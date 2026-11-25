Judicial
PNC detiene en Conchagua a José Ángel Sosa Benítez, señalado de pertenecer a la MS-13
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 25 de noviembre que capturó a José Ángel Sosa Benítez, alias «Bencha», durante un patrullaje en el distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur.
La corporación señaló que, tras consultar sus registros en el sistema ONI, vinculó al detenido con el programa Park View de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la PNC, Sosa Benítez registra antecedentes por agrupaciones ilícitas y por posesión y tenencia de drogas.
La Policía indicó que lo remitirá por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla.
Judicial
PNC detiene a tres hombres tras hallar cocaína en un vehículo en Chalchuapa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó el martes 24 de noviembre que detuvo a tres hombres tras incautar cocaína en un vehículo en el distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste. En el procedimiento participaron agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada.
La corporación identificó a los detenidos como Carlos Wilfredo Mejía García, Briant Stanley Olmos García y Leonardo José Calderón Calasin. Los tres viajaban en el mismo vehículo cuando las autoridades lo interceptaron.
Durante el registro, los agentes encontraron varias porciones de cocaína debajo de los pedales del conductor, según el reporte policial. La PNC no precisó el peso de la droga ni el punto exacto de la intervención.
Los tres hombres quedaron bajo custodia. La PNC anunció que los remitirá por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni la programación de una audiencia.
Judicial
Condenan a 70 años de prisión a Remberto García Segura por delitos contra seis mujeres en Santa Ana y Chalchuapa
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Remberto García Segura a 70 años de prisión por violación, robo y otras agresiones sexuales contra seis mujeres. Los delitos ocurrieron entre abril de 2021 y noviembre de 2022 en los distritos de Santa Ana y Chalchuapa, según informó Centros Judiciales el viernes 20 de noviembre.
Durante la vista pública, García Segura admitió su participación en los seis casos. Su confesión coincidió con las pruebas documentales, periciales y testimoniales que presentó la Fiscalía General de la República (FGR). El tribunal dictó la condena tras el juicio.
Según los hechos acreditados, García Segura interceptaba de madrugada a mujeres que se dirigían a sus lugares de trabajo, las agredía sexualmente y les robaba sus teléfonos. Las denuncias de las víctimas permitieron identificarlo y capturarlo el 27 de noviembre de 2022.
García Segura ya cumple una condena de 36 años de prisión, impuesta en agosto de 2025 por delitos cometidos contra otras víctimas. La Fiscalía también lo señala como presunto integrante de la MS-13 y anunció que enfrentará un proceso por esa presunta vinculación, sin precisar su etapa.
Judicial
Tribunal impone hasta 60 años de prisión a 129 integrantes de la MS-13 que operaban en Cuscatlán
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 4, condenó a 129 integrantes de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos a penas de entre 20 y 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública. La Fiscalía General de la República (FGR) informó del fallo el 20 de noviembre, tras una audiencia en la que el tribunal valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales.
La pena más alta, de 60 años, fue impuesta a José Carlos Cosme López, alias «Street Zone», a quien la Fiscalía identificó como cabecilla de la clica. Entre los 35 condenados a 45 años figuran José Luis Medina Gabriel, Elías Antonio García Romero, Francisco Vladimir Escobar Arévalo, Mariano Guandique Merino, Wilfredo Espinoza Pérez, Pablo Mena y Óscar Antonio Calles Callejas.
El tribunal impuso 30 años de prisión a cada uno de los 11 integrantes identificados como «chequeos» y a los 12 clasificados como «observaciones». Otros 50 miembros, identificados como «paros», recibieron 25 años de cárcel cada uno, mientras que los 20 colaboradores fueron condenados a 20 años.
Según la investigación fiscal, la clica operaba en Cojutepeque, San Ramón, Candelaria, San Pedro Perulapán y Santa Cruz Analquito, en Cuscatlán, así como en San Emigdio y Paraíso de Osorio, en La Paz. La FGR indicó que la estructura fue desarticulada durante operativos realizados en el marco del régimen de excepción.