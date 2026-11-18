San Salvador Oeste está viviendo un momento histórico que trasciende a todo El Salvador. Bajo el liderazgo del alcalde José Urbina, la Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste recibió oficialmente la prestigiosa certificación internacional ISO 37001:2025 de Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por AENOR e IQNET, convirtiéndose en un referente nacional e internacional de transparencia, ética y buen gobierno.

Este logro no es un papel más en la pared, es la prueba de que en San Salvador Oeste las cosas se hacen bien y de frente a la gente. La certificación ISO 37001:2025 valida que la alcaldía cuenta con procesos claros, controles efectivos y cero tolerancia al soborno, garantizando que cada dólar de los contribuyentes se invierta con honestidad, eficiencia y total transparencia en obras y servicios para la comunidad.

Durante la ceremonia oficial de entrega, el alcalde José Urbina destacó que este reconocimiento es fruto del trabajo en equipo, del compromiso de cada empleado municipal y de una visión clara: construir una alcaldía moderna, confiable y cercana a la población. Con el certificado ASO-2026/0067, San Salvador Oeste se posiciona como una de las municipalidades más transparentes de Centroamérica.

Para los habitantes de Apopa y Nejapa, distritos que conforman San Salvador Oeste, esta certificación significa más confianza, más desarrollo y más oportunidades. Significa que cuando piden una obra, un permiso o un servicio, serán atendidos con justicia, sin mordidas, sin favoritismos y con la certeza de que su alcaldía trabaja para ellos y no para intereses oscuros.

Con este paso trascendental, José Urbina no solo eleva el nombre de San Salvador Oeste, sino que deja un legado que marcará a las futuras generaciones: gobernar con honradez sí es posible. Hoy, El Salvador entero celebra este triunfo de la transparencia.

San Salvador Oeste hace historia con la certificación internacional ISO 37001 antisoborno

Con doble respaldo de AENOR e IQNET, la alcaldía del alcalde José Urbina se convierte en referente de transparencia y buen gobierno en El Salvador y Centroamérica

Contar con ambas certificaciones significa que la Alcaldía de San Salvador Oeste no solo aprobó una auditoría, sino que obtuvo un reconocimiento con validez internacional. Por un lado, AENOR certificó que la municipalidad cumple con todos los requisitos de la norma ISO 37001:2025, que exige controles claros, canales de denuncia, auditorías constantes y cero tolerancia al soborno. Por otro lado, IQNET, la red mundial que agrupa a las certificadoras más prestigiosas, respalda ese mismo certificado para que sea reconocido en más de 30 países.

Para la comunidad, esto se traduce en algo muy concreto: más confianza, más transparencia y más desarrollo. Los habitantes de Apopa, Nejapa y Quezaltepeque tienen ahora la garantía de que sus trámites, permisos y proyectos se manejan sin mordidas ni favoritismos, mientras que la alcaldía gana prestigio, atrae más inversión y se posiciona como un modelo de honradez que otras municipalidades deberían seguir.

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