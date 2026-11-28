La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada en distintos procedimientos, detuvo a al menos 50 personas en operativos antidrogas realizados en El Salvador entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades reportaron decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina.

En uno de los operativos más recientes, agentes antinarcóticos detuvieron en Santa Ana a Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y a Sofía Acevedo Kaufman, de 21. La PNC informó que incautó marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo y un vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.

En Jayaque, La Libertad Oeste, la Policía reportó el 22 de noviembre la captura de Albin Ernesto Ramos Vásquez, David Ernesto Santos Núñez y Paola Virginia Alvarado Alfaro. Según la corporación, los tres llevaban cocaína y marihuana en un vehículo y serán remitidos por tráfico ilícito.

El 29 de octubre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció la incautación de 150,000 porciones de droga que eran trasladadas en un camión y dos automóviles. El operativo dejó siete detenidos, tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños, señalados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Villatoro calificó el decomiso como el mayor realizado por vía terrestre en el país.

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