La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de entre 20 y 65 años de prisión por su participación en una estructura criminal que operaba en diferentes sectores del departamento de La Unión.

Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, cuyos integrantes mantenían presencia en zonas urbanas y rurales de los distritos de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones, la estructura estuvo involucrada en homicidios, extorsiones agravadas, tráfico ilícito y otros delitos que afectaron a los habitantes de estas comunidades.

José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la condena más alta, de 65 años de prisión, por tráfico ilícito, tenencia o portación ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Otros nueve pandilleros con rango de homeboy fueron sentenciados a 45 años de cárcel cada uno, mientras que los demás recibieron penas de 20 y 30 años.

Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Los integrantes de la estructura fueron capturados durante el régimen de excepción y ahora deberán cumplir las condenas establecidas por la justicia salvadoreña.

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