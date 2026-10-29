Nacionales
Salen a la luz las primeras imágenes de Antonio Saca tras recuperar su libertad
El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, se presentó este jueves 29 de octubre ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, ubicado en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, luego de recuperar su libertad tras cumplir su condena.
A su salida de las instalaciones judiciales, el exmandatario fue abordado por periodistas, quienes le consultaron sobre su situación. Sin embargo, Saca se limitó a responder: “Ya estoy desacostumbrado a dar declaraciones”. Durante su recorrido también recibió saludos de algunas personas que se encontraban en el lugar.
Al centro judicial también llegó Élmer Charlaix, quien se desempeñó como secretario privado de la Presidencia durante la administración de Saca, entre 2004 y 2009.
El exmandatario permaneció diez años en prisión tras ser condenado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Su orden de libertad entró en vigencia el pasado 27 de octubre, luego de que se determinara que había cumplido la pena impuesta.
TONY SACA RECUPERA SU LIBERTAD
Elías Antonio Saca recuperó su libertad tras cumplir la condena y llegó esta tarde al Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria en San Salvador, acompañado de Élmer Charlaix.
Al ser abordado por periodistas, dijo que está desacostumbrado a declarar y, al preguntarle cómo se sentía, respondió:«Dándole gracias a Dios que ya estamos en libertad. Muchas gracias».
Video: @lissettelemusSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2026
Social
Retiran rejas que cerraban el paso peatonal en San Salvador Centro tras denuncia ciudadana
Personal de la Alcaldía de San Salvador Centro retiró rejas que obstruían las aceras y restringían la circulación de peatones, tras atender una denuncia ciudadana. La comuna informó sobre la intervención este jueves 29 de octubre y señaló que las estructuras ocupaban indebidamente espacios públicos.
Según el reporte municipal, los responsables de las rejas se negaron a retirarlas, por lo que los empleados procedieron a desmontarlas en aplicación de los artículos 50 y 82 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana. Al finalizar los trabajos, las aceras quedaron despejadas para el tránsito peatonal.
Estas disposiciones regulan la obstrucción de vías y espacios públicos, así como la instalación de estructuras que restrinjan la circulación sin autorización municipal. Su alcance incluye obstáculos como portones y otros elementos que impidan el paso, además del uso de áreas públicas como estacionamientos privados.
La alcaldía sostuvo que el objetivo de estas acciones es recuperar espacios de uso colectivo y garantizar la movilidad de los ciudadanos. El reporte no precisó la ubicación exacta del procedimiento, la cantidad de rejas retiradas ni si se impusieron multas a sus responsables.
Principal
Pasajero muere tras choque de un pick-up contra un árbol en Santa Cruz Michapa
Un hombre que viajaba como pasajero en un pick-up falleció después de que el vehículo chocara contra un árbol en la carretera Panamericana, en el distrito de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. El impacto provocó graves daños en la carrocería y dejó a la víctima atrapada dentro de la unidad.
Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para atender la emergencia. Al evaluar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue posible trasladarlo a un centro asistencial.
Ante las condiciones del vehículo, se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo mediante herramientas hidráulicas especializadas. Este equipo permite cortar o separar partes de la carrocería cuando el acceso a una persona atrapada resulta imposible por otros medios.
El reporte disponible no precisa la identidad ni la edad del fallecido, tampoco detalla el estado del conductor o la presencia de otros ocupantes. Las circunstancias que provocaron que el pick-up impactara contra el árbol aún no han sido esclarecidas públicamente.
🚨 HOMBRE MUERE ATRAPADO EN PICK-UP TRAS ESTRELLARSE CONTRA UN ÁRBOL EN LA PANAMERICANA
Un hombre perdió la vida luego de que el pick-up que conducía impactara de frente contra un árbol sobre la carretera Panamericana, a la altura del distrito de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Norte.
La fuerza del choque fue tan brutal que la carrocería del vehículo quedó completamente aplastada y el cuerpo de la víctima quedó atrapado entre los hierros retorcidos.
Comandos de Salvamento de San Martín llegó primero a la escena. Se esperaba la llegada del Cuerpo de Bomberos para realizar la extracción con equipo hidráulico especializado.
⚠️ El hecho reabre el debate sobre la velocidad y el estado de las vías en uno de los corredores más transitados del país.
¿Qué opinas de estos accidentes tan frecuentes en la Panamericana?
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2026
Judicial
Envían a prisión a hombre acusado de incendiar vivienda con personas adentro en Ciudad Barrios
La Fiscalía General de la República informó que José Gabriel Márquez López permanecerá en prisión por los delitos de homicidio e intento de homicidio en perjuicio de una familia de Ciudad Barrios, San Miguel. El imputado enfrentará el proceso judicial bajo la figura de cadena perpetua.
De acuerdo con la acusación, tras sostener una fuerte discusión, Márquez López agredió a una mujer con un trozo de leña rociado con gasolina. Posteriormente, hirió con un arma blanca a un niño, quien falleció poco después debido a la gravedad de la lesión.
Otras cinco personas sufrieron quemaduras graves cuando el imputado incendió la vivienda mientras ellas se encontraban en su interior. Todas recibieron atención médica, pero una de las sobrevivientes falleció posteriormente a causa de las lesiones.
El caso se desarrolla en el marco de las reformas penales que permiten la aplicación de cadena perpetua para delitos de esta naturaleza. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades en los hechos ocurridos en el distrito de Ciudad Barrios.