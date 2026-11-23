Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado en el sector del Trébol, sobre la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Santa Tecla, atendieron al peatón en el lugar. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial.

Los reportes iniciales no precisaron la gravedad de las lesiones ni las circunstancias en que ocurrió el atropello.

Hasta el cierre del tercer trimestre de 2026, El Salvador registró 1,768 siniestros viales en los que estuvieron involucrados peatones, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra representa un aumento del 7.9 % frente al mismo período de 2025.

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