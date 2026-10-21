Más de 120 puestos navideños abrirán este fin de semana en el centro de San Salvador

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), desarrolló importantes obras de modernización en 14 salas de espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria, mejorar los servicios y brindar una experiencia de viaje más cómoda y eficiente a los pasajeros.

Estas mejoras responden al crecimiento de la actividad aeroportuaria. A la fecha, el Aeropuerto Internacional de El Salvador registra más de 4.1 millones de pasajeros movilizados y más de 37,400 operaciones de vuelos de pasajeros.

La modernización de las 14 salas de espera incluyó la instalación de nuevos mostradores de atención para las aerolíneas, adecuaciones de infraestructura y reorganización de espacios, permitiendo ofrecer instalaciones más modernas, ordenadas y funcionales.

Uno de los avances más importantes es la segregación de pasajeros de llegada y salida en las salas de espera 2 a la 6, donde ahora los viajeros cuentan con recorridos independientes, evitando que quienes ingresan al país se mezclen con aquellos que esperan abordar sus vuelos.

Esta intervención permite mejorar la circulación de pasajeros, brindar mayor comodidad y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales de seguridad de la aviación civil. Las salas de espera 2 a la 6 cuentan con 670 asientos, pantallas de información de vuelos, áreas comerciales, filas preferenciales para familias y una cabina de lactancia, ofreciendo espacios más cómodos y funcionales para los viajeros.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad, también se habilitó un punto de inspección equipado con dos equipos de rayos X, dos arcos detectores de metales y personal certificado para realizar los procedimientos correspondientes.

Además, en los puntos de inspección operados por CEPA, los pasajeros ya no necesitan retirarse los zapatos durante las revisiones habituales, salvo cuando un procedimiento específico de seguridad lo requiera. Esta medida permite brindar una experiencia de inspección más cómoda y menos invasiva, manteniendo los controles de seguridad establecidos.

Estas obras permitirán recibir la temporada alta de diciembre con espacios mejor organizados y procesos más eficientes, beneficiando a los salvadoreños, nuestra diáspora y los visitantes internacionales.

Las intervenciones forman parte de un proceso permanente de transformación del aeropuerto, que también contempla el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la rehabilitación de pavimentos, la ampliación de la terminal de pasajeros con seis nuevas salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de estacionamiento de cuatro niveles y la remodelación de la fachada de la terminal de pasajeros.

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