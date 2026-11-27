Judicial
Tres acusados de cobrar $1,300 por falsos alquileres seguirán detenidos en San Salvador
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó que Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continúen en detención provisional. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que buscaban apartamentos en alquiler en la capital.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Los acusados habrían publicado anuncios de apartamentos en redes sociales y solicitado transferencias bancarias a los interesados con el argumento de reservarles los inmuebles.
La acusación señala que, después de recibir el dinero, los procesados habrían dejado de responder y no se presentaron a las citas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando los denunciantes acudieron a las direcciones que les habían dado, personal de vigilancia les informó que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.
La Fiscalía estima que las cinco personas transfirieron $1,300 en conjunto. En la audiencia inicial, la jueza consideró que había indicios suficientes para que el caso avanzara a la etapa de instrucción con los tres acusados bajo detención provisional.
Judicial
Edwin Pérez Deodanes recibe 40 años de prisión por doble homicidio en Panchimalco
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Edwin Alexander Pérez Deodanes, de 25 años, a 40 años de prisión por el homicidio agravado de José Manuel R. y Santos R.
El doble homicidio ocurrió la noche del 2 de julio de 2020 en una vivienda del caserío San Luis Córdova, cantón Los Troncones, en el distrito de Panchimalco, San Salvador Sur. Las víctimas estaban en la casa cuando llegó un grupo de cinco hombres armados.
Durante el juicio se estableció que Pérez Deodanes vigiló el lugar mientras uno de los atacantes disparaba contra Santos R. El tribunal también determinó que Pérez Deodanes participó en los disparos contra José Manuel R., quien intentó defender a la mujer. Ambos murieron en el lugar.
En un proceso anterior por el mismo doble homicidio, Gabriel Omar Cruz y José Ronaldo Deodanes recibieron penas de 25 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República.
Judicial
Ordenan detención provisional a hombre acusado de acosar y amenazar a su expareja en Santa Ana
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de E. de J. R. A., de 42 años, procesado por amenazas, expresiones de violencia contra las mujeres y acoso sexual en perjuicio de su expareja. Centros Judiciales dio a conocer la resolución este jueves 26 de noviembre.
Según el requerimiento fiscal, ambos se separaron hace cinco años. La Fiscalía sostiene que el hombre habría mantenido conductas agresivas hacia la mujer desde entonces. El 7 de noviembre, ella lo identificó mientras presuntamente la vigilaba en una zona rural de Santa Ana. Según la denuncia, el acusado la siguió y la amenazó, por lo que la mujer se encerró en su vivienda con sus hijas.
La Fiscalía señaló que el acusado regresó al día siguiente y presuntamente volvió a acosarla y la amenazó de muerte. La mujer presentó una denuncia y agentes policiales lo capturaron en flagrancia.
El juzgado ordenó que el proceso avance a la etapa de instrucción. El expediente pasará al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana.
Judicial
Condenan a 30 años de prisión a Nelson Reyes por agrupaciones ilícitas en La Unión
El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a Nelson David Reyes Peña a 30 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. El fallo se dio a conocer este jueves 26 de noviembre.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación acreditó que Reyes Peña operaba como integrante de la MS-13 en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. La Policía lo había identificado con el alias de «Pica».
Reyes Peña fue capturado en noviembre de 2022. Durante un registro en su vivienda, las autoridades incautaron 637.7 gramos de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
La incautación de marihuana dio lugar a un proceso por tráfico ilícito de drogas. Por ese delito, Reyes Peña ya cumple una condena de 10 años de prisión.