes de nuevo ingreso han acudido a las distintas unidades en el territorio nacional para completar su documentación y dar el paso definitivo hacia la educación superior. Durante este proceso, los estudiantes han recibido orientación personalizada para elegir la carrera y la modalidad de su preferencia —ya sea presencial, semipresencial o virtual—, adaptándose a las opciones disponibles y a los beneficios de residencia para futuros becados.

Los jóvenes y sus familias han destacado la agilidad y el orden del proceso de matrícula. Desde la institución se ha recordado enfáticamente que ningún estudiante debe realizar ningún tipo de pago en concepto de matrícula, colegiaturas o cursos de admisión.

Una de las grandes apuestas para este ciclo es la consolidación de la modalidad virtual en varias universidades asociadas. Esto permitirá que estudiantes del interior del país superen las barreras económicas y de desplazamiento hacia San Salvador, facilitando que puedan laborar mientras cursan con éxito sus estudios superiores

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