Persecución policial termina con camioneta volcada y dos capturados en Ciudad Delgado

Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, para enfrentar cargos por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto —o intento de homicidio— del hijo de ambos. La Embajada estadounidense destacó que es la primera vez que ese país entrega a un ciudadano suyo para responder por delitos cometidos en territorio salvadoreño. El acusado posee ambas nacionalidades.

Según la investigación, Castillo Murga recogió a su pareja y al niño el 31 de enero de 2019, presuntamente con la intención de comenzar una vida familiar. El cuerpo de la mujer fue localizado al día siguiente en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El menor, que entonces tenía un año y siete meses, fue encontrado días después por trabajadores agrícolas, con deshidratación grave y lesiones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la entrega del acusado el miércoles 28 de octubre de 2026. Castillo Murga residía en Beaumont, California, y permanecía detenido desde octubre de 2024, tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno salvadoreño.

Una jueza federal certificó la procedencia de la extradición en julio de 2025. Posteriormente, fueron rechazados recursos con los que el acusado buscaba impedir o suspender su entrega. Ahora deberá enfrentar el proceso penal en El Salvador; la autorización de extradición no constituye una sentencia de culpabilidad sobre los cargos que se le atribuyen.

#Narcotráfico | Narcotraficantes condenados a 20 años de prisión. Ubaldo Reyes Juárez y el guatemalteco Roni Eduardo Morales Fajardo fueron interceptados en enero de 2026 a 500 metros de la desembocadura del río Jiboa, en San Pedro Masahuat. Los imputados se conducían a bordo de una embarcación en la que transportaban 375 kilos de cocaína, con un valor comercial estimado en $9,427,500.00. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz. — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 29, 2026

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