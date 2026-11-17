Nacionales
¡Martes de calor y lluvias! MARN pronostica temperaturas de hasta 37 °C y precipitaciones en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este martes 17 de noviembre un ambiente caluroso en El Salvador, acompañado de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde y noche, principalmente en sectores de la zona oriental del país.
Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo poco nublado a despejado, sin lluvias significativas. Sin embargo, por la tarde podrían registrarse precipitaciones aisladas en sectores de la zona nororiental, mientras que el resto del territorio mantendrá condiciones mayormente estables.
Para la noche, las autoridades prevén lluvias puntuales en Usulután, San Miguel y La Unión. Además, se esperan vientos del noreste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 35 km/h, debido a la influencia del flujo del este y vaguadas cercanas a la región.
En cuanto a las temperaturas, San Miguel alcanzará hasta 37 °C y La Unión 36 °C, mientras que San Salvador y Santa Ana registrarán máximas cercanas a los 31 °C. El MARN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante posibles lluvias durante las últimas horas del día.
Judicial
¡Hasta 65 años de prisión! Nueve pandilleros de alto rango de la MS-13 reciben severas condenas en La Unión
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de hasta 65 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas. Entre los sentenciados figuran nueve miembros de alto rango de la estructura criminal que operaba en el oriente de El Salvador.
Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, que mantenía presencia en zonas urbanas y rurales de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones fiscales, sus integrantes estuvieron involucrados en actividades delictivas que incluían homicidios, extorsiones agravadas y tráfico ilícito.
José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la pena más alta, de 65 años de prisión, por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Otros nueve integrantes con rango de homeboy fueron condenados a 45 años de cárcel, mientras que los restantes recibieron sentencias de 20 y 30 años.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, tras evaluar las pruebas presentadas durante el juicio. La Fiscalía informó que los sentenciados también enfrentarán otros procesos judiciales por diferentes delitos, cuyas eventuales condenas podrían incrementar los años de prisión que deberán cumplir.
Judicial
¡Hasta 65 años de cárcel! Condenan a 19 pandilleros de la MS-13 que operaban en La Unión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 19 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueran condenados a penas de entre 20 y 65 años de prisión por su participación en una estructura criminal que operaba en diferentes sectores del departamento de La Unión.
Los condenados pertenecían a la clica Vía Satélite Locos Salvatruchos, cuyos integrantes mantenían presencia en zonas urbanas y rurales de los distritos de Intipucá y Conchagua, en La Unión Sur. Según las investigaciones, la estructura estuvo involucrada en homicidios, extorsiones agravadas, tráfico ilícito y otros delitos que afectaron a los habitantes de estas comunidades.
José Armando Aparicio Ventura, alias “Derribador”, recibió la condena más alta, de 65 años de prisión, por tráfico ilícito, tenencia o portación ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Otros nueve pandilleros con rango de homeboy fueron sentenciados a 45 años de cárcel cada uno, mientras que los demás recibieron penas de 20 y 30 años.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Los integrantes de la estructura fueron capturados durante el régimen de excepción y ahora deberán cumplir las condenas establecidas por la justicia salvadoreña.
Judicial
¡15 años y medio de cárcel! Condenan a joven pandillera por extorsionar a comerciante en Apopa
Una mujer identificada como Verónica Aguilar Santa María fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión agravada, tras comprobarse su participación en las amenazas y exigencias económicas contra un comerciante del distrito de Apopa, San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la condenada actuaba junto a otros integrantes del Barrio 18, quienes llegaron al establecimiento de la víctima para exigirle una cuota económica a cambio de permitirle continuar trabajando.
Durante aproximadamente dos años, el comerciante fue obligado a entregar dinero a los pandilleros. Sin embargo, tras la implementación del régimen de excepción, decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió identificar y capturar a los responsables.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador impuso las condenas correspondientes por extorsión agravada. La Fiscalía también informó que Aguilar Santa María y los demás involucrados enfrentarán otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.