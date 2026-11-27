El Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó que Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continúen en detención provisional. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que buscaban apartamentos en alquiler en la capital.

Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Los acusados habrían publicado anuncios de apartamentos en redes sociales y solicitado transferencias bancarias a los interesados con el argumento de reservarles los inmuebles.

La acusación señala que, después de recibir el dinero, los procesados habrían dejado de responder y no se presentaron a las citas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando los denunciantes acudieron a las direcciones que les habían dado, personal de vigilancia les informó que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.

La Fiscalía estima que las cinco personas transfirieron $1,300 en conjunto. En la audiencia inicial, la jueza consideró que había indicios suficientes para que el caso avanzara a la etapa de instrucción con los tres acusados bajo detención provisional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...