Nacionales
Persecución policial termina con camioneta volcada y dos capturados en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil, a través de un procedimiento de la División Antinarcóticos, capturó a dos personas que se transportaban en una camioneta en la que trasladaban droga. Según las autoridades, los sospechosos intentaron escapar al detectar la presencia policial.
Tras una persecución, el conductor perdió el control del vehículo y volcó en las inmediaciones del puente Las Mulas, en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro. Los detenidos fueron identificados como José Alexander Abarca Henríquez, de 26 años, y Linda Betsabé Escobar Guillén, de 22 años.
De acuerdo con la PNC, ambos serán remitidos a las instancias correspondientes por el delito de tráfico ilícito. El operativo se desarrolló en un sector de alto flujo vehicular, donde el volcamiento del vehículo generó la dispersión de material en la zona.
La captura forma parte de las acciones de la División Antinarcóticos orientadas a interceptar el traslado de sustancias ilícitas y reducir la circulación de droga en el área metropolitana de San Salvador.
Social
DOM reporta ocho kilómetros intervenidos en carretera que conecta cantones de Nueva Granada
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó este jueves 29 de octubre que ha intervenido ocho kilómetros de la carretera que conecta los cantones Azacualpía y Palomía de Gualcho, en Nueva Granada, Usulután Norte. El proyecto contempla el mejoramiento de más de 12 kilómetros de vía.
Como parte de los trabajos recientes, las cuadrillas colocaron 200 metros lineales de mezcla asfáltica. La institución presentó esta intervención como un nuevo avance del proyecto, aunque su actualización no especifica cuántos de los ocho kilómetros intervenidos cuentan con pavimentación terminada.
La obra busca transformar una carretera de tierra que comunica el casco urbano de Nueva Granada con estas comunidades rurales. Según las proyecciones divulgadas para el proyecto, la mejora favorecerá la movilidad de más de 13,000 habitantes, al facilitar sus desplazamientos hacia la cabecera distrital.
Los trabajos comenzaron en octubre de 2023 y continúan en ejecución tres años después. En septiembre pasado, habitantes de la zona solicitaron agilizar la pavimentación; el reporte más reciente de la DOM detalla avances físicos, pero no anuncia una fecha de finalización.
Judicial
EE. UU. extradita a acusado del feminicidio de Fernanda Nájera: un caso sin precedentes, según su embajada
Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, para enfrentar cargos por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto —o intento de homicidio— del hijo de ambos. La Embajada estadounidense destacó que es la primera vez que ese país entrega a un ciudadano suyo para responder por delitos cometidos en territorio salvadoreño. El acusado posee ambas nacionalidades.
Según la investigación, Castillo Murga recogió a su pareja y al niño el 31 de enero de 2019, presuntamente con la intención de comenzar una vida familiar. El cuerpo de la mujer fue localizado al día siguiente en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El menor, que entonces tenía un año y siete meses, fue encontrado días después por trabajadores agrícolas, con deshidratación grave y lesiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la entrega del acusado el miércoles 28 de octubre de 2026. Castillo Murga residía en Beaumont, California, y permanecía detenido desde octubre de 2024, tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno salvadoreño.
Una jueza federal certificó la procedencia de la extradición en julio de 2025. Posteriormente, fueron rechazados recursos con los que el acusado buscaba impedir o suspender su entrega. Ahora deberá enfrentar el proceso penal en El Salvador; la autorización de extradición no constituye una sentencia de culpabilidad sobre los cargos que se le atribuyen.
#Narcotráfico | Narcotraficantes condenados a 20 años de prisión.
Ubaldo Reyes Juárez y el guatemalteco Roni Eduardo Morales Fajardo fueron interceptados en enero de 2026 a 500 metros de la desembocadura del río Jiboa, en San Pedro Masahuat.
Los imputados se conducían a bordo de una embarcación en la que transportaban 375 kilos de cocaína, con un valor comercial estimado en $9,427,500.00.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 29, 2026
Nacionales
EE. UU. extradita a acusado del feminicidio de Fernanda Nájera: un caso sin precedentes, según su embajada
Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael Alejandro Castillo Murga, de 27 años, para enfrentar cargos por el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el homicidio imperfecto —o intento de homicidio— del hijo de ambos. La Embajada estadounidense destacó que es la primera vez que ese país entrega a un ciudadano suyo para responder por delitos cometidos en territorio salvadoreño. El acusado posee ambas nacionalidades.
Según la investigación, Castillo Murga recogió a su pareja y al niño el 31 de enero de 2019, presuntamente con la intención de comenzar una vida familiar. El cuerpo de la mujer fue localizado al día siguiente en Concepción de Ataco, Ahuachapán. El menor, que entonces tenía un año y siete meses, fue encontrado días después por trabajadores agrícolas, con deshidratación grave y lesiones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la entrega del acusado el miércoles 28 de octubre de 2026. Castillo Murga residía en Beaumont, California, y permanecía detenido desde octubre de 2024, tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno salvadoreño.
Una jueza federal certificó la procedencia de la extradición en julio de 2025. Posteriormente, fueron rechazados recursos con los que el acusado buscaba impedir o suspender su entrega. Ahora deberá enfrentar el proceso penal en El Salvador; la autorización de extradición no constituye una sentencia de culpabilidad sobre los cargos que se le atribuyen.