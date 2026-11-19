El encuentro reunirá a expertos internacionales, autoridades, organismos especializados y representantes del sector deportivo para abordar la prevención de la manipulación de competencias, la regulación del juego y la cooperación frente a los riesgos asociados a las apuestas deportivas.

San Salvador, noviembre de 2026. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará el próximo 23 y 24 de noviembre el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego, un encuentro internacional que busca fortalecer las capacidades institucionales, promover las mejores prácticas y generar espacios de cooperación para proteger la integridad deportiva y contribuir al desarrollo de un entorno de juego transparente, responsable y sostenible.

El foro reunirá a autoridades, expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos especializados, organizaciones deportivas, operadores, sector financiero y proveedores tecnológicos, en torno a una agenda que abordará los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria del juego y las apuestas deportivas.

Durante la primera jornada, se desarrollará un taller técnico especializado en la detección, prevención e investigación de la manipulación de competiciones deportivas y delitos asociados. A través de conferencias y un ejercicio interinstitucional basado en un caso simulado, los participantes profundizarán en la identificación de señales de alerta, el seguimiento de flujos financieros ilícitos, la gestión de investigaciones y los mecanismos de cooperación nacional e internacional.

Entre los expertos invitados se encuentran representantes de INTERPOL, la Policía de Integridad Deportiva de España, Sport Integrity Global Alliance (SIGA) y especialistas en investigación penal y prevención de riesgos. Asimismo, se contempla la coordinación técnica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fortaleciendo el enfoque de colaboración entre instituciones.

🎙️🇸🇻 ¡El Salvador apuesta por un juego más transparente y seguro! 🗣️ Javier Milian, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), destacó la importancia de fortalecer la integridad, la transparencia y la cooperación internacional durante el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego, un espacio que reúne a expertos y organismos internacionales para enfrentar los desafíos de la industria de las apuestas. @loteriasv

@rcjaviermilian — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 19, 2026



La segunda jornada estará dedicada al Foro de Regulación, Integridad y Sostenibilidad del Juego y las Apuestas, con un enfoque en gobernanza, regulación y supervisión de mercados, integridad desde las organizaciones deportivas, cumplimiento financiero, innovación tecnológica y cooperación público-privada.

La agenda incluirá conversaciones sobre los nuevos desafíos que representan los mercados de predicción, la protección de los usuarios, la prevención del fraude, la aplicación de tecnologías de monitoreo y el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento. También se analizarán experiencias internacionales y oportunidades para consolidar modelos de regulación y supervisión que contribuyan a una oferta legal competitiva y sostenible.

El encuentro contará con la participación de representantes de organismos internacionales, autoridades reguladoras, federaciones, ligas y clubes deportivos, operadores y especialistas en cumplimiento, entre ellos Vinicius Sousa Dos Santos, de SIGA; Maximiliano Ruiz, Fiscalía Especializada del Juego en Ciudad de Buenos Aires, y expertos de INTERPOL y de la Policía de Integridad Deportiva de España, junto a representantes de instituciones nacionales e invitados internacionales, entre ellos nuestro aliado en seguridad tecnológica Sharp Vision.

A través de esta iniciativa, la LNB reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la promoción de buenas prácticas en el sector, impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan anticipar riesgos, fortalecer la supervisión y contribuir a la protección de la integridad del deporte.

Como Lotería nos sentimos orgullosos de realizar el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego que será en el Hotel Sheraton Presidente en San Salvador, junto a los patrocinadores oficiales DoradoBet y Altenar. Asimismo, agradecemos el apoyo de las marcas Virtual Soft, Pateplay, Amusnet, Amigo Gaming, GanaPlay, Gana 777 y Jumio, cuyo respaldo contribuye al desarrollo de este importante encuentro internacional.

Patrocinadores y marcas que aparecen en el comunicado:

DoradoBet

Altenar

Virtual Soft

Pateplay

Amusnet

Amigo Gaming

GanaPlay

Gana 777

Jumio

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