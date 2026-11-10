MARN descarta amenaza de tsunami para El Salvador tras sismo de magnitud 5.8

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que no existe amenaza de tsunami para El Salvador tras el sismo de magnitud 5.8 registrado la mañana del martes 10 de noviembre frente a la costa de Guatemala.

Según los datos revisados por el MARN, el movimiento ocurrió a las 8:54 a. m., hora salvadoreña. El epicentro se ubicó a 112 kilómetros al oeste de Barra de Santiago y el sismo tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el temblor en distintos puntos de El Salvador. También hubo reportes de que se percibió en el sur de Honduras.

El MARN comunicó que no había amenaza de tsunami para la costa salvadoreña en la misma actualización en la que publicó los datos revisados del sismo.

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