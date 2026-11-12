Judicial
SUJETO CONDENADO A MÁS DE 30 AÑOS DE PRISIÓN POR MATAR A UNA VICTIMA CON UN CORVO
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Juan Pablo Mancía Bernal, de 41 años, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Nelson P.
El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2025, en el cantón Casa de Piedra, distrito de San Marcos, municipio de San Salvador Sur. Alrededor de la 1:00 p. m., el imputado caminaba cuando se encontró con la víctima, a quien saludó y luego atacó con un corvo, golpeándola en la nuca. Nelson cayó al suelo y Juan Pablo continuó agrediéndolo hasta causarle la muerte.
Durante el juicio se acreditó que, en sede fiscal y en presencia de su abogado defensor particular, el imputado confesó de manera voluntaria y extrajudicial que, el día del hecho, después de almorzar, sintió deseos de “hacer algo malo” y salió portando un corvo. Al procesado se le practicó un peritaje psiquiátrico en el que el perito concluyó que comprendía las acciones lícitas e Ilícitas y que no presentaba una enfermedad mental que pudiera enmarcarse jurídicamente como enajenación mental, grave perturbación de la conciencia o desarrollo psíquico retardado.
El imputado fue capturado el mismo día del homicidio y se le incautaron las prendas de vestir que llevaba, ya que presentaban manchas de sangre.
Judicial
Exdiputado Alberto Romero se declara inocente tras concluir su audiencia preliminar
El exdiputado de ARENA Alberto Romero se declaró inocente al concluir, este miércoles 11 de noviembre, la audiencia preliminar en su contra. El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador conoce el proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
La Fiscalía General de la República sostiene que Romero registró un incremento patrimonial injustificado durante el período investigado, de 2009 a 2022. Según la acusación, parte de esos recursos se habría movilizado mediante depósitos bancarios, pagos de préstamos, retiros y compras de bienes a nombre de familiares.
El abogado defensor, Fernando Meneses, informó que durante la jornada se incorporaron un peritaje financiero y contable y otra prueba sobre la gestión administrativa. Según Meneses, el análisis financiero determinó que los ingresos del exdiputado superaron sus gastos en alrededor de $291,000 durante el período examinado.
La defensa solicitó un sobreseimiento provisional y sostuvo que hacen falta peritajes adicionales sobre el manejo de fondos en la Asamblea Legislativa. Tras el cierre de la audiencia, quedó pendiente la resolución del juzgado sobre la solicitud y si el caso pasará a juicio.
Judicial
Inicia audiencia contra 50 presuntos integrantes de la MS-13 por delitos en Usulután
Este miércoles 11 de noviembre inició la audiencia única abierta contra 50 personas señaladas como presuntos integrantes de la MS-13 en Usulután. Los imputados fueron capturados durante el régimen de excepción.
Entre los hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) les atribuye figura el homicidio de un hombre que recolectaba leña en el distrito de Jucuapa. Según la investigación fiscal, los atacantes le dispararon varias veces porque creían que era informante de la Policía.
El proceso incluye acusaciones por homicidio agravado, tentativa de homicidio, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas con las que busca acreditar la participación de los imputados en los hechos. La representación fiscal también solicitará las penas máximas previstas para los delitos atribuidos.
Judicial
Condenan a 21 años de prisión a un hombre por tráfico de drogas y portación ilegal de arma en San Miguel
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a David Anamías Rodríguez Andrade a 21 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Rodríguez Andrade fue detenido en febrero de 2026. Durante el procedimiento, las autoridades le decomisaron 881,1 gramos de marihuana, valorados en aproximadamente $3.110,28.
La Fiscalía señaló que el hombre portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros sin la documentación requerida. Las autoridades también incautaron municiones, una balanza, bolsas plásticas y dinero en efectivo.
Los objetos incautados se presentaron como evidencia en el proceso. La pena de 21 años corresponde a la condena por ambos delitos.