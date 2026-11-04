Migración
Capturan a alias “La Diablita” tras ser deportada de Estados Unidos
La Policía Nacional Civil detuvo a Jessica Lisseth Orellana Arévalo, de 36 años, alias “La Diablita”, inmediatamente después de que llegara deportada desde Estados Unidos. Según el sistema ONI, está fichada como homegirl de la pandilla 18 Sureños y pertenecía a la clica Izalco Locos Dieciochos, donde cumplía funciones de vendedora de droga.
Las autoridades detallaron que la mujer registra antecedentes delictivos desde 2007 por los delitos de posesión y tenencia de drogas, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado. Además, presenta tatuajes alusivos a la estructura pandilleril en ambos brazos, elementos que confirman su vinculación con la organización.
Tras su arribo al país, Orellana Arévalo fue capturada de forma inmediata y será procesada por el delito de pertenencia a organización terrorista, como se califica a las pandillas en El Salvador. Este tipo de capturas forma parte de las acciones permanentes de la PNC contra estructuras que operaban en la venta de drogas y otros delitos.
La detención se da en el marco de la coordinación entre autoridades estadounidenses y salvadoreñas para la deportación y posterior judicialización de personas con historial delictivo vinculado a pandillas. La PNC ha reiterado que continuará con estos procedimientos para enfrentar a quienes formaron parte de estas organizaciones.
Migración
Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa transformando el Aeropuerto Internacional de El Salvador con importantes obras de modernización
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), desarrolló importantes obras de modernización en 14 salas de espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria, mejorar los servicios y brindar una experiencia de viaje más cómoda y eficiente a los pasajeros.
Estas mejoras responden al crecimiento de la actividad aeroportuaria. A la fecha, el Aeropuerto Internacional de El Salvador registra más de 4.1 millones de pasajeros movilizados y más de 37,400 operaciones de vuelos de pasajeros.
La modernización de las 14 salas de espera incluyó la instalación de nuevos mostradores de atención para las aerolíneas, adecuaciones de infraestructura y reorganización de espacios, permitiendo ofrecer instalaciones más modernas, ordenadas y funcionales.
Uno de los avances más importantes es la segregación de pasajeros de llegada y salida en las salas de espera 2 a la 6, donde ahora los viajeros cuentan con recorridos independientes, evitando que quienes ingresan al país se mezclen con aquellos que esperan abordar sus vuelos.
Esta intervención permite mejorar la circulación de pasajeros, brindar mayor comodidad y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales de seguridad de la aviación civil. Las salas de espera 2 a la 6 cuentan con 670 asientos, pantallas de información de vuelos, áreas comerciales, filas preferenciales para familias y una cabina de lactancia, ofreciendo espacios más cómodos y funcionales para los viajeros.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad, también se habilitó un punto de inspección equipado con dos equipos de rayos X, dos arcos detectores de metales y personal certificado para realizar los procedimientos correspondientes.
Además, en los puntos de inspección operados por CEPA, los pasajeros ya no necesitan retirarse los zapatos durante las revisiones habituales, salvo cuando un procedimiento específico de seguridad lo requiera. Esta medida permite brindar una experiencia de inspección más cómoda y menos invasiva, manteniendo los controles de seguridad establecidos.
Estas obras permitirán recibir la temporada alta de diciembre con espacios mejor organizados y procesos más eficientes, beneficiando a los salvadoreños, nuestra diáspora y los visitantes internacionales.
Las intervenciones forman parte de un proceso permanente de transformación del aeropuerto, que también contempla el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la rehabilitación de pavimentos, la ampliación de la terminal de pasajeros con seis nuevas salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de estacionamiento de cuatro niveles y la remodelación de la fachada de la terminal de pasajeros.
Migración
Aeropuerto Internacional de El Salvador supera los 3 millones de pasajeros
El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa fortaleciendo su operación al superar los 3 millones de pasajeros atendidos a finales de julio de 2026, reflejando el dinamismo de la conectividad aérea y la confianza de miles de viajeros que utilizan la terminal.
En este mismo período, el aeropuerto ha registrado más de 26 mil operaciones de vuelos de pasajeros, manteniendo un flujo constante de conexiones internacionales. Asimismo, la terminal ha movilizado más de 22.5 millones de kilogramos de carga, contribuyendo al desarrollo del comercio y la logística del país.
Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la operación aeroportuaria, impulsado por las inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de los servicios, que permiten ofrecer una atención más eficiente, segura y de calidad a pasajeros, aerolíneas y operadores logísticos.
El Aeropuerto Internacional de El Salvador reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas para responder al crecimiento del tráfico aéreo y seguir ofreciendo servicios que impulsen la conectividad del país.
Migración
Aeropuerto listo para las Vacaciones de Agosto 2026
El Aeropuerto Internacional de El Salvador está listo para recibir a los miles de viajeros y familias que utilizarán la terminal aérea durante las Vacaciones de Agosto 2026. Como parte de este período, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) está ejecutando el Plan vacacional, una estrategia que integra el trabajo coordinado de más de 1,800 colaboradores de diferentes instituciones del Estado.
El plan reúne los esfuerzos de personal de CEPA, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Aviación Civil, con el objetivo de brindar una atención ágil, segura y eficiente a los pasajeros.
Como parte de las acciones implementadas, el aeropuerto está fortaleciendo sus procesos mediante inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda, accesible y amigable para los usuarios.
Entre las principales mejoras se encuentra la nueva Terminal de Llegadas, que incorpora 34 nuevos puntos migratorios, para un total de 73 posiciones de atención, permitiendo agilizar el ingreso de los pasajeros al país. Asimismo, el sistema de manejo de equipaje opera con 12 bandas transportadoras, con capacidad para procesar hasta 16,500 maletas por hora, incluyendo una banda especializada para equipaje sobredimensionado.
Para los pasajeros que salen del país, la terminal dispone de 122 puntos de registro (check-in), además de filas prioritarias para familias y el sistema de Migración Invisible, que agiliza el proceso antes del abordaje. El aeropuerto también continúa fortaleciendo su atención a las familias mediante la certificación Family Friendly, ofreciendo 16 posiciones migratorias exclusivas para este segmento, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, espacios accesibles, sillas de ruedas, señalización especializada y personal capacitado. Como parte de los servicios disponibles, los usuarios cuentan con una Unidad Médica Aeroportuaria con atención las 24 horas, servicios Pet Friendly, una amplia oferta gastronómica con opciones para niños y diferentes establecimientos comerciales dentro de la terminal.
Además, el aeropuerto dispone de más de 1,800 espacios de estacionamiento, mientras que la nueva Terminal de Llegadas incorpora 64 espacios para recoger pasajeros, de los cuales 12 son Family Friendly. Durante el período vacacional también se están reforzando las labores de vigilancia, señalización, orientación y control de accesos para garantizar una circulación segura y ordenada.