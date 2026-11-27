Nacionales
MARN prevé mínimas de 10 °C en zonas altas de El Salvador la noche del jueves
Las temperaturas podrían bajar a 10 °C en las zonas altas de El Salvador durante la noche de este jueves 26 de noviembre, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En esos sectores, el rango previsto es de 10 a 18 °C.
En los valles interiores se esperan temperaturas de 18 a 26 °C y en la zona oriental, de 20 a 26 °C. La franja costera se mantendrá más cálida, con valores entre 24 y 28 °C.
Para la noche se prevén vientos nortes de 10 a 25 km/h, con ráfagas de entre 40 y 60 km/h. El MARN anticipa que el viento reducirá la sensación térmica, especialmente en las zonas altas, y no pronostica lluvias para ese período.
Los vientos nortes continuarán durante la madrugada y la mañana del viernes 27 de noviembre. Según el informe especial del MARN, por la tarde comenzará a restablecerse el viento del este, aunque el ambiente seguirá fresco durante las noches y madrugadas hasta el sábado.
Sucesos
Choque en el desvío a Las Hojas deja a un motociclista herido y su moto incendiada
Un motociclista resultó lesionado la tarde del jueves 26 de noviembre en un choque con un pick-up. El accidente ocurrió en el paso a desnivel del desvío a la playa Las Hojas, en la carretera que conecta el aeropuerto con San Salvador.
Según Comandos de Salvamento, el pick-up circulaba hacia San Salvador cuando impactó de costado a la motocicleta. La moto fue arrastrada tras la colisión y se incendió.
Socorristas de la seccional de Nonualcos atendieron al motociclista en el lugar. El conductor sufrió una fractura en la pierna derecha y raspaduras en varias partes del cuerpo.
El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas. El reporte inicial no precisó la identidad del motociclista ni si fue trasladado a un hospital.
Principal
Motociclista muere en la Panamericana cerca del desvío a Moncagua
Un joven motociclista falleció la tarde del jueves 26 de noviembre en un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, cerca del redondel del desvío a Moncagua, en San Miguel Centro.
Según el reporte preliminar, el joven cayó de la motocicleta y golpeó contra el pavimento. Murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al sector para esclarecer cómo ocurrió el accidente.
Los reportes disponibles aún no identifican al motociclista ni establecen qué provocó la caída o si otro vehículo estuvo involucrado.
Judicial
Ordenan detención provisional a hombre acusado de acosar y amenazar a su expareja en Santa Ana
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de E. de J. R. A., de 42 años, procesado por amenazas, expresiones de violencia contra las mujeres y acoso sexual en perjuicio de su expareja. Centros Judiciales dio a conocer la resolución este jueves 26 de noviembre.
Según el requerimiento fiscal, ambos se separaron hace cinco años. La Fiscalía sostiene que el hombre habría mantenido conductas agresivas hacia la mujer desde entonces. El 7 de noviembre, ella lo identificó mientras presuntamente la vigilaba en una zona rural de Santa Ana. Según la denuncia, el acusado la siguió y la amenazó, por lo que la mujer se encerró en su vivienda con sus hijas.
La Fiscalía señaló que el acusado regresó al día siguiente y presuntamente volvió a acosarla y la amenazó de muerte. La mujer presentó una denuncia y agentes policiales lo capturaron en flagrancia.
El juzgado ordenó que el proceso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana.