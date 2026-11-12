SUJETO CONDENADO A MÁS DE 30 AÑOS DE PRISIÓN POR MATAR A UNA VICTIMA CON UN CORVO

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Nelson P.

El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2025, en el cantón Casa de Piedra, distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur. Alrededor de la 1:00 p. m., el imputado caminaba cuando se encontró con la víctima, a quien saludó y luego atacó con un corvo, golpeándola en la nuca. Nelson cayó al suelo y Juan Pablo continuó agrediéndolo hasta causarle la muerte.

Durante el juicio se acreditó que, en sede fiscal y en presencia de su abogado defensor particular, el imputado confesó de manera voluntaria y extrajudicial que, el día del hecho, después de almorzar, sintió deseos de “hacer algo malo” y salió portando un corvo. Al procesado se le practicó un peritaje psiquiátrico en el que el perito concluyó que comprendía las acciones lícitas e Ilícitas y que no presentaba una enfermedad mental que pudiera enmarcarse jurídicamente como enajenación mental, grave perturbación de la conciencia o desarrollo psíquico retardado.

El imputado fue capturado el mismo día del homicidio y se le incautaron las prendas de vestir que llevaba, ya que presentaban manchas de sangre.

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