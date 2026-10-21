Migración
Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa transformando el Aeropuerto Internacional de El Salvador con importantes obras de modernización
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), desarrolló importantes obras de modernización en 14 salas de espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria, mejorar los servicios y brindar una experiencia de viaje más cómoda y eficiente a los pasajeros.
Estas mejoras responden al crecimiento de la actividad aeroportuaria. A la fecha, el Aeropuerto Internacional de El Salvador registra más de 4.1 millones de pasajeros movilizados y más de 37,400 operaciones de vuelos de pasajeros.
La modernización de las 14 salas de espera incluyó la instalación de nuevos mostradores de atención para las aerolíneas, adecuaciones de infraestructura y reorganización de espacios, permitiendo ofrecer instalaciones más modernas, ordenadas y funcionales.
Uno de los avances más importantes es la segregación de pasajeros de llegada y salida en las salas de espera 2 a la 6, donde ahora los viajeros cuentan con recorridos independientes, evitando que quienes ingresan al país se mezclen con aquellos que esperan abordar sus vuelos.
Esta intervención permite mejorar la circulación de pasajeros, brindar mayor comodidad y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales de seguridad de la aviación civil. Las salas de espera 2 a la 6 cuentan con 670 asientos, pantallas de información de vuelos, áreas comerciales, filas preferenciales para familias y una cabina de lactancia, ofreciendo espacios más cómodos y funcionales para los viajeros.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad, también se habilitó un punto de inspección equipado con dos equipos de rayos X, dos arcos detectores de metales y personal certificado para realizar los procedimientos correspondientes.
Además, en los puntos de inspección operados por CEPA, los pasajeros ya no necesitan retirarse los zapatos durante las revisiones habituales, salvo cuando un procedimiento específico de seguridad lo requiera. Esta medida permite brindar una experiencia de inspección más cómoda y menos invasiva, manteniendo los controles de seguridad establecidos.
Estas obras permitirán recibir la temporada alta de diciembre con espacios mejor organizados y procesos más eficientes, beneficiando a los salvadoreños, nuestra diáspora y los visitantes internacionales.
Las intervenciones forman parte de un proceso permanente de transformación del aeropuerto, que también contempla el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la rehabilitación de pavimentos, la ampliación de la terminal de pasajeros con seis nuevas salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de estacionamiento de cuatro niveles y la remodelación de la fachada de la terminal de pasajeros.
Migración
Aeropuerto Internacional de El Salvador supera los 3 millones de pasajeros
El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa fortaleciendo su operación al superar los 3 millones de pasajeros atendidos a finales de julio de 2026, reflejando el dinamismo de la conectividad aérea y la confianza de miles de viajeros que utilizan la terminal.
En este mismo período, el aeropuerto ha registrado más de 26 mil operaciones de vuelos de pasajeros, manteniendo un flujo constante de conexiones internacionales. Asimismo, la terminal ha movilizado más de 22.5 millones de kilogramos de carga, contribuyendo al desarrollo del comercio y la logística del país.
Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la operación aeroportuaria, impulsado por las inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de los servicios, que permiten ofrecer una atención más eficiente, segura y de calidad a pasajeros, aerolíneas y operadores logísticos.
El Aeropuerto Internacional de El Salvador reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas para responder al crecimiento del tráfico aéreo y seguir ofreciendo servicios que impulsen la conectividad del país.
Migración
Aeropuerto listo para las Vacaciones de Agosto 2026
El Aeropuerto Internacional de El Salvador está listo para recibir a los miles de viajeros y familias que utilizarán la terminal aérea durante las Vacaciones de Agosto 2026. Como parte de este período, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) está ejecutando el Plan vacacional, una estrategia que integra el trabajo coordinado de más de 1,800 colaboradores de diferentes instituciones del Estado.
El plan reúne los esfuerzos de personal de CEPA, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Aviación Civil, con el objetivo de brindar una atención ágil, segura y eficiente a los pasajeros.
Como parte de las acciones implementadas, el aeropuerto está fortaleciendo sus procesos mediante inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda, accesible y amigable para los usuarios.
Entre las principales mejoras se encuentra la nueva Terminal de Llegadas, que incorpora 34 nuevos puntos migratorios, para un total de 73 posiciones de atención, permitiendo agilizar el ingreso de los pasajeros al país. Asimismo, el sistema de manejo de equipaje opera con 12 bandas transportadoras, con capacidad para procesar hasta 16,500 maletas por hora, incluyendo una banda especializada para equipaje sobredimensionado.
Para los pasajeros que salen del país, la terminal dispone de 122 puntos de registro (check-in), además de filas prioritarias para familias y el sistema de Migración Invisible, que agiliza el proceso antes del abordaje. El aeropuerto también continúa fortaleciendo su atención a las familias mediante la certificación Family Friendly, ofreciendo 16 posiciones migratorias exclusivas para este segmento, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, espacios accesibles, sillas de ruedas, señalización especializada y personal capacitado. Como parte de los servicios disponibles, los usuarios cuentan con una Unidad Médica Aeroportuaria con atención las 24 horas, servicios Pet Friendly, una amplia oferta gastronómica con opciones para niños y diferentes establecimientos comerciales dentro de la terminal.
Además, el aeropuerto dispone de más de 1,800 espacios de estacionamiento, mientras que la nueva Terminal de Llegadas incorpora 64 espacios para recoger pasajeros, de los cuales 12 son Family Friendly. Durante el período vacacional también se están reforzando las labores de vigilancia, señalización, orientación y control de accesos para garantizar una circulación segura y ordenada.
Migración
Estados Unidos renueva el permiso de trabajo para salvadoreños
Las autoridades migratorias de EE.UU. anunciaron este jueves la renovación automática de los permisos de trabajo para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta marzo de 2025.
El anuncio del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) favorecerá a más de 300.000 inmigrantes de estos países que tienen el alivio migratorio, que incluyen también a inmigrantes de Nepal y Sudán que se benefician del auxilio.
En junio del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció que extendía el amparo para estas, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la Administración de Donald Trump (2017-2021) intentara retirarles el beneficio migratorio.
Los adultos mayores que quieran obtener la ciudadanía estadounidense tendrán nuevos beneficios en el trámite.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los mayores de 50 años al tramitar la ciudadanía estadounidense?
El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes y logró mantener el amparo.
USCIS recordó a los beneficiarios que todavía no han renovado el amparo que aún pueden hacerlo.
Precisó que, si bien los periodos de reinscripción finalizan en fechas diferentes dependiendo el país, todos los permisos de trabajo se extienden hasta la misma fecha: 9 de marzo de 2025.