Nacionales
Motociclista muere y su acompañante resulta herida en choque en Morazán Norte
El joven motociclista Hexon Nehemías Sorto murió la noche del lunes 23 de noviembre tras un choque en el distrito de Meanguera, municipio de Morazán Norte. La mujer que viajaba con él resultó lesionada.
En el accidente, ocurrido sobre la Ruta de Paz, a la altura del puente sobre el río Torola, también estuvo involucrado un automóvil. Sorto falleció en el lugar y su acompañante fue trasladada a un centro asistencial. Su identidad y estado de salud no se han dado a conocer.
El conductor del automóvil permaneció en el sitio hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron para investigar cómo ocurrió el choque. La causa de la colisión aún no se ha confirmado.
Entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 1,327 muertes en accidentes de tránsito en El Salvador.
Judicial
PNC detiene a hombre nicaragüense señalado de herir con un machete a otro en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Justo Eusebio Salamanca Quintanilla, de 62 años, el lunes 23 de noviembre en el cantón Miraflores, municipio de San Miguel Centro. La corporación lo señala de haber herido con un machete a un ciudadano nicaragüense de 45 años.
Según el reporte policial, ambos hombres consumían bebidas alcohólicas la tarde del lunes cuando comenzaron a discutir. La PNC sostiene que Salamanca Quintanilla hirió al otro hombre durante el altercado.
El lesionado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La Policía no divulgó su identidad ni precisó la gravedad de las heridas.
La PNC informó que remitirá al detenido en los próximos días por el presunto delito de lesiones. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni una resolución judicial.
Principal
Choque con rastra deja a un motociclista herido en la carretera Panamericana
Un motociclista resultó lesionado la noche del lunes 23 de noviembre tras un choque con una rastra en la carretera Panamericana. El accidente ocurrió unos metros después del desvío hacia Quezaltepeque, en el sentido hacia San Salvador.
Los socorristas atendieron al motociclista en el lugar y lo trasladaron a un centro asistencial. El reporte no precisó su identidad ni la gravedad de las lesiones.
El choque dificultó el tránsito durante un período prolongado en el sector y sus alrededores. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar. La causa de la colisión aún no se ha confirmado.
Entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró 4,883 siniestros con motocicletas en El Salvador, frente a 3,956 en el mismo período de 2025.
🚨🏍️ Motociclista resulta lesionado tras chocar contra una rastra en la Panamericana
Un accidente de tránsito entre una rastra y una motocicleta dejó a una persona lesionada sobre la carretera Panamericana, en el sentido hacia San Salvador.
El percance se registró metros después del desvío de Quezaltepeque durante la noche. El conductor de la moto sufrió lesiones y fue atendido en el lugar. Se reporta tráfico lento en la zona mientras las autoridades gestionan el siniestro.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 24, 2026
Principal
Choque contra un árbol deja dos mujeres lesionadas en la carretera a Comalapa
Una conductora y su acompañante resultaron lesionadas tras un choque en la carretera a Comalapa, a la altura del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste. El accidente ocurrió en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Según el reporte preliminar difundido el 24 de noviembre, la conductora perdió el control del automóvil, se salió del carril y chocó contra un árbol. El reporte no precisó la hora del accidente ni qué provocó que la mujer perdiera el control.
Socorristas de Comandos de Salvamento evaluaron y estabilizaron a las dos mujeres en el lugar antes de trasladarlas a un centro médico. Sus identidades y la gravedad de las lesiones no se dieron a conocer.
Entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró más de 19 mil accidentes de tránsito en El Salvador, con más de 14 mil personas lesionadas.