Principal conexión para exonerar a Chepe Diablo fue Rosa María Fortín tras reclutar a abogados y jueces

Dos personas bajo la condición de anonimato aseguraron a Diario1 que el intento de exonerar a José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, del delito de lavado de dinero y activos, podría tener un entramado que involucra a abogados y jueces. Pero la principal conexión, indicaron, es la magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro, San Salvador, Rosa María Fortín Huezo.

Una de las fuentes, quien aseguró haber conocido el entramado, indicó que todo se habría tratado de una red de sobornos y tráfico de influencias para favorecer a Chepe Diablo y a su círculo, acusados de lavar 132 millones de dólares.

#JUDICIAL El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador envió a juicio al imputado José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como Chepe Diablo, acusado de lavado de dinero y activos por $12 millones de dólares.https://t.co/tUr3ZVt362 — Diario Digital Cronio (@croniosv) May 28, 2021

La fuente explica las conexiones del entramado de la siguiente manera: Gerardo Cisneros, defensor de Chepe Diablo, fue coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia durante los años que Rosa María Fortín fue magistrada de ese tribunal (2006-2015). Es decir: no solo se conocían, sino que él fue su subalterno durante varios años. Por lo tanto, la fuente señala que ella no debió conocer el recurso presentado por Cisneros, pues no solo representa un conflicto de interés, sino un problema ético.

La otra fuente indicó que los beneficios penales que recibió Chepe Diablo y su círculo no tiene argumentos sólidos. Y que, según supo, todo se trató de una red de abogados y jueces que armaron la salida jurídica que se establece en la resolución firmada por las magistradas Rosa María Fortín Huezo y Ana Victoria Martínez de Blanco.

El pasado 21 de mayo, la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro, integrada por las magistradas Rosa María Fortín y Ana Victoria Martínez de Blanco, emitieron una resolución que exonera a Chepe Diablo y Juan Samayoa por el delito de lavado de dinero. Argumentaron que ambos ya habían sido procesados por el mismo caso en 2014, cuando se les acusó por evasión de impuestos y, por lo tanto, al acusarlos de lavado de dinero, había un doble juzgamiento.

Para una de las fuentes que habló con Diario1, eso no es cierto, pues en 2014 se les procesó por los años fiscales de 2010 y 2011. Pero el actual proceso abarca de 13 años, es decir, según la Fiscalía General de la República (FGR) entre 2003 y 2015 pasaron por las manos de Chepe Diablo y sus cómplices 132 millones de dólares de los que no tienen una fuente legal para justificarlos.

Las magistradas también argumentaron que la Fiscalía General no pidió las auditorías del Ministerio de Hacienda de los 13 años por los que se les acusa a los imputados.

Pero la misma fuente, que es un prominente abogado penalista, también señaló que no es cierto que la Fiscalía debe ordenar auditorías del Ministerio de Hacienda para determinar que existe dinero no justificado para poder acusar por lavado de dinero

Para la fuente, lo más grave es que el delito de lavado de dinero es autónomo. Por lo tanto, no se puede alegar que hay doble juzgamiento por el hecho que Chepe Diablo y Juan Samayoa fueron procesados por evasión de impuestos en 2014.

Otros señalamientos contra la magistrada Fortín

Esta no es la primera vez que la magistrada Rosa María Fortín es señalada por irregularidades. El pasado 30 de abril, el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, aseguró en su cuenta de Twitter que el expresidente Mauricio Funes compró a la magistrada Fortín para que resolviera a su favor.

Sanabria publicó un audio en el que se escucha a Mauricio Funes decir: “La Rosa María va a hablar esta semana… yo quiero entablar un canal de comunicación que me diga claramente con cuánto se da por satisfecha”.

“Este audio confirma como el prófugo Mauricio Funes operaba y corrompía a todo el sistema. Con el dinero del pueblo compró justicia y a la exmagistrada Rosa María Fortín a través de su hermano, el ex presidente de ANDA Marco Fortín”, escribió Sanabria en Twitter.

#NACIONALES El audio revela cómo el expresidente Mauricio Funes ofreció dinero a la exmagistrada Rosa María Fortín a través del expresidente de ANDA Marco Fortín.https://t.co/GCdY42cldT — Diario Digital Cronio (@croniosv) April 30, 2021

Cabe mencionar que Diario1 buscó a la magistrada Rosa María Fortín para solicitarle una entrevista sobre la resolución en la que exoneró a José Adán Salzar. “El pasado 1 de junio, a las 3:50 p.m. se entregó una carta de solicitud al secretario de la Cámara, lo que hizo que la magistrada Fortín saliera a preguntarle al periodista de este medio por qué solo ella estuvo incluída en la solicitud de la entrevista, ya que el fallo fue emitido también por la otra magistrada, Ana Victoria Martínez de Blanco, por lo que solicitó se entregara otra carta, en la que se incluyera la solicitud de entrevista a ambas magistradas”, informó el medio.

Además, indicaron que el 2 de junio, a las 3:10 p.m., fue llevada otra carta de solicitud de entrevista a la Cámara, conforme a lo solicitado por la magistrada Fortín. Al cierre de esta nota, no había respuesta a ninguna de las dos solicitudes.

El historial delictivo de Chepe Diablo

Chepe Diablo es originario de Metapán, Santa Ana. Tiene 70 años de edad. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.

A mediados de los años noventa era un próspero empresario. Pero las dudas en torno a su fortuna crecían. En 1997, por ejemplo, fundó junto con Juan Umaña Samayoa una empresa de granos llamada Gumarsal. Este último se convirtió años después en alcalde de Metapán.

Chepe Diablo era dueño de gasolinera, hoteles y otras empresas. En 2014 fue designado por los Estados Unidos capo internacional de la droga. Ese mismo año fue procesado por el delito de evasión de impuestos.

Fue capturado por el delito de lavado de dinero el martes 4 de abril, junto a su exesposa Sara Paz Martínez Bojórquez y su hija Susana Noemy Salazar de Cruz, por los delitos de lavado de dinero.

Cabe mencionar que ese mismo día, la Fiscalía ordenó el allanamiento de 70 residencias y locales comerciales vinculados a Chepe Diablo, acusado de ser el cabecilla de una estructura de lavado de dinero.

Chepe Diablo quedó en libertad luego que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtiera la detención provisional ordenada por el juez Cuarto de Instrucción. Adán Salazar pagó una fianza de 200 mil dólares.

Un día después, la Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó la resolución de los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Disraely Omar Pastor.

El 11 de enero de 2018, la Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio contra Chepe Diablo para incautarle 81 inmuebles y 16 sociedades con sus respectivas empresas.

Con información de Diario1