Nacionales
PNC incorpora 17 agentes virtuales con inteligencia artificial para apoyar al 911
La Policía Nacional Civil (PNC) incorporó 17 agentes virtuales desarrollados con inteligencia artificial para apoyar tres áreas de su operación: el sistema de emergencias 911, la Subdirección de Investigaciones y el patrullaje digital.
Las herramientas se desarrollaron de acuerdo con las necesidades de cada área. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que la institución proyecta ampliar el número de agentes virtuales a 50 en 2027.
Villatoro también destacó el uso de drones para apoyar la atención de emergencias. Los equipos se activan tras una alerta y se operan a distancia desde un centro de control. Pueden enviar información sobre lo que ocurre en el lugar antes de que lleguen las patrullas.
Como parte de la modernización de la PNC, la corporación también cuenta con 369 vehículos eléctricos. El ministro informó que se han instalado 53 puntos de carga en distintas sedes policiales.
Judicial
SUJETO CONDENADO A MÁS DE 30 AÑOS DE PRISIÓN POR MATAR A UNA VICTIMA CON UN CORVO
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Nelson P.
El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2025, en el cantón Casa de Piedra, distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur. Alrededor de la 1:00 p. m., el imputado caminaba cuando se encontró con la víctima, a quien saludó y luego atacó con un corvo, golpeándola en la nuca. Nelson cayó al suelo y Juan Pablo continuó agrediéndolo hasta causarle la muerte.
Durante el juicio se acreditó que, en sede fiscal y en presencia de su abogado defensor particular, el imputado confesó de manera voluntaria y extrajudicial que, el día del hecho, después de almorzar, sintió deseos de “hacer algo malo” y salió portando un corvo. Al procesado se le practicó un peritaje psiquiátrico en el que el perito concluyó que comprendía las acciones lícitas e Ilícitas y que no presentaba una enfermedad mental que pudiera enmarcarse jurídicamente como enajenación mental, grave perturbación de la conciencia o desarrollo psíquico retardado.
El imputado fue capturado el mismo día del homicidio y se le incautaron las prendas de vestir que llevaba, ya que presentaban manchas de sangre.
Social
PNC realiza pruebas de alcoholemia a conductores de carga en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) instaló un control vehicular en el departamento de Sonsonate para realizar pruebas de alcoholemia a conductores del transporte de carga.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre estuvieron a cargo del operativo, que se desarrolló en una de las vías más transitadas del departamento.
Además de aplicar las pruebas, los agentes verificaron la documentación de los motoristas del transporte pesado que pasaron por el control.
La PNC indicó que el objetivo del operativo es prevenir accidentes en las carreteras. En el reporte del procedimiento, la corporación no detalló cuántas pruebas realizó ni si hubo resultados positivos.
Nacionales
Sorteo LOTRA N.º 474 dedicado a “Día del Salvadoreño en el Exterior” de Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 474 al «Día del Salvadoreño en el Exterior», una fecha que reconoce el aporte de más de tres millones de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y que, desde distintos lugares del mundo, contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y político de El Salvador.
Con este sorteo, reconocemos a quienes mantienen vivos sus vínculos con nuestra tierra, llevan nuestra identidad a otras naciones y continúan siendo parte fundamental de la historia y el futuro de nuestro país. También destacamos la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, en el acercamiento de servicios, oportunidades y atención a nuestros compatriotas en el exterior.
Durante la fase previa, contamos con la participación de Alejandra Barahona, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, quien presentó los premios mayores y seleccionó los maletines de balotas de colores. También nos acompañó José Manuel Cruz, jefe de este departamento, quien dirigió unas palabras de agradecimiento y recibió, de manos de nuestro Team Lotería, un cuadro conmemorativo que contiene el vigésimo dedicado a esta celebración y que circuló durante toda la semana.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 474:
Primer Premio: $760,000 – Billete N.º 19841 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 37611 Vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20399 Vendido.
Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.
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