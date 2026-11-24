Nacionales
Lotería IMPULSA FORO TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL JUEGO
El encuentro reunirá a expertos internacionales, autoridades, organismos especializados y representantes del sector deportivo para abordar la prevención de la manipulación de competiciones, la regulación del juego y la cooperación frente a los riesgos asociados a las apuestas deportivas.
San Salvador, noviembre de 2026. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará el próximo 23 y 24 de noviembre el Foro de Transparencia e Integridad en el Juego, un encuentro internacional que busca fortalecer las capacidades institucionales, promover las mejores prácticas y generar espacios de cooperación para proteger la integridad deportiva y contribuir al desarrollo de un entorno de juego transparente, responsable y sostenible.
El foro reunirá a autoridades, expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos especializados, organizaciones deportivas, operadores, sector financiero y proveedores tecnológicos, en torno a una agenda que abordará los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria del juego y las apuestas deportivas.
Durante la primera jornada, se desarrollará un taller técnico especializado en la detección, prevención e investigación de manipulación de competiciones deportivas y delitos asociados. A través de conferencias y un ejercicio interinstitucional basado en un caso simulado, los participantes profundizarán en la identificación de señales de alerta, el seguimiento de flujos financieros ilícitos, la gestión de investigaciones y los mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Entre los expertos invitados se encuentran representantes de INTERPOL, la Policía Nacional de España, Sport Integrity Global Alliance (SIGA) y especialistas en investigación penal y prevención de riesgos. Asimismo, se contempla la coordinación técnica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fortaleciendo el enfoque de colaboración entre instituciones.
La segunda jornada estará dedicada al Foro de Regulación, Integridad y Sostenibilidad del Juego y las Apuestas, con un enfoque en gobernanza, regulación y supervisión de mercados, integridad desde las organizaciones deportivas, cumplimiento financiero, innovación tecnológica y cooperación público-privada.
La agenda incluirá conversaciones sobre los nuevos desafíos que representan los mercados de predicción, la protección de los usuarios, la prevención del fraude, la aplicación de tecnologías de monitoreo y el fortalecimiento de sistemas de cumplimiento. También se analizarán experiencias internacionales y oportunidades para consolidar modelos de regulación y supervisión que contribuyan a una oferta legal competitiva y sostenible.
El encuentro contará con la participación de representantes de organismos internacionales, autoridades reguladoras, federaciones, ligas y clubes deportivos, operadores y especialistas, entre ellos Vinicius Sousa Dos Santos, de SIGA; Maximiliano Ruiz, Fiscalía Especializada del Juego en Ciudad de Buenos Aires, y expertos de INTERPOL y de la Policía Nacional de España, junto a representantes de instituciones nacionales e invitados internacionales, entre ellos nuestro aliado en seguridad tecnológica Sharp Vision.
A través de esta iniciativa, la LNB reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la promoción de buenas prácticas en el sector, impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan anticipar riesgos, fortalecer la supervisión y contribuir a la protección de la integridad del deporte.
Como Lotería nos sentimos orgullosos de realizar el Foro de Transparencia e Integridad en el Juego que será en el Hotel Sheraton Presidente en San Salvador, junto a los patrocinadores oficiales DoradoBet y Altenar. Asimismo, agradecemos el apoyo de las marcas Virtual Soft, Pateplay, Amusnet, Amigo Gaming, GanaPlay, Gana 777 y Jumio, cuyo respaldo contribuye al desarrollo de este importante encuentro internacional.
Judicial
PNC detiene a joven y decomisa marihuana durante patrullaje en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Francisco Daniel Judah Arias, de 23 años, la tarde del lunes 23 de noviembre. La captura ocurrió durante un patrullaje preventivo en el distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste.
Durante la intervención, los agentes le decomisaron varias porciones de marihuana, según el reporte policial. La corporación no precisó cuántas porciones incautó ni cuál era su peso total.
La PNC informó que remitirá a Judah Arias en los próximos días por el presunto delito de posesión y tenencia de droga. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni una resolución judicial.
La posesión y tenencia de drogas sin autorización está regulada en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. La disposición distingue distintos supuestos según la cantidad incautada y la finalidad de la posesión.
Nacionales
Capturan a conductora sin licencia tras chocar contra un negocio y lesionar a un hombre en la carretera Panorámica
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una conductora sin licencia tras chocar contra un negocio y lesionar a un hombre la tarde del lunes en el departamento de San Salvador.
Se trata de Roxana Carolina Ramírez, de 48 años, quien conducía su vehículo a pesar de no tener licencia. El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 14 de la carretera Panorámica, en el distrito de Santiago Texacuangos, del municipio de San Salvador Sur.
“Perdió el control y chocó contra un negocio ubicado a un costado de la vía. Un hombre de 50 años de edad, quien se encontraba al interior del chalet, resultó lesionado y fue trasladado al hospital”, detalló la PNC. Autoridades señalaron que, según la inspección, “la inexperiencia al volante la hizo salirse de la vía”. Será remitida por el delito de lesiones culposas.
Social
Nueva Concepción entre las zonas más calurosas de El Salvador este lunes
Nueva Concepción, en Chalatenango, figuró entre las localidades con las temperaturas más altas previstas para este lunes 23 de noviembre. El pronóstico de 48 horas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) estimó una máxima de 36 °C y una mínima de 23 °C para el distrito.
Diario El Mundo publicó una previsión de 38 °C para Nueva Concepción. Esa cifra corresponde a un pronóstico y no a una medición confirmada. En el boletín oficial consultado, la máxima más alta entre las ciudades incluidas fue la de San Miguel, con 37 °C, seguida de Nueva Concepción y La Unión, ambas con 36 °C.
El MARN también previó lluvias breves y aisladas para la tarde en el norte de Chalatenango y Morazán. Para la noche, el pronóstico incluyó precipitaciones en sectores de San Salvador, Cabañas, San Vicente, La Paz, Usulután y la costa de La Libertad. El ministerio atribuyó estas condiciones al flujo de viento del este y a la influencia de una vaguada prefrontal.
Para el martes 24 de noviembre, el MARN prevé que la máxima en Nueva Concepción baje a 35 °C, con una mínima de 24 °C. El pronóstico también contempla lluvias por la tarde y noche en sectores de Chalatenango.