Judicial
PNC detiene a joven y decomisa marihuana durante patrullaje en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Francisco Daniel Judah Arias, de 23 años, la tarde del lunes 23 de noviembre. La captura ocurrió durante un patrullaje preventivo en el distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste.
Durante la intervención, los agentes le decomisaron varias porciones de marihuana, según el reporte policial. La corporación no precisó cuántas porciones incautó ni cuál era su peso total.
La PNC informó que remitirá a Judah Arias en los próximos días por el presunto delito de posesión y tenencia de droga. Hasta el momento del reporte, no se había confirmado la presentación de un requerimiento fiscal ni una resolución judicial.
La posesión y tenencia de drogas sin autorización está regulada en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. La disposición distingue distintos supuestos según la cantidad incautada y la finalidad de la posesión.
Judicial
Falsos alquileres en San Salvador: tres acusados de estafa seguirán detenidos
Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continuarán en detención provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que, según la Fiscalía, pagaron en conjunto $1,300 para reservar apartamentos en la capital.
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Las personas afectadas encontraron en redes sociales anuncios de apartamentos en alquiler. Al comunicarse con los números que aparecían en las publicaciones, los supuestos arrendadores les pidieron dinero por adelantado para reservar los inmuebles.
Según la acusación, los imputados dejaron de responder después de recibir el dinero y no se presentaron a las citas acordadas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando las personas afectadas acudieron a las direcciones proporcionadas, los vigilantes les dijeron que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.
En la audiencia inicial, el juzgado consideró que había indicios de la posible participación de los tres acusados y ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción. Los imputados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso.
Judicial
Condenan a 30 años de prisión a integrante de la MS-13 detenido en Ahuachapán Sur
César Edgardo Calderón Calderón, alias «Saiko», fue condenado a 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. La sentencia fue dictada por el juez uno del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Según las pruebas presentadas en el juicio, agentes policiales interceptaron a Calderón el 18 de marzo de 2024 durante un control preventivo en el cantón El Zapote, distrito de San Francisco Menéndez. Al revisar el vehículo en el que se desplazaba, encontraron en el asiento del copiloto sustancias que dieron positivo a droga.
Durante el procedimiento, los agentes consultaron el sistema policial y constataron que Calderón figuraba como integrante de la clica Fulton Locos Salvatruchos, de la MS-13. Tras la detención, fue procesado por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
La sentencia de 30 años se suma a la pena de prisión que Calderón ya cumple por tráfico ilícito. El informe judicial no precisa la duración de esa condena anterior.
Judicial
Detención en Santa Ana por presuntos vínculos con una pandilla
En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES) ubicaron a un pandillero que pretendía pasar por desapercibido ante las autoridades de seguridad pública.
Se trata de Francisco de Jesús Álvarez Flores, de 46 años, quien fue ubicado durante un registro sobre la carretera que conduce hacia Chalchuapa, Santa Ana.
De acuerdo con reportes de las autoridades, a este sujeto se le encontraron tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13) que evidenciaban su pertenencia a la pandilla.
«No podrán ocultar para siempre su pertenencia a estructuras criminales. La justicia los alcanzará”, informó el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.