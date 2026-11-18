Nacionales
San Salvador Oeste hace historia: Alcalde José Urbina logra certificación internacional ISO 37001 antisoborno y pone a El Salvador en el mapa de la transparencia
San Salvador Oeste está viviendo un momento histórico que trasciende a todo El Salvador. Bajo el liderazgo del alcalde José Urbina, la Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste recibió oficialmente la prestigiosa certificación internacional ISO 37001:2025 de Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por AENOR e IQNET, convirtiéndose en un referente nacional e internacional de transparencia, ética y buen gobierno.
Este logro no es un papel más en la pared, es la prueba de que en San Salvador Oeste las cosas se hacen bien y de frente a la gente. La certificación ISO 37001:2025 valida que la alcaldía cuenta con procesos claros, controles efectivos y cero tolerancia al soborno, garantizando que cada dólar de los contribuyentes se invierta con honestidad, eficiencia y total transparencia en obras y servicios para la comunidad.
Durante la ceremonia oficial de entrega, el alcalde José Urbina destacó que este reconocimiento es fruto del trabajo en equipo, del compromiso de cada empleado municipal y de una visión clara: construir una alcaldía moderna, confiable y cercana a la población. Con el certificado ASO-2026/0067, San Salvador Oeste se posiciona como una de las municipalidades más transparentes de Centroamérica.
Para los habitantes de Apopa y Nejapa, distritos que conforman San Salvador Oeste, esta certificación significa más confianza, más desarrollo y más oportunidades. Significa que cuando piden una obra, un permiso o un servicio, serán atendidos con justicia, sin mordidas, sin favoritismos y con la certeza de que su alcaldía trabaja para ellos y no para intereses oscuros.
Con este paso trascendental, José Urbina no solo eleva el nombre de San Salvador Oeste, sino que deja un legado que marcará a las futuras generaciones: gobernar con honradez sí es posible. Hoy, El Salvador entero celebra este triunfo de la transparencia.
San Salvador Oeste hace historia con la certificación internacional ISO 37001 antisoborno
Con doble respaldo de AENOR e IQNET, la alcaldía del alcalde José Urbina se convierte en referente de transparencia y buen gobierno en El Salvador y Centroamérica
Contar con ambas certificaciones significa que la Alcaldía de San Salvador Oeste no solo aprobó una auditoría, sino que obtuvo un reconocimiento con validez internacional. Por un lado, AENOR certificó que la municipalidad cumple con todos los requisitos de la norma ISO 37001:2025, que exige controles claros, canales de denuncia, auditorías constantes y cero tolerancia al soborno. Por otro lado, IQNET, la red mundial que agrupa a las certificadoras más prestigiosas, respalda ese mismo certificado para que sea reconocido en más de 30 países.
Para la comunidad, esto se traduce en algo muy concreto: más confianza, más transparencia y más desarrollo. Los habitantes de Apopa, Nejapa y Quezaltepeque tienen ahora la garantía de que sus trámites, permisos y proyectos se manejan sin mordidas ni favoritismos, mientras que la alcaldía gana prestigio, atrae más inversión y se posiciona como un modelo de honradez que otras municipalidades deberían seguir.
Judicial
Capturan a presunto responsable del homicidio de una mujer en playa de La Unión
La Policía Nacional Civil capturó a Élmer Josué Coreas Argueta, señalado como responsable del homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 16 de noviembre en la playa El Peladero, en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que más de 125 agentes de la PNC fueron activados en las áreas de inteligencia, investigación, peritaje forense y territorio. Gracias a ese trabajo se logró reunir evidencia suficiente para esclarecer el crimen y detener al sospechoso en flagrancia.
Según el funcionario, el imputado habría planificado el hecho con la intención de cometer un “crimen perfecto”. Coreas Argueta enfrentará el proceso judicial y, de ser condenado, podría recibir la pena de cadena perpetua.
Este fue el único homicidio registrado en el país el lunes 16 de noviembre.
No hay crimen perfecto. Gracias a nuestros más de 125 policías activados por el homicidio de ayer (inteligencia, investigación, peritos forenses, territorio), contamos con suficiente evidencia para poder descubrir cada momento en este crimen y lograr capturar a este salvaje criminal que planificó hacer un crimen perfecto. Ahora, enfrentará cadena perpetua.
Gracias al trabajo de nuestra @PNCSV, hemos capturado en flagrancia a Élmer Josué Coreas Argueta, responsable del homicidio de una mujer ocurrido el lunes 16 de noviembre, la víctima fue encontrada sin vida en la playa El Peladero de Meanguera del Golfo, en el departamento de La Unión.
Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia y pasará el resto de sus días sin ver la luz del sol, pagando por este crimen.
#PlanControlTerritorial
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) November 18, 2026
Principal
¡Tragedia en carretera de Oro! Identifican a madre e hija que murieron atropelladas frente a Unicentro Altavista
Una tragedia vial ha causado consternación en Ilopango, San Salvador Este, luego de que una madre y su hija perdieran la vida tras ser atropelladas por un vehículo sobre la carretera de Oro, frente al centro comercial Unicentro Altavista, durante la noche del lunes 16 de noviembre.
Las víctimas fueron identificadas como María Aminta Guillén y su hija Mayra Guadalupe Guillén, quienes residían en el reparto Las Cañas, en Ilopango. Según los reportes preliminares, ambas intentaban cruzar la carretera cuando fueron embestidas por un automóvil.
Equipos de socorro acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas. La madre falleció en la escena debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que su hija fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de San Bartolo, donde murió minutos después, pese a los esfuerzos por salvarle la vida.
El fatal accidente ocurrió en el tramo de la carretera de Oro que conduce de San Martín hacia Soyapango. Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias exactas del atropellamiento, mientras familiares, amigos y habitantes de la zona lamentan la pérdida de ambas mujeres.
Judicial
¡Estafó con $17,000 y vendió el carro de su víctima! Condenan a falso importador de vehículos en El Salvador
Un hombre identificado como Jorge Emmanuel Castro Chiliseo fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de estafa y hurto, luego de engañar a una persona con la supuesta importación de vehículos y apropiarse de un automóvil que posteriormente fue vendido a un tercero.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando el condenado y otro sujeto se hicieron pasar por importadores de automóviles. La víctima solicitó cinco vehículos y entregó $17,000 como parte del negocio, pero nunca recibió las unidades ni obtuvo respuestas de los involucrados.
Además, el afectado había dejado su automóvil en un supuesto taller propiedad del imputado para realizar reparaciones. Sin embargo, cuando regresó al establecimiento, descubrió que había cerrado y que su vehículo había sido vendido a otra persona mediante documentación falsificada, por lo que decidió denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso la condena tras evaluar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la Fiscalía. Castro Chiliseo fue juzgado y sentenciado en ausencia, por lo que deberá cumplir la pena una vez que sea puesto a disposición de las autoridades.