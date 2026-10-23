Judicial
TITULAR: Fiscalía acusa a 564 líderes del Barrio 18 y pide cadena perpetua por miles de crímenes entre 2012 y 2022
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó acusación formal contra 564 presuntos líderes de la pandilla Barrio 18 Sureños, por miles de delitos cometidos entre 2012 y 2022, y solicitó al tribunal que se les imponga cadena perpetua.
De acuerdo con la información preliminar, el requerimiento fiscal incluye a los denominados «Pilares Históricos Sureños» y palabreros de tribu distribuidos por región. Un infográfico presentado por la institución detalla un total de 18 pilares históricos, divididos en zona occidental, central y oriental, con 5 tribus identificadas en el centro del país.
Entre los alias mencionados en los documentos figuran Viejo Lyn, Diablito, King, Little Boy, Humilde, Viejo John, Bin Laden, Chory de La Unión, Enano de South Side, Sharky, Shaggy 54, Ceja, Chino 3 Colas, Payaso, Pollo, Tayni, Heriboy y HIGHLER, además de otros cabecillas de la estructura criminal.
La acusación fue presentada en un juzgado especializado y contiene la documentación de la jerarquía de la pandilla, con fotografías, organigramas y detalles de los crímenes atribuidos a cada uno. Las autoridades afirman que con este proceso se busca desarticular de forma definitiva a la cúpula histórica del Barrio 18.
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Fiscalía pide cadena perpetua para «Chino Tres Colas», señalado como cabecilla del Barrio 18
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cadena perpetua contra Carlos Alberto Rivas Barahona, alias «Chino Tres Colas», identificado por las autoridades como un cabecilla histórico del Barrio 18 Sureños. El procesado, recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), enfrenta acusaciones por rebelión, homicidio agravado, extorsión agravada y tráfico ilícito.
Su caso forma parte de una acusación contra 564 personas vinculadas a las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18. El proceso fue presentado ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye hechos atribuidos a la estructura entre 2012 y 2026.
El expediente comprende 1,330 folios y 14,497 imputaciones. Dentro de la acusación también figuran ocho casos relacionados con ataques contra instalaciones de la Fiscalía, talleres de la Policía Nacional Civil y el Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez; los actos de terrorismo se atribuyen a integrantes de la facción Revolucionarios.
La petición fiscal deberá ser evaluada por el tribunal y todavía no constituye una condena. Durante el proceso se analizarán las pruebas y la responsabilidad individual de los acusados, entre quienes figuran dirigentes señalados de administrar las finanzas y ordenar crímenes de la pandilla.
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Prisión preventiva para guatemalteco acusado de conducir ebrio al ingresar a El Salvador
El Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera decretó detención provisional contra Esnayder de Jesús E. M., un guatemalteco de 21 años acusado de conducción peligrosa de vehículos automotores. El tribunal también habilitó una investigación sumaria por un plazo de 30 días hábiles, informó Centros Judiciales.
Según el requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el 17 de octubre en la frontera San Cristóbal. Agentes policiales intervinieron el pick up que conducía el imputado cuando ingresaba a territorio salvadoreño desde Guatemala, por el acceso nacional del recinto aduanero.
Durante la intervención, los policías observaron aparentes signos de ebriedad y le practicaron una prueba de alcoholemia. El reporte judicial señala que el examen arrojó un resultado de «88 grados de alcohol en aliento», por lo que procedieron a capturarlo en flagrancia.
Tras la audiencia, el juzgado ordenó que el joven permanezca detenido mientras se desarrolla la investigación. La resolución corresponde a una medida cautelar dentro del proceso penal; su responsabilidad por el delito atribuido todavía deberá determinarse judicialmente.
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Condenan a 20 años a pandillero de la MS-13 que vigilaba a policías y militares en El Congo
Reynaldo Antonio Pérez Rosales, de 30 años, fue condenado a 20 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tras comprobarse su pertenencia a la Mara Salvatrucha y sus labores de vigilancia en El Congo, Santa Ana. La sentencia fue dictada por el juez cuatro del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana, informó Centros Judiciales.
Durante la vista pública, las pruebas establecieron que Pérez Rosales integraba desde 2017 la clica Western Locos Salvatruchos, del programa Santa Ana de la MS-13, donde tenía el rango de «homeboy». Su función consistía en observar los movimientos de policías y soldados que ingresaban a los sectores donde operaba la estructura.
Las labores de vigilancia abarcaban la carretera hacia el Cerro Verde, el cantón El Tinteral, el caserío Los Pinos y el cantón Montebello. De acuerdo con la información judicial, estos eran los puntos en los que el condenado mantenía seguimiento de la presencia de las fuerzas de seguridad.
Pérez Rosales ya se encontraba recluido cuando fue notificado del proceso por agrupaciones ilícitas el 30 de octubre de 2024. En ese momento cumplía una condena de 17 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, correspondiente a un caso distinto.