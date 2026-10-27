Nacionales
MARN prevé temperaturas de hasta 9 °C en zonas altas de El Salvador
MARN prevé temperaturas de hasta 9 °C en zonas altas de El Salvador
Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los 9 grados Celsius en las zonas altas de El Salvador, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La institución prevé que el ambiente fresco continúe hasta el miércoles, en un período marcado por la presencia de vientos nortes.
Para las zonas montañosas se esperan mínimas de entre 9 y 14 °C, mientras que en los valles interiores oscilarán entre 18 y 21 °C. En la zona oriental se pronostican valores de 20 a 23 °C y en la franja costera, de 22 a 24 °C. Los registros más bajos corresponden a sectores elevados y no a todo el territorio nacional.
Los vientos nortes continuarán débiles, con velocidades promedio de 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de hasta 45 kilómetros por hora. Estas se percibirán principalmente en áreas altas y montañosas, donde el viento puede acentuar la sensación de frío.
El boletín también señala que no se esperan lluvias durante el período pronosticado. La nubosidad se concentrará en la cadena montañosa del norte, mientras que en el resto del país predominará el cielo poco nublado.
Economia
Remesas a El Salvador alcanzan $7,619.9 millones hasta septiembre de 2026
El Salvador recibió $7,619.9 millones en remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). El monto representa un aumento de $260.9 millones respecto al mismo período de 2025, cuando ingresaron $7,359 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 3.5 %.
Durante los primeros nueve meses se registraron 20.2 millones de operaciones, un incremento del 0.4 % frente al año anterior. El dinero recibido creció a un ritmo mayor que la cantidad de envíos. El BCR situó la remesa promedio global en $361.5, un indicador que excluye el efectivo y las recargas a teléfonos móviles.
Los datos también muestran cambios en la forma de recibir los fondos: los abonos a cuentas representaron el 36.3 % del total, frente al 32.9 % de 2025. En contraste, los pagos en ventanilla redujeron su participación del 62.5 % al 59 %, lo que refleja un mayor peso de los depósitos directos.
Las billeteras digitales de criptomonedas canalizaron $51.7 millones, por encima de los $40.2 millones del año anterior, aunque su participación se mantuvo por debajo del 1 %. Estados Unidos, España, Italia, Canadá y México figuran entre los países de origen de estos recursos, que constituyen un apoyo económico para los hogares receptores.
Nacionales
Dos colombianos mueren ahogados en Costa del Sol y buscan a una tercera persona
Dos personas de nacionalidad colombiana fallecieron ahogadas este lunes 26 de octubre tras ser arrastradas por una corriente marina en la playa Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz Centro. Una tercera persona permanece desaparecida, según informó Comandos de Salvamento, seccional Los Nonualcos.
Los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Yilbey Montoya Sánchez, de 50 años, y Gloria Aleyda Meza Rico, de 57. La emergencia ocurrió en el sector del cantón El Zapote, cerca del kilómetro 73 del bulevar Costa del Sol, donde las víctimas se encontraban bañándose.
Guardavidas y personal de emergencia recuperaron los cuerpos y confirmaron que ambos carecían de signos vitales. En la búsqueda de la tercera persona participan elementos de Protección Civil, la Marina Nacional, Comandos de Salvamento y el Sistema de Emergencias Médicas.
El incidente coincide con el período de mareas vivas anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente para esta semana, con advertencias sobre corrientes de retorno capaces de arrastrar bañistas. Las autoridades recomiendan atender las indicaciones de los guardavidas y evitar ingresar al mar en sectores señalados como peligrosos.