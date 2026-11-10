Nacionales
MARN descarta amenaza de tsunami para El Salvador tras sismo de magnitud 5.8
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que no existe amenaza de tsunami para El Salvador tras el sismo de magnitud 5.8 registrado la mañana del martes 10 de noviembre frente a la costa de Guatemala.
Según los datos revisados por el MARN, el movimiento ocurrió a las 8:54 a. m., hora salvadoreña. El epicentro se ubicó a 112 kilómetros al oeste de Barra de Santiago y el sismo tuvo una profundidad de 12 kilómetros.
Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el temblor en distintos puntos de El Salvador. También hubo reportes de que se percibió en el sur de Honduras.
El MARN comunicó que no había amenaza de tsunami para la costa salvadoreña en la misma actualización en la que publicó los datos revisados del sismo.
Principal
Identifican a trabajador fallecido tras derrumbe en una construcción en Metapán
Las autoridades identificaron como Oscar Mauricio Castaneda al trabajador que falleció el lunes 9 de noviembre tras quedar soterrado en una obra de construcción en el caserío San Jorge, cantón Mal Paso, en Metapán, Santa Ana.
Castaneda realizaba labores de construcción junto a un compañero cuando se desprendió un talud de tierra. Ambos trabajadores quedaron soterrados.
Socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate. Según el reporte, Castaneda falleció en el sitio y su compañero fue trasladado herido a un hospital.
El reporte no precisó la identidad del trabajador hospitalizado ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco detalló qué provocó el desprendimiento del talud.
Social
Ministerio de Trabajo anuncia feria de empleo en Periplaza Apopa para el jueves 12 de noviembre
El Ministerio de Trabajo anunció una feria de empleo para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el centro comercial Periplaza, en el distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que varias empresas participarán en la jornada para ofrecer vacantes. El anuncio no precisó el horario ni cuántas plazas estarán disponibles en Apopa.
Castro invitó a las personas de Apopa y sus alrededores que buscan empleo a llevar su hoja de vida para postularse a las vacantes de las empresas participantes.
La convocatoria se realiza después de una primera feria en Metrocentro San Salvador, donde, según el ministro, se ofrecieron más de 600 plazas de trabajo.
Sucesos
Auxilian a motociclista tras accidente en la autopista a Comalapa
Socorristas auxiliaron a un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en la autopista a Comalapa, cerca del desvío hacia Tapalhuaca, en el departamento de La Paz.
Según el reporte inicial, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento tras el percance. Los equipos de socorro acudieron al lugar para brindarle asistencia.
El accidente afectó la circulación vehicular en ese tramo de la autopista y requirió la intervención policial.
El reporte no precisó la identidad del motociclista, su estado de salud ni las circunstancias que provocaron el accidente.
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