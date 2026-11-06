Nacionales
Motociclista termina en el ISSS tras choque con un carro en Santa Ana
Un motociclista de 24 años resultó lesionado tras una colisión con un vehículo particular en la intersección de la calle Libertad Oriente y la 23.ª avenida Sur, en Santa Ana.
Según versiones de testigos, el joven habría irrespetado una señal de alto y fue impactado por un automóvil tipo sedán. Esta versión corresponde al relato de personas que presenciaron el percance.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Ana, acudieron al lugar para auxiliar al motociclista, quien presentaba múltiples lesiones, y le brindaron atención prehospitalaria.
Posteriormente, el paciente fue trasladado al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en condición estable para continuar recibiendo atención médica.
Sucesos
Incendio destruye un autobús en vivienda de Ahuachapán; no reportan lesionados
Un autobús fue consumido por un incendio registrado este viernes 6 de noviembre dentro de una vivienda de la colonia San Rafael II, en Ahuachapán Centro. El siniestro dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas, según la información atribuida al Cuerpo de Bomberos.
La emergencia movilizó a equipos de la institución para controlar las llamas y evitar su propagación. En el inmueble había otros vehículos y un tanque con combustible diésel, elementos que aumentaban el riesgo durante las labores de extinción.
Tras contener el fuego, los bomberos continuaron con trabajos de enfriamiento y remoción del material afectado. También inspeccionaron el lugar para localizar y eliminar puntos calientes que pudieran provocar una nueva combustión.
Hasta el último reporte consultado, no se había informado qué originó el incendio ni se contaba con una valoración económica de las pérdidas. Tampoco se precisó si los demás vehículos estacionados o la estructura de la vivienda sufrieron daños.
Sucesos
Captan a camión circulando en sentido contrario cerca de la alcaldía en Soyapango
Un conductor de camión fue denunciado en redes sociales por circular en sentido contrario sobre la calle Agua Caliente, en el centro de Soyapango, San Salvador Este. La grabación fue ubicada a una cuadra de la sede de la alcaldía municipal.
Según la denuncia, el vehículo avanzó contra el sentido de circulación y posteriormente realizó un giro a la izquierda hacia la calle que conduce a la urbanización Prados de Venecia. El señalamiento fue difundido junto con un video del recorrido.
La maniobra denunciada representa un riesgo de colisión para quienes circulan por la vía y para los peatones que cruzan el sector. La información disponible no reporta un accidente ni personas lesionadas relacionadas con este episodio.
Hasta el momento de esta revisión, no se localizó un pronunciamiento de la Policía Nacional Civil o del Viceministerio de Transporte sobre una intervención o sanción en este caso. Tampoco se divulgaron la identidad del motorista ni una resolución oficial sobre lo ocurrido.
🚨 Captan a motorista de camión manejando en sentido contrario en Soyapango
Usuarios grabaron al conductor circulando en contravía sobre la calle de Agua Caliente, a una cuadra de la alcaldía de San Salvador Este. En el video se observa cómo realiza un giro a la izquierda hacia la urbanización Prados de Venecia, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones.
La denuncia ya circula en redes.
¿Qué opinan?
¿El VMT o la PNC deben actuar de inmediato?
#TránsitoSV #Soyapango #SeguridadVial
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 6, 2026
Principal
PNC captura a hombre con marihuana dentro de una universidad en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 6 de noviembre de la captura de César Danilo López Hernández, de 34 años, dentro de un centro de estudios superiores de San Salvador. Según la institución, el hombre transportaba marihuana y dinero en efectivo en una mochila.
El reporte policial señala que los agentes lo ubicaron mientras realizaba acciones que calificaron como sospechosas. Al advertir la presencia de las autoridades, habría intentado huir, pero fue detenido. Durante el procedimiento se localizaron la droga y el efectivo.
La PNC anunció que López Hernández será remitido por el presunto delito de posesión y tenencia con fines de tráfico. Ese señalamiento corresponde a la etapa inicial del caso y deberá ser examinado por las autoridades competentes para determinar su responsabilidad penal.
La institución no identificó públicamente la universidad ni precisó la cantidad de marihuana o el monto del dinero incautado. Tampoco informó si el detenido es estudiante, empleado o visitante del centro educativo, por lo que su vínculo con la institución permanece sin aclarar.