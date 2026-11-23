Lluvias puntuales y un ambiente cálido son las condiciones atmosféricas que dominarán en El Salvador este lunes, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según el reporte del meteorólogo Jonathan Hernández, en la mañana el cielo estará poco nublado sobre las zonas de montaña. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en las zonas de montaña, con lluvias breves y puntuales al norte de los departamentos de Chalatenango y Morazán.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias breves en sectores de los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, la costa de La Libertad, La Paz y Usulután. El viento estará del noreste y este, con velocidades promedio de 10 a 20 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h.

Hernández detalló que “el flujo del este y una vaguada prefrontal mantienen la influencia sobre las condiciones del tiempo en El Salvador”.

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