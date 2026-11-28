Un motociclista y la persona que lo acompañaba resultaron con lesiones leves en un accidente reportado este sábado 28 de noviembre en la autopista a Comalapa, en el distrito de San Marcos.

El percance ocurrió en el kilómetro 12, a la altura de la colonia 10 de Octubre, en San Salvador Sur. Según la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la motocicleta y derrapado sobre la vía.

Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar, atendieron a los dos lesionados y los estabilizaron en el sitio.

El reporte inicial no precisó qué provocó la pérdida de control. Tampoco se divulgaron las identidades de los lesionados ni se informó si fueron trasladados a un centro asistencial.

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