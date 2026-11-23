Nacionales
Reportan la muerte de Nelson en un accidente vial en Ahuachapán
Un hombre identificado preliminarmente como Nelson falleció tras un accidente de tránsito en el departamento de Ahuachapán, en el occidente de El Salvador.
La información inicial sitúa el percance en Ahuachapán, aunque todavía se desconoce en qué distrito o tramo vial ocurrió.
El reporte tampoco precisa el nombre completo de Nelson, su edad ni el tipo de vehículo en el que se desplazaba.
Las circunstancias del accidente siguen sin confirmarse. Por el momento, se desconoce si hubo otras personas afectadas.
Principal
Identifican a víctima de accidente mortal en la carretera a Metapán
Marvin Martínez fue identificado como el hombre que murió en un accidente de tránsito la noche del domingo 15 de noviembre en la carretera hacia Metapán, en el norte del departamento de Santa Ana.
Según El Blog y Diario Cronio, Martínez circulaba por la vía que conduce al distrito de Metapán, en Santa Ana Norte, cuando ocurrió el choque. Los reportes consultados no precisaron el punto exacto del accidente ni qué lo provocó.
Como contexto nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 19,240 siniestros de tránsito en El Salvador entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026. En ese período, los accidentes dejaron 1,295 personas fallecidas y 13,882 lesionadas.
Principal
Niña de 11 años muere ahogada en un río de Tacuba, Ahuachapán
Una niña de 11 años falleció tras ahogarse en un río de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán, según reportó El Blog.
La información disponible para esta versión no permite precisar el nombre del río, la fecha del incidente ni las circunstancias del ahogamiento.
La Organización Mundial de la Salud señala que el ahogamiento es la tercera causa de muerte más frecuente entre los niños de 5 a 14 años a nivel mundial. El organismo estima que unas 300,000 personas mueren ahogadas cada año.
Sucesos
Atropellan a peatón en la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán
Un hombre resultó lesionado tras ser atropellado en el sector del Trébol, sobre la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, de la seccional de Santa Tecla, atendieron al peatón en el lugar. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial.
Los reportes iniciales no precisaron la gravedad de las lesiones ni las circunstancias en que ocurrió el atropello.
Hasta el cierre del tercer trimestre de 2026, El Salvador registró 1,768 siniestros viales en los que estuvieron involucrados peatones, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra representa un aumento del 7.9 % frente al mismo período de 2025.