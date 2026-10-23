Judicial
Prisión preventiva para guatemalteco acusado de conducir ebrio al ingresar a El Salvador
El Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera decretó detención provisional contra Esnayder de Jesús E. M., un guatemalteco de 21 años acusado de conducción peligrosa de vehículos automotores. El tribunal también habilitó una investigación sumaria por un plazo de 30 días hábiles, informó Centros Judiciales.
Según el requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el 17 de octubre en la frontera San Cristóbal. Agentes policiales intervinieron el pick up que conducía el imputado cuando ingresaba a territorio salvadoreño desde Guatemala, por el acceso nacional del recinto aduanero.
Durante la intervención, los policías observaron aparentes signos de ebriedad y le practicaron una prueba de alcoholemia. El reporte judicial señala que el examen arrojó un resultado de «88 grados de alcohol en aliento», por lo que procedieron a capturarlo en flagrancia.
Tras la audiencia, el juzgado ordenó que el joven permanezca detenido mientras se desarrolla la investigación. La resolución corresponde a una medida cautelar dentro del proceso penal; su responsabilidad por el delito atribuido todavía deberá determinarse judicialmente.
Judicial
Condenan a 20 años a pandillero de la MS-13 que vigilaba a policías y militares en El Congo
Reynaldo Antonio Pérez Rosales, de 30 años, fue condenado a 20 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tras comprobarse su pertenencia a la Mara Salvatrucha y sus labores de vigilancia en El Congo, Santa Ana. La sentencia fue dictada por el juez cuatro del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana, informó Centros Judiciales.
Durante la vista pública, las pruebas establecieron que Pérez Rosales integraba desde 2017 la clica Western Locos Salvatruchos, del programa Santa Ana de la MS-13, donde tenía el rango de «homeboy». Su función consistía en observar los movimientos de policías y soldados que ingresaban a los sectores donde operaba la estructura.
Las labores de vigilancia abarcaban la carretera hacia el Cerro Verde, el cantón El Tinteral, el caserío Los Pinos y el cantón Montebello. De acuerdo con la información judicial, estos eran los puntos en los que el condenado mantenía seguimiento de la presencia de las fuerzas de seguridad.
Pérez Rosales ya se encontraba recluido cuando fue notificado del proceso por agrupaciones ilícitas el 30 de octubre de 2024. En ese momento cumplía una condena de 17 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, correspondiente a un caso distinto.
Judicial
Abren juicio contra hombre y su hija por violación agravada a adulta mayor en El Porvenir
El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio y ratificó la detención provisional contra J. F. M. P., de 49 años, acusado de violación agravada en modalidad continuada y acoso sexual. También mantuvo en prisión preventiva a R. de los Á. M. de C., a quien se le atribuye complicidad necesaria en el delito de violación agravada.
En el caso de F. M. M. de M., esposa del principal imputado, el juzgado ratificó medidas sustitutivas a la detención. Estas incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar el último día hábil de cada mes y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en 2023, cuando la víctima, de 73 años, se mudó a vivir con su hijo y su nuera en el cantón San Cristóbal, distrito de El Porvenir. Aprovechando la ausencia del hijo de la víctima, el imputado principal habría llegado a la vivienda y, con la presunta complicidad de su hija (nuera de la víctima), la habría sometido en reiteradas ocasiones.
La investigación señala que F. M. M. de M. también habría acudido a la vivienda para amenazar a la afectada. Posteriormente, la víctima relató los hechos a su hijo, quien interpuso la denuncia correspondiente contra su esposa y sus suegros.
El proceso continúa en etapa de juicio, con dos de los imputados en detención provisional y la tercera bajo medidas sustitutivas.
Judicial
Envían a juicio a hombre acusado de acoso sexual contra su vecina de 72 años en Chalchuapa
El Juzgado de Instrucción de Chalchuapa ordenó la apertura a juicio contra José Gilberto R. C., de 53 años, acusado de acosar sexualmente a una vecina de 72 años. La autoridad judicial también ratificó la detención provisional del procesado mientras continúa el caso.
Según el dictamen de acusación, el hombre habría realizado reiteradas solicitudes de carácter sexual a la mujer, utilizando expresiones vulgares. Ante el rechazo de la víctima, presuntamente respondía con insultos y comentarios denigrantes frente a otras personas. Ambos residían en un mesón de Chalchuapa, Santa Ana.
El último incidente incluido en la acusación ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando un hermano de la mujer llegó a visitarla y conoció la situación. En ese momento, el imputado habría discutido con ambos y los habría amenazado de muerte, de acuerdo con el relato presentado en el proceso.
Tras la denuncia, el acusado fue detenido el 26 de febrero de 2026 frente al inmueble donde habrían ocurrido los hechos. El juzgado admitió las pruebas y dispuso que sean examinadas en juicio, etapa en la que deberá determinarse su responsabilidad penal; la resolución no constituye una condena.