Nacionales
Sismo de magnitud 3.6 se registra frente a La Libertad; MARN descarta potencial de tsunami
Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 4:32 de la madrugada de este viernes 6 de noviembre, frente a la costa de La Libertad, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El epicentro fue localizado a 39 kilómetros al sur de playa Mizata, mientras que el movimiento se originó a una profundidad de 50 kilómetros. Estos parámetros permiten identificar la ubicación del evento y la distancia entre su punto de origen y la superficie.
El MARN atribuyó el temblor a la dinámica del proceso de subducción y señaló que, por sus características, no es considerado tsunamigénico, es decir, con capacidad de generar un tsunami. El reporte citado no detalló daños ni personas afectadas.
La subducción ocurre cuando una placa tectónica se introduce debajo de otra. Frente a El Salvador, este proceso involucra a la placa de Cocos, que se desplaza bajo la del Caribe, y constituye una de las principales fuentes de actividad sísmica del país.
Judicial
A juicio hombre acusado de intentar matar a su pareja frente a sus hijas en Ahuachapán
Un hombre de 36 años, identificado por las iniciales M. A. B. R., enfrentará juicio por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y amenazas. El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana ordenó que continúe en detención provisional mientras avanza el proceso.
Según la acusación divulgada por Centros Judiciales, los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2026 en la colonia Las Pampas, cantón Río Frío, en Ahuachapán. El procesado habría enviado mensajes de reclamo a su compañera de vida y, cuando ella llegó a la vivienda, presuntamente la amenazó de muerte e intentó atacarla con un machete frente a sus hijas.
El informe judicial señala que el acusado también habría sujetado a la mujer por el cuello y colocado un trapo en su boca para impedir que pidiera auxilio. La víctima logró liberarse y gritar; su hermana intervino y, según el relato de la acusación, también recibió amenazas de muerte.
Una vecina alertó a agentes de la Policía Nacional Civil que brindaban seguridad en la zona, quienes acudieron a la vivienda y capturaron al señalado en flagrancia. La apertura a juicio permitirá examinar las pruebas y determinar su responsabilidad penal; la resolución no constituye una sentencia condenatoria.
Judicial
Juan Barrera reclama a la Alcaldía de San Salvador Centro un pago pendiente por servicios de publicidad
El comunicador y empresario Juan Barrera, representante de Grupo Barrera S. A. de C. V., reclamó públicamente a la Alcaldía de San Salvador Centro el pago de una cantidad cercana a los $500,000 por servicios publicitarios contratados durante la administración de Ernesto Muyshondt. Su señalamiento está dirigido a la municipalidad que actualmente encabeza Mario Durán.
El reclamo tiene antecedentes judiciales. En 2023 se informó de la admisión de una demanda por aproximadamente $488,590, vinculada con un contrato publicitario de 2019 y su prórroga. Barrera sostuvo entonces que había agotado las gestiones de cobro y manifestó disposición a negociar una solución con el concejo municipal.
La controversia también ha incluido cuestionamientos sobre el carácter de la publicidad contratada. En abril de 2023, el entonces concejal Héctor Silva señaló que parte de los servicios correspondía a propaganda electoral de Muyshondt. Barrera rechazó esa versión y aseguró que su empresa realizó campañas institucionales, incluidas acciones informativas sobre prevención del covid-19, respaldadas por registros de los materiales difundidos.
Sobre el estado actual del litigio, circula una versión que sostiene que la demanda fue declarada improponible. Sin embargo, no se pudo verificar el texto de esa resolución ni sus fundamentos, por lo que no es posible establecer su alcance. Tampoco se localizó un pronunciamiento municipal reciente que respondiera directamente al reclamo público del empresario.
Sucesos
Motociclista sufre varias lesiones en accidente cerca de la Fuente Luminosa, en San Salvador
Un motociclista fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir un accidente de tránsito a la altura del redondel de la Fuente Luminosa, en San Salvador. El hombre presentó varias lesiones que requirieron la intervención de socorristas.
Voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Mejicanos, acudieron al sector después de recibir la alerta. El equipo brindó las primeras atenciones y estabilizó al paciente antes de trasladarlo para recibir evaluación médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil también llegaron al lugar para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. La información disponible no precisa cómo ocurrió el accidente ni si hubo otros vehículos involucrados; tampoco detalla la identidad del lesionado o su condición posterior.
Como contexto de la situación vial del país, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18,651 accidentes y 13,406 personas lesionadas entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2026. Estos registros corresponden al balance nacional previo a la publicación de este caso.