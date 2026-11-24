Judicial
Tribunal impone hasta 60 años de prisión a 129 integrantes de la MS-13 que operaban en Cuscatlán
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 4, condenó a 129 integrantes de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos a penas de entre 20 y 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública. La Fiscalía General de la República (FGR) informó del fallo el 20 de noviembre, tras una audiencia en la que el tribunal valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales.
La pena más alta, de 60 años, fue impuesta a José Carlos Cosme López, alias «Street Zone», a quien la Fiscalía identificó como cabecilla de la clica. Entre los 35 condenados a 45 años figuran José Luis Medina Gabriel, Elías Antonio García Romero, Francisco Vladimir Escobar Arévalo, Mariano Guandique Merino, Wilfredo Espinoza Pérez, Pablo Mena y Óscar Antonio Calles Callejas.
El tribunal impuso 30 años de prisión a cada uno de los 11 integrantes identificados como «chequeos» y a los 12 clasificados como «observaciones». Otros 50 miembros, identificados como «paros», recibieron 25 años de cárcel cada uno, mientras que los 20 colaboradores fueron condenados a 20 años.
Según la investigación fiscal, la clica operaba en Cojutepeque, San Ramón, Candelaria, San Pedro Perulapán y Santa Cruz Analquito, en Cuscatlán, así como en San Emigdio y Paraíso de Osorio, en La Paz. La FGR indicó que la estructura fue desarticulada durante operativos realizados en el marco del régimen de excepción.
Judicial
PNC detiene a hombre nicaragüense señalado de herir con un machete a otro en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Justo Eusebio Salamanca Quintanilla, de 62 años, el lunes 23 de noviembre en el cantón Miraflores, municipio de San Miguel Centro. La corporación lo señala de haber herido con un machete a un ciudadano nicaragüense de 45 años.
Según el reporte policial, ambos hombres consumían bebidas alcohólicas la tarde del lunes cuando comenzaron a discutir. La PNC sostiene que Salamanca Quintanilla hirió al otro hombre durante el altercado.
El lesionado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La Policía no divulgó su identidad ni precisó la gravedad de las heridas.
La PNC informó que remitirá al detenido en los próximos días por el presunto delito de lesiones. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni una resolución judicial.
Judicial
PNC detiene a joven y decomisa marihuana durante patrullaje en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Francisco Daniel Judah Arias, de 23 años, la tarde del lunes 23 de noviembre. La captura ocurrió durante un patrullaje preventivo en el distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste.
Durante la intervención, los agentes le decomisaron varias porciones de marihuana, según el reporte policial. La corporación no precisó cuántas porciones incautó ni cuál era su peso total.
La PNC informó que remitirá a Judah Arias en los próximos días por el presunto delito de posesión y tenencia de droga. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni una resolución judicial.
La posesión y tenencia de drogas sin autorización está regulada en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. La disposición distingue distintos supuestos según la cantidad incautada y la finalidad de la posesión.
Judicial
Falsos alquileres en San Salvador: tres acusados de estafa seguirán detenidos
Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continuarán en detención provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que, según la Fiscalía, pagaron en conjunto $1,300 para reservar apartamentos en la capital.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Las personas afectadas encontraron en redes sociales anuncios de apartamentos en alquiler. Al comunicarse con los números que aparecían en las publicaciones, los supuestos arrendadores les pidieron dinero por adelantado para reservar los inmuebles.
Según la acusación, los imputados dejaron de responder después de recibir el dinero y no se presentaron a las citas acordadas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando las personas afectadas acudieron a las direcciones proporcionadas, los vigilantes les dijeron que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.
En la audiencia inicial, el juzgado consideró que había indicios de la posible participación de los tres acusados y ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción. Los imputados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso.