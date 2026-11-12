PNC incorpora 17 agentes virtuales con inteligencia artificial para apoyar al 911

Hoy dedicamos nuestro sorteo LOTRA N.º 474 al «Día del Salvadoreño en el Exterior», una fecha que reconoce el aporte de más de tres millones de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras y que, desde distintos lugares del mundo, contribuyen al desarrollo económico, social, cultural y político de El Salvador.

Con este sorteo, reconocemos a quienes mantienen vivos sus vínculos con nuestra tierra, llevan nuestra identidad a otras naciones y continúan siendo parte fundamental de la historia y el futuro de nuestro país. También destacamos la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, en el acercamiento de servicios, oportunidades y atención a nuestros compatriotas en el exterior.

Durante la fase previa, contamos con la participación de Alejandra Barahona, técnica del Departamento de Relaciones con la Diáspora, quien presentó los premios mayores y seleccionó los maletines de balotas de colores. También nos acompañó José Manuel Cruz, jefe de este departamento, quien dirigió unas palabras de agradecimiento y recibió, de manos de nuestro Team Lotería, un cuadro conmemorativo que contiene el vigésimo dedicado a esta celebración y que circuló durante toda la semana.

Resultados del Sorteo LOTRA N.º 474:

Primer Premio: $760,000 – Billete N.º 19841 Vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 37611 Vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 20399 Vendido.

Consultá la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv y reviví la emoción del sorteo con el resumen de los premios principales, a las 5:30 p. m., por Canal 10.

Y recordá que esta Navidad podés ser vos el próximo millonario. Comprá tus fracciones del Gordo Navideño 2026 por $1.50 o el billete completo por $60 con tu agente vendedor favorito. ¡Vos podés ser millonario!

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