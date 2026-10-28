Judicial
Vecinos frustran presunto hurto en San Miguel y entregan a sospechoso a la PNC
Vecinos de una vivienda en San Miguel retuvieron a un hombre señalado de sustraer objetos del inmueble y lo entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC). El detenido fue identificado como Reynaldo Miguel Anduray López, de 27 años y nacionalidad nicaragüense.
Según el reporte policial, Anduray López ingresó a la casa cuando sus propietarios estaban ausentes y presuntamente tomó varias pertenencias. Los vecinos advirtieron lo ocurrido e intervinieron antes de la llegada de los agentes.
Durante el procedimiento, la Policía decomisó una mochila en la que, de acuerdo con la institución, el sospechoso llevaba los objetos que pretendía sustraer. No se detalló qué artículos fueron recuperados ni su valor económico.
La PNC informó que el detenido será remitido por el delito de hurto. La información divulgada no precisa la colonia o comunidad donde ocurrió el hecho ni reporta una resolución judicial sobre el caso.
Judicial
Hasta 42 años de cárcel para 14 miembros de la MS-13 en San Miguel; enfrentarán otro proceso
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado C de San Miguel condenó a 14 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas de entre 40 y 42 años de prisión por agrupaciones ilícitas, según la información atribuida a Centros Judiciales El Salvador.
Las condenas de 42 años corresponden a Fidel Ángel Cortez Mejicanos, Cristian Alberto Monzón López, Herberth Luis Portillo, Cristian Alberto Martínez Medrano y José Luis Alvarado Segovia. El reporte judicial señala que los cinco tenían rango de homeboys dentro de la estructura criminal.
Los otros nueve recibieron 40 años de cárcel: José Adelso Centeno Hernández, Ervin José Álvarez Turcios, Wilfredo Canizalez Orellana, Willian Ernesto Villanueva Álvarez, Fredis Tomas Chicas Pereira, Elvis de Jesús Cortez González, José Misael García Sorto, Carlos Joel Coreas Vásquez e Ismael Francisco Hernández.
Además de estas sentencias, Centros Judiciales informó que los condenados enfrentarán otro proceso relacionado con el homicidio del jefe del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Moncagua, ocurrido en noviembre de 2016. Las penas aquí detalladas corresponden a agrupaciones ilícitas y deben distinguirse de las responsabilidades que se determinen en ese otro expediente.
Judicial
Emiten orden de libertad para el expresidente Elías Antonio Saca tras 10 años en Mariona
El expresidente Elías Antonio Saca cuenta con orden de libertad a partir de este lunes 27 de octubre de 2026, según confirmaron fuentes judiciales a La Prensa Gráfica. El exmandatario podría salir en las próximas horas del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Saca fue condenado el 13 de septiembre de 2018 a 10 años de prisión y al pago de $260 millones por el desvío de $301 millones de Casa Presidencial, en el caso «Destape a la Corrupción». Fue capturado el 30 de octubre de 2016 durante la boda de uno de sus hijos.
El exmandatario se sometió a procedimiento abreviado y confesó los hechos. En 2019 recibió una segunda condena de 2 años por el caso «Transes», pero el cómputo de pena estableció que esos años se contaran dentro del tiempo de detención provisional.
Hasta el momento, ni la Dirección de Centros Penales ni su defensa han confirmado si ya abandonó el penal. El cumplimiento de la pena no extingue las deudas civiles millonarias que aún mantiene con el Estado.