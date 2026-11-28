Judicial
Tres integrantes de la MS-13 reciben penas de hasta 45 años por agrupaciones ilícitas en San Miguel
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a tres integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República (FGR) informó de las sentencias el viernes 27 de noviembre.
Sergio Alexander Meléndez Ramírez recibió la pena más alta, de 45 años de prisión. Elsy Roxana Muñoz Mejía y Sergio Antonio Amaya fueron condenados a 20 años de cárcel cada uno.
Según la investigación fiscal, la estructura a la que pertenecían los condenados ordenó y ejecutó el asesinato de tres hombres el 14 de junio de 2015 en la colonia Milagro de la Paz, en la ciudad de San Miguel. Las penas anunciadas este viernes corresponden al delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía indicó que los tres fueron capturados durante el régimen de excepción y que también enfrentan procesos penales por otros delitos. El comunicado no detalló cuáles son esos cargos.
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Ordenan prisión provisional para dos hombres acusados de conducir el mismo carro en estado de ebriedad en El Congo
El Juzgado de Paz de El Congo ordenó la detención provisional de Juan Manuel A. C., de 44 años, y Carlos Alfredo J. E., de 34, por el delito de conducción peligrosa. El juzgado abrió una fase de investigación sumaria de 30 días hábiles, informó Centros Judiciales el viernes 27 de noviembre.
Según la Fiscalía, el 8 de noviembre Juan Manuel A. C. conducía un sedán por la avenida teniente Ricardo Mancía, en El Congo, Santa Ana Este, cuando habría chocado contra un automóvil estacionado. Carlos Alfredo J. E. viajaba como acompañante.
El requerimiento fiscal señala que el conductor habría huido rumbo a San Salvador al advertir la presencia policial. Los agentes lo interceptaron en el kilómetro 49.5 de la carretera Panamericana.
Mientras los agentes intervenían al conductor, su acompañante habría tomado el volante y avanzado unos 30 metros antes de chocar contra los separadores de la vía. Ambos dieron positivo en las pruebas de alcoholemia y quedaron detenidos en flagrancia, según el reporte judicial.
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Ordenan prisión provisional para conductora acusada por choque que dejó tres muertos en Acajutla
El Juzgado de Paz de Acajutla ordenó la detención provisional de Yuri Elizabeth Miranda Rivera, de 36 años, y abrió la etapa de instrucción en su contra. La Fiscalía la acusa de homicidio culposo por la muerte de tres personas y de lesiones culposas en perjuicio de una niña.
El choque ocurrió la noche del 8 de noviembre en el kilómetro 83 de la carretera del Litoral, cerca del puente San Pedro, en Acajutla, Sonsonate Oeste. Según la Fiscalía, Miranda Rivera intentó adelantar en un tramo con línea amarilla continua, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un pick-up.
Cristino Anzora Cruz, quien conducía el pick-up, y Claudia Elizabeth L. murieron en el lugar. Daniel Ernesto Monge Rodríguez, de 20 años, falleció el 14 de noviembre en el Hospital El Salvador, donde también fue remitida la niña que resultó lesionada.
Centros Judiciales informó que Miranda Rivera carecía de licencia de conducir y que, tras el choque, se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. La imputada también sufrió lesiones y permaneció hospitalizada bajo custodia policial. El juzgado ordenó su traslado a las bartolinas de la Policía Nacional Civil.
Judicial
El Salvador registra al menos 50 detenciones en operativos antidrogas entre octubre y noviembre
La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de la Fuerza Armada en distintos procedimientos, detuvo a al menos 50 personas en operativos antidrogas realizados en El Salvador entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Durante ese período, las autoridades reportaron decomisos de marihuana, cocaína y metanfetamina.
En uno de los operativos más recientes, agentes antinarcóticos detuvieron en Santa Ana a Erick Eduardo Turchkeim García, de 28 años, y a Sofía Acevedo Kaufman, de 21. La PNC informó que incautó marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo y un vehículo. Ambos serán remitidos por posesión y tenencia de drogas.
En Jayaque, La Libertad Oeste, la Policía reportó el 22 de noviembre la captura de Albin Ernesto Ramos Vásquez, David Ernesto Santos Núñez y Paola Virginia Alvarado Alfaro. Según la corporación, los tres llevaban cocaína y marihuana en un vehículo y serán remitidos por tráfico ilícito.
El 29 de octubre, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció la incautación de 150,000 porciones de droga que eran trasladadas en un camión y dos automóviles. El operativo dejó siete detenidos, tres guatemaltecos y cuatro salvadoreños, señalados por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Villatoro calificó el decomiso como el mayor realizado por vía terrestre en el país.