Repartidor en motocicleta fallece en accidente cerca de residencial La Florida, en Quezaltepeque

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres vinculados al presunto hurto y posterior venta de extensiones eléctricas de un inmueble en construcción en San Miguel. Los detenidos son José Benedicto Villalobos, de 48 años, señalado por hurto, y Jesús Sánchez Orellana, de 61, acusado de receptación.

Según el reporte policial, Villalobos trabajaba en la construcción y durante su jornada dejó varias extensiones cerca de una puerta. Después se retiró del inmueble, pero habría regresado horas más tarde para sustraerlas y venderlas.

La PNC señaló que Sánchez Orellana compró los objetos que presuntamente habían sido hurtados. Por esa adquisición fue detenido bajo el señalamiento de receptación, mientras que a Villalobos se le atribuye haber sacado las extensiones del lugar donde laboraba.

La institución indicó que lo ocurrido quedó registrado por una cámara de videovigilancia. El reporte no precisó la cantidad ni el valor de las extensiones, y tampoco detalló si fueron recuperadas; la responsabilidad de ambos detenidos deberá determinarse en el proceso correspondiente.

🚨 ¡LO CAPTARON EN CÁMARA!

Hombre se roba extensiones eléctricas en San Miguel y las vende José Benedicto Villalobos (48) aprovechó que trabajaba en una construcción para llevarse varias extensiones que habían dejado cerca de una puerta. Horas después regresó por ellas… para venderlas. El comprador, Juan de Jesús Sánchez Orellana (61), también fue capturado. La PNC informó que Villalobos será remitido por hurto y Sánchez por receptación.

📹 Todo quedó grabado.

¿Qué opinan? ¿Castigo ejemplar o “algo normal”?👇 Comenta y comparte. #Cronio #SanMiguel #Hurto #PNC #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 24, 2026

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