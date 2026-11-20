Judicial
PNC incauta marihuana y cocaína en Santa Ana y San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a dos hombres e incautó marihuana y cocaína en dos operativos realizados entre la noche del jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de noviembre. Uno se llevó a cabo en la carretera que conecta Santa Ana con Sonsonate y el otro en el departamento de San Salvador.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificó a los detenidos como Diego Alejandro Vanegas Castillo y José Alfredo Hernández Viana. Según el funcionario, en los procedimientos participaron unidades K9, equipos formados por un agente y un perro entrenado para detectar drogas.
Villatoro describió lo incautado como dos porciones grandes. El reporte público dejó sin precisar el peso de las sustancias y qué se decomisó en cada operativo.
La legislación salvadoreña regula el tráfico ilícito en el artículo 33 y la posesión y tenencia de drogas en el artículo 34. Para acreditar la posesión con fines de tráfico, la jurisprudencia exige probar tanto la tenencia de la sustancia como la intención de transferirla a otra persona.
Judicial
Capturan en el aeropuerto a Agustín Martínez Cruz, señalado como integrante de la pandilla 18
La Policía Nacional Civil capturó a Agustín Martínez Cruz, señalado por las autoridades como integrante de la pandilla 18 Revolucionarios con nivel de homeboy. El sujeto fue intervenido en el Aeropuerto Internacional tras arribar al país en un vuelo procedente de Italia.
Según informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, Martínez Cruz posee múltiples tatuajes alusivos a dicha estructura criminal, visibles en distintas partes de su cuerpo, incluso en la cabeza.
“Nuestra primera Línea de Inteligencias en nuestro aeropuerto intervienen a este sujeto procedente de Italia. Para sus defensores de las ONG son tatuajes artísticos, incluso el de la cabeza. Para nosotros, es un terrorista y asesino serial”, expresó el funcionario.
Villatoro reiteró que “todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado”. El detenido quedó bajo custodia policial y deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Judicial
Condenado a 20 años de prisión por asaltar a uno de sus vecinos en San Marcos
El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos condenó a 20 años de prisión a Émerson Alexander Álvarez Rivas, quien asaltó a uno de sus vecinos en ese distrito de San Salvador Sur.
Según la Fiscalía, Álvarez Rivas interceptó a la víctima y, mediante amenazas y violencia, le robó su teléfono celular y 200 dólares en efectivo. La persona afectada lo reconoció de inmediato porque se trataba de su propio vecino y alertó a las autoridades.
Gracias a la rápida denuncia, la Policía capturó al imputado minutos después del hecho. Tras valorar las pruebas, el juzgado determinó su responsabilidad penal y le impuso la condena de dos décadas de cárcel.
Judicial
Mujer es condenada a 10 años de prisión por comercializar droga desde su vivienda en San Salvador
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a Ana Guadalupe Treminio Parras, de 27 años, por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. La Fiscalía General de la República logró acreditar que la mujer comercializaba estupefacientes desde su residencia.
Las investigaciones se iniciaron a finales de agosto de 2024, luego de una denuncia presentada ante la División Antinarcóticos. Según el reporte, Treminio Parras vendía droga en su vivienda del barrio Lourdes, en el distrito de San Salvador, y se movilizaba en un vehículo Mitsubishi color celeste. Durante septiembre de ese año se realizaron labores de ubicación y vigilancia.
Posteriormente se ejecutó un registro con prevención de allanamiento en el inmueble, donde se encontró una porción mediana de material vegetal, una balanza y 822 dólares en efectivo. El análisis fisicoquímico determinó que se trataba de 109.2 gramos de marihuana, con un valor estimado de 385.47 dólares en el mercado ilícito.
Además, la prueba de ion scan practicada al vehículo resultó positiva a cocaína, mientras que el dinero incautado dio positivo a cocaína y metanfetamina. Con estas evidencias, el tribunal impuso la pena de diez años de prisión.