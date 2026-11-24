Jesús Alberto Ramírez Moreno, José Ernesto Flores Flores y Cristian Enrique Quintanilla Hernández continuarán en detención provisional por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Los tres enfrentan un proceso por estafa informática en perjuicio de cinco personas que, según la Fiscalía, pagaron en conjunto $1,300 para reservar apartamentos en la capital.

La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre octubre de 2025 y abril de 2026. Las personas afectadas encontraron en redes sociales anuncios de apartamentos en alquiler. Al comunicarse con los números que aparecían en las publicaciones, los supuestos arrendadores les pidieron dinero por adelantado para reservar los inmuebles.

Según la acusación, los imputados dejaron de responder después de recibir el dinero y no se presentaron a las citas acordadas para mostrar los apartamentos o firmar los contratos. Cuando las personas afectadas acudieron a las direcciones proporcionadas, los vigilantes les dijeron que allí no había apartamentos disponibles para alquilar.

En la audiencia inicial, el juzgado consideró que había indicios de la posible participación de los tres acusados y ordenó que el caso pase a la etapa de instrucción. Los imputados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso.

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