Nacionales
¡Momentos de angustia! Vehículo se incendia mientras circulaba en San Vicente
Un vehículo se incendió cuando se encontraba en plena marcha en el departamento de San Vicente, provocando una emergencia que puso en riesgo la seguridad de sus ocupantes.
El automóvil comenzó a arder mientras circulaba por la vía, en un incidente que llamó la atención por el peligro que representa un incendio vehicular en plena carretera.
Hasta el momento, no se han confirmado las causas que originaron las llamas ni se dispone de información verificada sobre posibles personas lesionadas.
Este tipo de emergencias recuerda la importancia de realizar revisiones mecánicas periódicas, especialmente de los sistemas eléctricos y de combustible, para reducir el riesgo de incendios.
Sucesos
¡Grave accidente! Motociclista sufre severas lesiones en carretera al puerto de La Libertad
Un motociclista resultó gravemente lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce al puerto de La Libertad.
El percance dejó al conductor de la motocicleta con lesiones de consideración, generando preocupación por su estado de salud.
Hasta el momento, no se han confirmado las circunstancias que provocaron el siniestro ni si otros vehículos estuvieron involucrados en el hecho.
El accidente vuelve a poner de relieve los riesgos que enfrentan los motociclistas en las carreteras salvadoreñas y la importancia de respetar las normas de tránsito.
Principal
¡Choca contra una rastra y huye! Conductor abandona su vehículo tras accidente en Apopa
Un conductor protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre, luego de impactar su vehículo tipo sedán contra la parte trasera de una rastra en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
El percance ocurrió en el tramo que conecta el redondel Integración con el redondel El Ángel, donde el automovilista terminó chocando contra la unidad de transporte pesado.
Elementos de Comandos de Salvamento de Apopa acudieron al lugar tras recibir una alerta. Sin embargo, únicamente encontraron el automóvil accidentado, ya que, según testigos, el conductor salió sin lesiones y huyó de la escena.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) también se presentaron para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades por este incidente vial.
Principal
¡DoctorSV supera los 5.4 millones de consultas médicas en su primer año de funcionamiento!
La plataforma de salud digital DoctorSV alcanzó 5.4 millones de consultas médicas durante su primer año de operaciones en El Salvador, consolidando su crecimiento como una alternativa de atención médica para la población, según informaron sus autoridades.
El gerente de Operaciones Médicas, Reynaldo Reina, destacó que la aplicación registra entre 22,000 y 24,000 consultas diarias. Además, aseguró que el 97 % de los usuarios manifiesta estar satisfecho con la atención recibida.
Por su parte, el director de DoctorSV, Manuel Bello, informó que la plataforma ya cuenta con más de 2 millones de usuarios y 1.4 millones de descargas, mientras su equipo médico creció de aproximadamente 1,200 a más de 3,300 profesionales entre médicos generales y especialistas.
La aplicación, lanzada en noviembre de 2025, ofrece consultas virtuales las 24 horas del día, recetas electrónicas y atención para diversas enfermedades. Sus autoridades buscan ampliar la capacidad del servicio hasta alcanzar las 30,000 consultas diarias.