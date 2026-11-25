El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 4, condenó a 129 integrantes de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos a penas de entre 20 y 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública. La Fiscalía General de la República (FGR) informó del fallo el 20 de noviembre, tras una audiencia en la que el tribunal valoró pruebas documentales, periciales y testimoniales.

La pena más alta, de 60 años, fue impuesta a José Carlos Cosme López, alias «Street Zone», a quien la Fiscalía identificó como cabecilla de la clica. Entre los 35 condenados a 45 años figuran José Luis Medina Gabriel, Elías Antonio García Romero, Francisco Vladimir Escobar Arévalo, Mariano Guandique Merino, Wilfredo Espinoza Pérez, Pablo Mena y Óscar Antonio Calles Callejas.

El tribunal impuso 30 años de prisión a cada uno de los 11 integrantes identificados como «chequeos» y a los 12 clasificados como «observaciones». Otros 50 miembros, identificados como «paros», recibieron 25 años de cárcel cada uno, mientras que los 20 colaboradores fueron condenados a 20 años.

Según la investigación fiscal, la clica operaba en Cojutepeque, San Ramón, Candelaria, San Pedro Perulapán y Santa Cruz Analquito, en Cuscatlán, así como en San Emigdio y Paraíso de Osorio, en La Paz. La FGR indicó que la estructura fue desarticulada durante operativos realizados en el marco del régimen de excepción.

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