Nacionales
MARN PRONOSTICA UN VIERNES CON CALOR, BRISAS Y LLUVIAS PUNTUALES EN EL SALVADOR
El calor, las brisas y las lluvias puntuales marcarán el clima en El Salvador este viernes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el meteorólogo Osmín Barrera, durante la mañana el cielo estará mayormente despejado, sin lluvias. Por la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado y lluvias puntuales al norte de Morazán y San Miguel. En el resto del país no se esperan lluvias.
Finalmente, por la noche se esperan lluvias breves y puntuales en sectores de Usulután, San Vicente y San Miguel. En el resto del territorio el cielo estará poco nublado, sin lluvias. Durante todo el día el viento estará del noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h. Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y vaguadas en la región que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias puntuales, explicó el MARN.
Social
Carnaval de San Miguel 2026: revisan precios y alimentos en hoteles y comercios
La Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Regulación Sanitaria iniciaron el jueves 19 de noviembre un operativo en hoteles, restaurantes y comercios de San Miguel. Las inspecciones se realizan de cara a las fiestas patronales y al carnaval, programado para el sábado 28 de noviembre.
Los inspectores verifican que los establecimientos cumplan las normas sanitarias y que los alimentos a la venta estén en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento. La Defensoría también comprueba que los precios estén a la vista y que los negocios respeten las condiciones de las promociones que anuncian.
Para quienes planean quedarse en la ciudad, la Defensoría publicó un sondeo que permite comparar tarifas de hoteles. También ofrecerá atención presencial el miércoles 25 de noviembre en la feria municipal, el jueves 26 en la terminal de buses y el viernes 27 en Metrocentro San Miguel.
Las personas que detecten irregularidades pueden denunciarlas por WhatsApp al 7844-1482 o llamar al 910. El sábado del carnaval, la Defensoría atenderá por WhatsApp de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y por teléfono de 8:00 a. m. a mediodía.
Judicial
Capturan en el aeropuerto a Agustín Martínez Cruz, señalado como integrante de la pandilla 18
La Policía Nacional Civil capturó a Agustín Martínez Cruz, señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios con nivel de homeboy. El sujeto fue intervenido en el Aeropuerto Internacional tras arribar al país en un vuelo procedente de Italia.
Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, Martínez Cruz posee múltiples tatuajes alusivos a dicha estructura criminal, visibles en distintas partes de su cuerpo, incluso en la cabeza.
“Nuestra primera Línea de Inteligencias en nuestro aeropuerto intervienen a este sujeto procedente de Italia. Para sus defensores de las ONG son tatuajes artísticos, incluso el de la cabeza. Para nosotros, es un terrorista y asesino serial”, expresó el funcionario.
Villatoro reiteró que “todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado”. El detenido quedó bajo custodia policial y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Judicial
PNC incauta marihuana y cocaína en Santa Ana y San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos hombres e incautó marihuana y cocaína en dos operativos realizados entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre. Uno se llevó a cabo en la carretera que conecta Santa Ana con Sonsonate y el otro en el departamento de San Salvador.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificó a los detenidos como Diego Alejandro Vanegas Castillo y José Alfredo Hernández Viana. Según el funcionario, en los procedimientos participaron unidades K9, equipos formados por un agente y un perro entrenado para detectar drogas.
Villatoro describió lo incautado como dos porciones grandes. El reporte público dejó sin precisar el peso de las sustancias y qué se decomisó en cada operativo.
La legislación salvadoreña regula el tráfico ilícito en el artículo 33 y la posesión y tenencia de drogas en el artículo 34. Para acreditar la posesión con fines de tráfico, la jurisprudencia exige probar tanto la tenencia de la sustancia como la intención de transferirla a otra persona.