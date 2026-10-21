Nacionales
Más de 120 puestos navideños abrirán este fin de semana en el centro de San Salvador
El centro de San Salvador se prepara para recibir la temporada navideña con la habilitación de más de 120 puestos de venta de artículos de fin de año. La alcaldía inició la supervisión del montaje de las estructuras para que los comerciantes autorizados puedan comenzar a atender al público este fin de semana.
Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, informó que las ventas funcionarán desde las 8:00 de la mañana hasta la medianoche. El horario permitirá a los visitantes realizar sus compras durante el día y en horas nocturnas.
Los espacios comerciales estarán ubicados en el sector comprendido entre la 17.ª y la 21.ª avenida Sur. La instalación está bajo supervisión municipal como parte de los preparativos para organizar la comercialización de productos navideños y verificar el montaje de los puestos.
Como parte del operativo, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) mantiene presencia en la zona para brindar seguridad a vendedores y compradores. El dispositivo acompañará el desarrollo de esta actividad comercial durante la temporada de fin de año.
Migración
Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa transformando el Aeropuerto Internacional de El Salvador con importantes obras de modernización
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), desarrolló importantes obras de modernización en 14 salas de espera del Aeropuerto Internacional de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la seguridad aeroportuaria, mejorar los servicios y brindar una experiencia de viaje más cómoda y eficiente a los pasajeros.
Estas mejoras responden al crecimiento de la actividad aeroportuaria. A la fecha, el Aeropuerto Internacional de El Salvador registra más de 4.1 millones de pasajeros movilizados y más de 37,400 operaciones de vuelos de pasajeros.
La modernización de las 14 salas de espera incluyó la instalación de nuevos mostradores de atención para las aerolíneas, adecuaciones de infraestructura y reorganización de espacios, permitiendo ofrecer instalaciones más modernas, ordenadas y funcionales.
Uno de los avances más importantes es la segregación de pasajeros de llegada y salida en las salas de espera 2 a la 6, donde ahora los viajeros cuentan con recorridos independientes, evitando que quienes ingresan al país se mezclen con aquellos que esperan abordar sus vuelos.
Esta intervención permite mejorar la circulación de pasajeros, brindar mayor comodidad y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales de seguridad de la aviación civil. Las salas de espera 2 a la 6 cuentan con 670 asientos, pantallas de información de vuelos, áreas comerciales, filas preferenciales para familias y una cabina de lactancia, ofreciendo espacios más cómodos y funcionales para los viajeros.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad, también se habilitó un punto de inspección equipado con dos equipos de rayos X, dos arcos detectores de metales y personal certificado para realizar los procedimientos correspondientes.
Además, en los puntos de inspección operados por CEPA, los pasajeros ya no necesitan retirarse los zapatos durante las revisiones habituales, salvo cuando un procedimiento específico de seguridad lo requiera. Esta medida permite brindar una experiencia de inspección más cómoda y menos invasiva, manteniendo los controles de seguridad establecidos.
Estas obras permitirán recibir la temporada alta de diciembre con espacios mejor organizados y procesos más eficientes, beneficiando a los salvadoreños, nuestra diáspora y los visitantes internacionales.
Las intervenciones forman parte de un proceso permanente de transformación del aeropuerto, que también contempla el mejoramiento de la infraestructura eléctrica, la rehabilitación de pavimentos, la ampliación de la terminal de pasajeros con seis nuevas salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de estacionamiento de cuatro niveles y la remodelación de la fachada de la terminal de pasajeros.
Nacionales
Camión impacta contra poste del tendido eléctrico en bulevar Los Próceres
Un camión chocó contra un poste del tendido eléctrico la tarde de este miércoles 21 de octubre en el bulevar Los Próceres, en San Salvador. El percance dejó daños materiales y motivó la presencia de agentes policiales en el sector.
La información preliminar no confirma personas lesionadas. Aunque el primer reporte se concentra en las afectaciones materiales, todavía no se ha detallado la condición del conductor ni si otras personas resultaron involucradas.
Las autoridades policiales realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión. Hasta el momento, no se ha comunicado una causa confirmada del accidente ni se han atribuido responsabilidades.
Tampoco se ha precisado si el impacto provocó interrupciones del suministro eléctrico, cierres de carriles o restricciones a la circulación. Estos datos permanecen pendientes de confirmación mientras se desarrolla la inspección en el lugar.
🚨 ¡OTRO MÁS!
🚛💥 Volqueta choca contra poste en el Bulevar Los Próceres y paraliza el tráfico
Una volqueta de carga impactó esta tarde contra un poste del tendido eléctrico en el Bulevar Los Próceres (sentido al monumento Hermano Bienvenido a Casa). El paso quedó restringido de forma preventiva por el VMT.
Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Autoridades trabajan en el lugar y recomiendan usar rutas alternas y manejar con precaución.
¿Cuántos “otro más” más vamos a ver en esta avenida? 😤
Manejen con cuidado, familia. ⚠️
#Accidente #LosPróceres #SanSalvador #Tránsito #Cronio
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2026
Nacionales
AVANZO 2026: fechas, horarios y materias de la prueba del 28 y 29 de octubre
Los estudiantes de segundo año de bachillerato realizarán las evaluaciones de AVANZO 2026 los próximos miércoles 28 y jueves 29 de octubre, según la programación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. La prueba será virtual y forma parte de los requisitos para optar al título de bachiller, además de permitir evaluar los aprendizajes alcanzados durante la educación media.
El 28 de octubre se aplicarán las pruebas de Precálculo y Ciudadanía y Valores, mientras que el 29 de octubre corresponderá a Ciencia y Tecnología y Lengua y Literatura. El proceso comenzó el 12 de octubre con la prueba diagnóstica de Inglés y el cuestionario socioemocional, programados para estudiantes de los 14 departamentos.
Ambas jornadas tendrán horarios diferenciados: los estudiantes de San Salvador y La Libertad realizarán las evaluaciones de 1:30 a 4:30 de la tarde. Para Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, el horario será de 8:00 a 11:00 de la mañana.
Para ingresar a la plataforma de evaluación, cada estudiante deberá utilizar el usuario y la contraseña proporcionados por la dirección de su institución educativa. El calendario también contempla aplicaciones para modalidades extraordinarias el 31 de octubre y el 1 de noviembre, así como una fecha extraordinaria el 11 de diciembre para quienes no puedan completar el proceso en las jornadas correspondientes.