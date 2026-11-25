El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó el martes 24 de noviembre a 49 integrantes del Barrio 18 por agrupaciones ilícitas. Las penas van de 25 a 60 años de prisión. Según la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo operaba en colonias y cantones de La Paz Este.

La pena de 60 años recayó en el principal cabecilla de los Nilo Locos Revolucionarios, una célula del Barrio 18 con presencia en Zacatecoluca. Entre los demás sentenciados, 20 miembros activos recibieron penas de 30 años y 20 colaboradores fueron condenados a 25 años.

La investigación fiscal estableció que la célula tenía presencia en sectores como las colonias El Nilo, Quinto Palo y Los Almendros, así como en los cantones Los Reyes y El Despoblado. Las autoridades capturaron a los condenados durante el régimen de excepción.

La Fiscalía informó que los sentenciados también enfrentan procesos penales por otros delitos. En su anuncio, la institución no identificó por nombre a los condenados.

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