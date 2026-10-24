Nacionales
Repartidor en motocicleta fallece en accidente cerca de residencial La Florida, en Quezaltepeque
Un motociclista que se dedicaba al reparto de pedidos falleció durante la madrugada de este sábado 24 de octubre en un accidente de tránsito cerca de la residencial La Florida, en Quezaltepeque, La Libertad.
Un equipo de Cruz Verde Salvadoreña acudió a atender la emergencia. Sin embargo, el conductor perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, según la información preliminar disponible.
La identidad y la edad del fallecido no habían sido divulgadas al cierre de esta nota. Tampoco se precisó si otros vehículos estuvieron involucrados ni si el repartidor realizaba una entrega cuando ocurrió el percance.
Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación. Hasta el momento, no se cuenta con una conclusión oficial que permita establecer la causa del hecho o atribuir responsabilidades.
Judicial
Capturan a trabajador por presunto hurto en construcción y a comprador de los objetos en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres vinculados al presunto hurto y posterior venta de extensiones eléctricas de un inmueble en construcción en San Miguel. Los detenidos son José Benedicto Villalobos, de 48 años, señalado por hurto, y Jesús Sánchez Orellana, de 61, acusado de receptación.
Según el reporte policial, Villalobos trabajaba en la construcción y durante su jornada dejó varias extensiones cerca de una puerta. Después se retiró del inmueble, pero habría regresado horas más tarde para sustraerlas y venderlas.
La PNC señaló que Sánchez Orellana compró los objetos que presuntamente habían sido hurtados. Por esa adquisición fue detenido bajo el señalamiento de receptación, mientras que a Villalobos se le atribuye haber sacado las extensiones del lugar donde laboraba.
La institución indicó que lo ocurrido quedó registrado por una cámara de videovigilancia. El reporte no precisó la cantidad ni el valor de las extensiones, y tampoco detalló si fueron recuperadas; la responsabilidad de ambos detenidos deberá determinarse en el proceso correspondiente.
🚨 ¡LO CAPTARON EN CÁMARA!
Hombre se roba extensiones eléctricas en San Miguel y las vende
José Benedicto Villalobos (48) aprovechó que trabajaba en una construcción para llevarse varias extensiones que habían dejado cerca de una puerta. Horas después regresó por ellas… para venderlas.
El comprador, Juan de Jesús Sánchez Orellana (61), también fue capturado.
La PNC informó que Villalobos será remitido por hurto y Sánchez por receptación.
📹 Todo quedó grabado.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 24, 2026
Principal
Reportan motociclista fallecido tras choque en carretera entre Guatajiagua y Chapeltique
Un motociclista falleció la mañana de este sábado 24 de octubre tras un accidente de tránsito en la carretera que conecta Guatajiagua con Chapeltique, en el oriente de El Salvador, según reportes ciudadanos difundidos sobre el percance.
La información preliminar señala que la motocicleta colisionó contra otro vehículo y que su conductor perdió la vida en el lugar. Hasta el momento, no se dispone de un informe oficial que detalle cómo ocurrió el impacto.
La identidad y la edad del fallecido no habían sido divulgadas al cierre de esta nota. Tampoco se precisó el kilómetro del accidente ni se confirmó si otras personas resultaron lesionadas.
Las causas del choque permanecen sin esclarecer y no existe una determinación pública de responsabilidades. Los datos disponibles corresponden a reportes preliminares, por lo que las circunstancias deberán ser establecidas por las autoridades.
Principal
Identifican a mujer encontrada sin vida a orillas del río El Molino en Santa Ana
La mujer hallada sin vida a orillas del río El Molino, en Santa Ana, fue identificada como Elsy Margarita Jiménez de Martínez. Según la información disponible, había sido reportada como desaparecida días antes del hallazgo.
El cuerpo fue localizado durante una semana marcada por inundaciones en distintos sectores de la ciudad, producto de las fuertes lluvias registradas en el departamento. La Policía Nacional Civil realizó la inspección de la escena y, de acuerdo con la investigación preliminar, la víctima habría sido arrastrada por el caudal del río debido a las recientes tormentas.
Una de las versiones indica que la mujer desapareció el 10 de octubre en la zona de Finca Las Conchas, en Santa Ana. Las autoridades no han revelado más detalles sobre las circunstancias exactas del deceso.
El caso se suma a los incidentes registrados durante la temporada de lluvias de 2026, en los que personas han resultado afectadas por crecidas de ríos y quebradas en diferentes puntos del país.