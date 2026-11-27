Nacionales
MARN advierte de posibles olas de calor en El Salvador para marzo y abril de 2027
Marzo y abril de 2027 serían los meses más calurosos en El Salvador, con posibilidad de olas de calor en el norte y el occidente del país. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, presentó este viernes 27 de noviembre las perspectivas climáticas para los próximos meses.
La época seca comenzó oficialmente el 9 de noviembre de 2026, según el boletín meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). La institución prevé que los vientos nortes se sigan registrando hasta abril y que los frentes fríos puedan dejar lluvias aisladas durante ese período.
López explicó que la influencia del fenómeno de El Niño se mantendría al menos durante el primer trimestre de 2027. Para marzo y abril, el MARN estima que podrían registrarse entre una y tres olas de calor en las zonas con mayor probabilidad de experimentar estos episodios.
El pronóstico preliminar sitúa el comienzo de la transición hacia la época lluviosa entre el 20 y el 25 de abril. Las lluvias se establecerían entre el 25 y el 31 de mayo, primero en el norte, luego en el occidente y, finalmente, en la costa y el oriente del país.
Judicial
El Salvador registra al menos 50 detenciones en operativos antidrogas entre octubre y noviembre
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada en distintos procedimientos, detuvo a al menos 50 personas en operativos antidrogas realizados en El Salvador entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades reportaron decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina.
En uno de los operativos más recientes, agentes antinarcóticos detuvieron en Santa Ana a Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y a Sofía Acevedo Kaufman, de 21. La PNC informó que incautó marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo y un vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.
En Jayaque, La Libertad Oeste, la Policía reportó el 22 de noviembre la captura de Albin Ernesto Ramos Vásquez, David Ernesto Santos Núñez y Paola Virginia Alvarado Alfaro. Según la corporación, los tres llevaban cocaína y marihuana en un vehículo y serán remitidos por tráfico ilícito.
El 29 de octubre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció la incautación de 150,000 porciones de droga que eran trasladadas en un camión y dos automóviles. El operativo dejó siete detenidos, tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños, señalados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Villatoro calificó el decomiso como el mayor realizado por vía terrestre en el país.
Nacionales
Sismo de magnitud 4.2 se registra frente a la costa de San Vicente
Un sismo de magnitud 4.2 se registró frente a la costa de San Vicente a las 5:15 p. m. de este viernes 27 de noviembre, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El boletín revisado ubicó el epicentro a 59 kilómetros al sur de la desembocadura del río Lempa. El movimiento tuvo una profundidad de 35.26 kilómetros y el MARN reportó una intensidad de grado II en San Vicente.
El ministerio atribuyó el sismo al proceso de subducción, que ocurre cuando una placa tectónica se hunde bajo otra. Por las características del movimiento, el MARN informó que no había alerta de tsunami.
Más temprano, a las 6:37 a. m., el MARN registró otro sismo, de magnitud 3.5, frente a la costa de La Libertad. Su epicentro se ubicó a 42 kilómetros al sur de playa Mizata.
Judicial
PNC captura en Ilobasco a un hombre señalado de pertenecer al Barrio 18 Sureños
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 27 de noviembre de la captura de Raúl Alberto Rivera Portillo, alias «Chacalón», en el cantón Los Llanitos, distrito de Ilobasco, municipio de Cabañas Oeste.
La corporación señaló que sus agentes consultaron el sistema de registros policiales y vincularon al detenido con la facción Sureños del Barrio 18. La PNC también indicó que Rivera Portillo tiene tatuajes alusivos a esa estructura.
Según el reporte policial, el detenido registra antecedentes por homicidio tentado, agrupaciones ilícitas y lesiones. La PNC no detalló cómo concluyeron esos casos.
Rivera Portillo será remitido por el delito de pertenencia a una organización terrorista, informó la corporación policial.